UFC Вегас 73

Маккензи Дерн — Анджела Хилл

Маккензи Дерн vs Анджела Хилл Сделать ставку

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f53346506bc8be76&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456252660&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Маккензи Дерн (12 побед, 3 поражения; 7 SUB) vs Анджела Хилл (15 побед, 12 поражений; 5 КО/ТКО);

Главный бой, женский минимальный вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Дерн, победа Хилл

Прогноз редакции: победа Дерн

Маккензи Дерн — самый титулованный представитель бразильского джиу-джитсу среди бойцов женских дивизионов UFC. Дочка чемпиона мира Веллингтона Диаса заработала свой черный пояс, тренируясь в команде отца. С самого начала карьеры в MMA к выступлениям многократной чемпионки мира по БЖЖ и грэпплингу было приковано повышенное внимание. Спустя пять выигранных профессиональных поединков Дерн попала в UFC, где продолжила демонстрировать выдающиеся навыки борьбы в партере. Если говорить о техническом арсенале бразильянки в стойке, то эксперты по-прежнему указывают на уязвимости в защите. Тренер Джейсон Парилло, работавший с чемпионами UFC — Майкалом Биспингом, Би Джей Пенном и Крис Сайборг, ставит Маккензи ударную технику, так как ранее она рассчитывала разве что на тяжелый правый оверхенд.

Согласно официальной статистике UFC Дерн реализовала лишь 11% тейкдаунов.

Этот показатель не должен успокаивать ее нынешнюю соперницу, так как при пяти выполненных переводах на настил октагона, Маккензи заставила сдаться четырех оппоненток. По количеству побед сабмишном ей нет равных в минимальной весовой категории. В каждом из боев под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата элитный уровень джиу-джитсу позволял Дерн как минимум в течение одного раунда контролировать визави. Дерн занимает восьмую строчку рейтинга женского минимального веса, она уступила в двух последних схватках из трех. В случае победы Маккензи будет претендовать на попадание в топ-5 дивизиона.

Другая участница главного боя UFC Вегас 73 американка Анджелла Хилл — настоящий ветеран смешанных единоборств. Карьера Хилл в UFC продолжается дольше, чем прошло времени с дебюта Маккензи Дерн в MMA. 21 бой в UFC — максимальное количество среди бойцов весовой категории, в которой выступает Анджелла. Американка провела в октагоне практически пять часов боевого времени, это рекордный показатель. Хилл нанесла 1922 точных удара, что также является недосягаемой цифрой для остальных бойцов рейтинга. Бойцовская база Анджеллы — кикбоксинг и муай-тай, она умеет наносить урон коленями и локтями, находясь в клинче. Дерн и Хилл сразятся в маленьком октагоне, что традиционно дает грэпплеру преимущество и большие шансы для того, чтобы навязать борьбу у сетки.

Феррейра — Джонсон

Феррейра vs Джонсон Сделать ставку

Диего Феррейра (17 побед, 5 поражений; 3 KO/TKO, 7 SUB) vs Майкл Джонсон (21 победа, 18 поражений; 9 KO/TKO, 2 SUB);

Легкий вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Феррейры, победа Джонсона

Прогноз редакции: победа Феррейры

38-летний боец команды Fortis MMA Диего Феррейра выйдет в октагон впервые за полтора года. Бразилец проиграл в последних трех поединках и выбыл, получив травму. До этой неудачной серии Феррейра занимал сильные позиции в дивизионе, выиграв шесть поединков подряд. Среди тех, кого одолел Диего — Энтони Петтис, Майрбек Тайсумов, Джаред Гордон. Майклу Джонсону 36 лет, боец провел 27 поединков в UFC, его результаты в промоушене — одни из самых неоднозначных в истории легкого дивизиона. Майкл побеждал таких топовых атлетов как Дастин Порье, Эдсон Барбоза, Тони Фергюсон и проигрывал оппонентам, чьих фамилий нет и в топ-15 рейтинга дивизиона. Карьера Джонсона явно идет на спад, свидетельство тому 5 поражений в 7 последних боях.

Махешат — Вячеслав Борщёв

Махешат vs Борщёв Сделать ставку

Махешат (9 побед, 2 поражения; 4 KO/TKO, 1 SUB) vs Вячеслав Борщёв (6 побед, 3 поражения; 5 KO/TKO);

Легкий вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Махешата, победа Борщёва

Прогноз редакции: победа Борщёва

И Махешат, и Вячеслав Борщёв заработали контракт с UFС после выступления на Dana White’s Contender Series. Последующие поединки под баннером промоушена из Лас-Вегаса показали, что их сильной стороной является ударная техника и у обоих имеются слабые места в защите от борьбы. При этом Борщёв успел заработать славу опасного нокаутера, завершив один из поединков нокаутом ударом по печени.

Ставки на UFC Вегас 73 Сделать ставку

Сергей Березовский

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