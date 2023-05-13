UFC Шарлотт: Розенстрайк vs Алмейда

Жаирзиньо Розенстрайк — Жаилтон Алмейда

Жаирзиньо Розенстрайк vs Жаилтон Алмейда Сделать ставку

Жаирзиньо Розенстрайк (13 побед, 4 поражения; 12 КО/ТКО) vs Жаилтон Алмейда (18 побед, 2 поражения; 7 КО/ТКО, 11 SUB);

Главный бой, тяжелый вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Розенстрайка 4.50, победа Алмейды 1.25

прогноз редакции: бой не дойдет до решения судей

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=636885e95881870c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456252614&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В главном бою UFC on ABC 4 сразятся Жаирзиньо Розенстрайк (13−4 MMA, 7−4 UFC) и Жаилтон Алмейда (18−2 MMA, 4−0 UFC). Вероятность того, что поединок не продлится все пять отведенных для него раундов очень высокая, так как Жаирзиньо и Жаилтон на пару финишировали 30 соперников в 31 победном бою в MMA. В данный момент бойцы находятся на разных траекториях карьеры, но у каждого есть шанс ворваться в титульную гонку благодаря зрелищной победе. Алмейда — 12-й номер рейтинга тяжеловесов в UFC, все поединки в промоушене бразильский боец выиграл досрочно в течение двух раундов. Розенстрайк занимает 9-ю позицию рейтинга, кикбоксер из Суринама бился против элиты тяжелого дивизиона, а также обладает впечатляющим послужным списком в кикбоксинге, где он одержал 76 побед в 85 поединках, 64 из них нокаутом.

9 из 11 представителей редакции портала MMAjunkie считают, что в этом бою выиграет Алмейда и лишь двое проголосовали за победу Розенстрайка.

Жаирзиньо Розенстрайк ворвался в тяжелый дивизион UFC в 2019 году, выйдя на замену и финишировал Джуниора Албини во втором раунде. До конца года выходец из кикбоксинга нокаутировал еще трех соперников. При этом уроженец Суринама демонстрировал не только сумасшедшие ударные комбинации, но и умение попасть точно в челюсть соперника на контратаке. Развязка в противостоянии с Алистаром Оверимом стала одним из самых запоминающихся моментов в истории промоушена. Тогда Жаирзиньо за 10 секунд до конца 25-минутного боя пошел на голландского бойца как танк и выбросил серию боковых ударов, один из которых отправил Оверима на канвас. Поднявшись на ноги, Алистар обнаружил, что его лицо превратилось в подобие маски Джокера за счет страшного рассечения верхней губы. В следующих семи выступлениях суринамский кикбоксер одержал 3 победы и потерпел 4 поражения.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c608643611994012&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456252620&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бой с Розенстрайком станет не только дебютом в главном событии турнира для Жаилтона Алмейды, но и столкновением с самой серьезной оппозицией в карьере. Учитывая статистику из 100% досрочных побед, некоторые букмекеры видят Алмейду уверенным фаворитом, оценивая его шансы на победу как 5 к 1. Бразилец поднялся в тяжелый дивизион для выхода на замену на коротком уведомлении в 2022 году. Бой с Паркером Портером сложился настолько успешно для Жаилтона, что он обосновался в этой весовой категории. 11 побед болевыми и удушающими приемами наглядно демонстрируют уровень навыков грэпплинга Жаилтона. Заполучить такого претендента в тяжелом дивизионе — огромная удача для матчмейкеров. Пионеры смешанных единоборств и легенды UFC Фрэнк Мир, Джош Барнетт и Антонио Родриго Ногейра — последние из тяжеловесов, кто взобрался на вершину и доминировал за счет грэпплинга и бразильского джиу-джитсу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=52417865bf28241f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456252634&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что нужно знать перед боем Розенстрайк — Алмейда?

