«Севилья» выбьет «Ювентус» из Лиги Европы: прогноз на ответный полуфинал

«Ювентус» был фаворитом в домашнем матче, но чудом спасся при счете 0:1 на 97-й минуте. Туринцы забили после подачи с углового, при этом первым голевым пасом в сезоне отметился Погба. Француз, правда, снова травмировался, так что сегодня своей команде не поможет. Не будет у итальянцев и капитана Бонуччи. Высокий прессинг «Севильи» в первом тайме мешал игрокам «Юве» спокойно выходить из обороны, одна из потерь чуть не привела к голу. Да, пара опасных контратак у команды Аллегри была, но Костич и Влахович этими шансами не воспользовались. В позиционной же атаке у «Ювентуса» мало что получалось, но это давно уже не новость. С выходом после перерыва Кьезы и Айлинга стало поинтереснее, но последнего паса все равно не хватало.

Ничья 1:1 — тоже хороший результат для «Севильи». Теперь, по котировкам букмекеров, уже у испанской команды больше шансов выйти в финал. Так же было и в прошлом раунде против «Ман Юнайтед»: ничья на «Олд Траффорд» и уверенная победа дома. На своем стадионе «Севилья» играет еще смелее, плюс болельщики создают особую атмосферу, которая тоже давит на соперников. Нескольких игроков основы нет, опорнику Гуделю придется снова выйти в центре защиты. Но главное для испанцев, чтобы восстановился Окампос, которого из-за травмы заменили в Турине еще до перерыва. Без этого правого вингера контратаки не так остры.

«Ювентус» тоже умеет играть вторым номером, так что такой сценарий удобен и для него. Но вызывает вопрос форме нескольких игроков. Кьеза, Влахович, Ди Мария не проявили себя в первом матче. Аллегри вынужден вводить молодежь в состав, но в таких матчах решать должны более опытные игроки. У «Севильи» же все знают, что делать, очень опасны стандарты и навесы на Эн-Несири. В основное время или после него, но хозяева, скорее всего, победят. Все-таки Лига Европы — это турнир, где андалусийцы побеждали 6 раз. На проход «Севильи» в финал БК BetBoom дает коэффициент 1,8. Не выглядит большим риском и ставка на индивидуальный тотал «Севильи» больше 1 в основное время за 1,7 в БК Pari.