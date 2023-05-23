«Барселона», «Реал» и «Манчестер Сити» в поисках мотивации и финал Кубка Италии

Прогноз: победа «Вальядолида» по фолам с форой −2,5 за 1.99.

«Барселона» проиграла первый матч в ранге чемпиона Испании, но это, кажется, не особо испортило настроение футболистам и болельщикам сине-гранатовых. Праздник после игры с «Реал Сосьедадом» все равно состоялся. В статусе чемпиона «Барсе» уже сложно было играть с прежней концентрацией, ошибки Кунде и других привели к опасным моментам у ворот тер Стегена, и он дважды пропустил. Гол престижа забил Левандовски, поляк заодно увеличил отрыв от Бензема в гонке бомбардиров. Как мотивировать игроков на оставшиеся три тура? Хави хочет побить рекорд «Депортиво» и «Атлетико» по пропущенным мячам — у них было по 18, у «Барсы» сейчас 15.

Но это непростая задача. Футболисты отмечают больше недели чемпионство, а тут почти сразу следующий матч с «Вальядолидом». Команда борется за выживание, хочет уйти с 18-го места, так что она выйдет на поле заряженной. И несмотря на все превосходство в классе, каталонцам будет тяжело. Хави явно сделает замены в основном составе. Уже известно, что не будет Кунде, Араухо и Педри, могут дать отдых кому-то еще. С другой стороны, «Вальядолид» проиграл 5 матчей подряд, спад пришел в самое неподходящее время. Тут сложно выбрать ставку на исход или голы, но есть интересный вариант со статистикой. «Барса» только что проиграла «Реал Сосьедаду» по фолам 8:16, вот и здесь бьющиеся за выживание хозяева, скорее всего, будут чаще нарушать правила. А как еще отбирать мяч у игроков «Барселоны»?

Прогноз: победа «Реала» и тотал больше 2,5 за 2.34.

«Реал» уже тоже доигрывает сезон, в выходные мадридцы после вылета из Лиги чемпионов уступили «Валенсии» 0:1. Но о результате все сразу забыли, потому что случился очередной расистский скандал с Винисиусом. Болельщики «летучих мышей» весь матч провоцировали бразильца, он задирал их в ответ, а в конце встречи на эмоциях удалился после стычки с игроком «Валенсии». Так что в Испании и Бразилии теперь только об этом и говорят. Этот скандал может дополнительно мотивировать футболистов «Реала», в ближайшем матче они могут сыграть «за себя и за того парня». Да и быть на третьем месте в таблице Ла Лиги после «Барселоны» и «Атлетико» подопечным Анчелотти вряд ли хочется.

Соперник как раз удобный, на своем поле «Реал» 11 раз побеждал «Райо Вальекано» в последних матчах. Команда Ираолы любит прессинговать и играть смело, но часто это приводит к опасным атакам соперников на их ворота. Месяц назад «Райо Вальекано» одолел дома «Барселону» 2:1, зато потом в гостях пострадал от «Эльче» (0:4) и «Бетиса» 1:3. Только что команда из пригорода Мадрида уступила «Эспаньолу» 1:2 — теперь шансов зацепиться за еврокубки стало еще меньше: до 7-го места всего 4 очка, но много конкурентов. «Райо Вальекано» стабильно пропускает почти в каждом матче, вряд ли ему удастся остаться «сухим» против «Реала». Выбираем здесь победу фаворита через тотал больше.

Прогноз: тотал больше 3,5 за 2.26.

В Англии «Манчестер Сити» уже тоже вовсю празднует чемпионство. Команда Гвардиолы не стала портить себе праздник и победила «Челси» 1:0. При этом Пеп дал поиграть многим резервистам, на скамейке запасных остались Эдерсон, Де Брейне, Гюндоган, Холанд… Теперь главное для «Сити» подготовиться к двум финалам в июне: в Кубке Англии и Лиге чемпионов. Так что звездам дадут отдохнуть по максимуму, но и про игровую практику для них Гвардиола не забудет. Так что в этой встрече у «горожан» ожидается состав, близкий к основному.