Жаирзиньо не зря носит прозвище «Биги Бой», боец оказался тяжелее Жаилтона Алмейды на 15 кг во время взвешивания. Его показатель защиты от тейкдаунов 75%. Несмотря на то, что кикбоксер проиграл тейкдаун-машине Кертису Блейдсу, он защитился от трех попыток перевода в партер из шести и не позволил себя прикончить на земле. При этом Жаилтон начинал профессиональные выступления будучи полусредневесом — 77 кг и средневесом — 85 кг. Сможет ли он контролировать и удерживать на настиле октагона столь крупного тяжа как Розенстрайк? Другой вопрос, хватит ли у него бензина на 5 раундов. Несмотря на то, что Жаирзиньо критиковали за периоды апатии в клетке, боец из Суринама прекрасно умеет выжидать свой шанс и атаковать стремительными комбинациями ударов навстречу. Одна из таких контратак в его исполнении может закончиться нокаутом для оппонента из Бразилии.

Энтони Смит — Джонни Уокер

Энтони Смит vs Джонни Уокер Сделать ставку

Энтони Смит (36 побед, 17 поражений; 19 КО/ТКО, 14 SUB) vs Джонни Уокер (20 побед, 7 поражений; 16 КО/ТКО, 3 SUB);

Полутяжелый вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Смита 2.12, победа Уокера 1.78

прогноз редакции: победа Уокера

Другой боец из Бразилии Джонни Уолкер потратил всего три минуты на то, чтобы нокаутировать трех соперников на стартовом этапе выступлений под эгидой главного мирового промоушена. Затем Уолкер получил травму во время бурного празднования победы над Мишей Циркуновым, а вернувшись в октагон проиграл дважды подряд. Джонни удалось вернуться в победное русло за счет нокаута в бою с Райаном Спэнном перед тем, как вновь получить травму и выбыть из выступлений. После возвращения в октагон Джонни Уолкер перестал делать акцент на креативность и непредсказуемость. Тем не менее попытки по-другому использовать свои выдающиеся атлетические данные и работать с дистанции не всегда приносят Джонни нужный результат. Ветеран смешанных единоборств Энтони Смит, который противостоит Уолкеру в эти выходные, представляет для бразильца угрозу, если схватка перейдет в партер. У этого поединка могут быть два сценария развития. Если мы увидим агрессивную версию Джонни Уолкера, бросающегося в сумасшедшую атаку с техникой ниндзя в стойке, тогда он способен нанести американцу критический урон. При выборе бразильцем тактики осторожного «фехтования» с дистанции, Энтони наверняка найдет лазейку в технике Джонни и сможет задушить его в партере.

Дэниел Родригез — Иэн Мачадо Гэрри

Дэниел Родригез vs Иэн Мачадо Гэрри Сделать ставку

Дэниел Родригез (17 побед, 3 поражения; 8 КО/ТКО, 4 SUB) vs Иэн Мачадо Гэрри (11 побед; 6 КО/ТКО, 1 SUB);

Полусредний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Родригеза 3.10, победа Гэрри 1.32

прогноз редакции: победа Родригеза

Дэниел Родригез обладает прекрасным набором навыком для того, чтобы стать бойцом, который уберет «ноль» из графы поражений Иэна Гэрри. Точность ударов, нокаутирующая мощь и хорошие защитные навыки могут помочь американцу взять верхы, если ему удастся вытерпеть весь арсенал ирландского бойца, включающий удары коленом в прыжке и локтями в стойке. Родригез в среднем выбрасывает более чем в два с половиной раз больше ударов, чем соперники. По этому показатель он является лидером среди полусредневесов. Также ему принадлежит пальма первенства по количеству попаданий в минуту. Если рассматривать эти цифры вкупе с привычкой Гэрри оставлять дыры в защите, становится ясно, что бой против американца может сложится не в пользу Иэна.

Ставки на UFC Шарлотт Сделать ставку

Сергей Березовский

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