«Брайтону» тоже есть что отпраздновать: команда впервые в своей истории вышла в еврокубки, «Чайки» не упустят 6-е место и попадут осенью сразу в группу Лиги Европы. Команда Де Дзерби гарантировала себе такой результат после победы 3:1 над вылетевшим «Саутгемптоном». Вообще успех «Брайтона» — одна из главных историй АПЛ-2022/23. По ходу сезона пришлось искать замену тренеру Поттеру, однако команда продолжила прогрессировать и с Де Дзерби. За Мак Аллистером, Кайседо и Митомой уже выстроилась очередь. Команда показывает симпатичный футбол, многие уйдут на повышение. И «Брайтон», и «Манчестер Сити» могут сыграть в свое удовольствие и порадовать зрителей голами. Попробуем и мы воспользоваться этим.

Прогноз: победа «Интера» в основное время за 2.04.

«Интер» ждет сразу третий сложный матч за неделю. «Нерадзурри» выбили миланских соседей из ЛЧ, только что ездили в гости к чемпионскому «Наполи», а теперь им играть в финале Кубка Италии. Неудивительно, что Индзаги выпустил в Неаполе многих запасных футболистов, по сути, пожертвовав этим матчем. Так что поражение 1:3 не должно удивлять. Тем более, полматча пришлось провести в меньшинстве. «Интер» при Индзаги — кубковая команда, она умеет играть надежно в обороне и очень опасна на контратаках. Логично, что в финале Кубка Италии «нерадзурри» считаются фаворитами.

«Фиорентина» в этом сезоне тоже дошла до финала еврокубка. В четверг «фиалки» взяли реванш у «Базеля» в Лиге конференций, хотя для этого потребовалось дополнительное время. Команда Итальяно любит играть через навесы в штрафную, поэтому так опасны штрафные и угловые в исполнении Бираги, но у «Интера» есть кому обороняться против такой тактики. А вот как «Фиорентине» остановить Лаутаро, Джеко и Лукаку — большой вопрос. В Серии А команды обменялись гостевыми победами — 4:3 в пользу «Интера», 1:0 — в пользу «фиалок». «Фиорентина» может выиграть первый Кубок Италии за 22 года, но больше шансов на трофей все-таки у более статусного клуба.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.38.

Для «Манчестер Юнайтед» всё предельно ясно: нужно набрать хотя бы одно очко в двух оставшихся матчах АПЛ и готовиться к финалу Кубка Англии с «Сити». Так, команда тен Хага вернется в Лигу чемпионов и может выиграть еще один трофей в июне. Интересно, что голы игрокам «Юнайтед» даются с трудом в последнее время. Рэшфорд перестал забивать еще до травмы, у остальных тоже не особо идет. Нет центрфорварда, который будет постоянно открываться перед воротами. Но «Вулверхэмптон» (2:0) и «Борнмут» (1:0) манкунианцы все-таки обыграли, в прошлом туре красивым голом отметился Каземиро.

Про «Челси» уже давно всё понятно, игроки ждут не дождутся, когда отправятся в отпуск и прояснится ситуация с трансферами и главным тренером. При Лэмпарде лондонцы проиграли 7 матчей из 9. Тут тоже особо некому забивать. В матче с «Сити» хорошие моменты были у Стерлинга, но это уже не тот форвард, который когда-то забивал 20 голов в АПЛ. Конечно, хочется взять победу «Юнайтед», но коэффициент невысок, да и смущает то, что хозяев поля устраивает и ничья. Интересно, что от этой игры многие ждут голов, коэффициенты на это прямо намекают. Видимо, дело в обороне «Челси», которая пропускает в каждом матче. Однако, у «МЮ» свои проблемы в атаке, а Де Хеа — лучший по «сухим» матчам в Англии, так что выбираем тут тотал меньше.

Андрей Санталов

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