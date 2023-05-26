Репетиция финала Кубка России и финиш чемпионата Англии

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.88.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 29, 27.05.2023, 19:00 Краснодар - ЦСКА -

У матча две интриги. Во-первых, это борьба команд из верхней части таблицы: ЦСКА, уступив в дерби, теперь заочно сражается со «Спартаком» за серебряные медали по итогам чемпионата, «Краснодару» позиция в таблице РПЛ уже не так важна, но амбиции клуба явно выше шестой строчки, на которой он располагается. Во-вторых, это репетиция финала Кубка России через две недели в «Лужниках». Пока соперники померятся силами на юге.

Ровное распределение коэффициентов на исход показывает, что фаворита в матче нет. Соперники достойны друг друга, особенно с учетом преимущества своего поля у краснодарцев. Результат может быть любым, только чья-то крупная победа стала бы сенсацией. Пока что это не кубковый матч, поэтому есть основания ждать открытого атакующего футбола с обеих сторон и голов, причем как в те, так и в другие ворота.

Прогноз: победа «Реала» за 2.48.

Футбол Испания 2022/2023 Тур 37, 27.05.2023, 20:00 Севилья - Реал -

В Испании жарко не только на улице. Вся лига на ушах из-за оглушительного расистского скандала вокруг Винисиуса, который после отмены красной карточки может выйти в Севилье, если залечил колено. Эмоции будут кипеть у всех, никто заранее не скажет, как трибуны встретят Вини, как будет вести себя он сам, и не закончится ли дело остановкой матча в какой-то момент. Тема затмила все турнирные расклады, но ключевого значения результат матча не имеет ни для тех, ни для других, а севильцам самое главное — сохранить силы на финал ЛЕ, который состоится уже 31 мая.

Предматчевое преимущество «Реала» не так уж очевидно. Коллектив Мендилибара воодушевлен тем, что выбил из еврокубков «Ман Юнайтед» и «Ювентус», и жаждет новых успехов. Фактор Винисиуса добавляет не просто перца, а как минимум халапеньо. В этом зыбком облаке эмоций есть один неоспоримый факт: «Севилье» нельзя тратить силы перед поездкой в Будапешт на финал с «Ромой», поэтому «Реал» победит, как было в семи из восьми последних очных встреч в Примере.

Прогноз: победа «Локомотива» за 3.10.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 29, 28.05.2023, 16:30 Динамо - Локомотив -

Так вышло, что это дерби двух худших московских клубов РПЛ из тех, кто еще не вылетел. Турнирной мотивации в борьбе за 7−9-е места нет, но важна имиджевая составляющая. К тому же «Динамо» уволило главного тренера, и игрокам, которые рассчитывают быть в основной обойме бело-голубых на следующий сезон, время прибавлять. Захарян, Тюкавин, Гладышев уже воспряли, отметившись голами в ворота «Торпедо», но это соперник, который по зубам вообще всем командам РПЛ.

Другое дело — «Локомотив» Михаила Локтионова, где постепенно набрали форму практически все основные игроки, и даже травмы таких лидеров, как Дзюба и Пиняев, не ударили по игре и результатам. Если железнодорожники ответственно подойдут к этой игре — дерби все-таки — они объективно на сегодня сильнее своего соперника, которому еще предстоят капитальный ремонт и перезагрузка после отставки Йокановича. Советуем воспользоваться отличными коэффициентами, предполагающими, что фаворитом матча являются хозяева стадиона. «Динамо» проиграло дома не только «Зениту», но и «Сочи», «Факелу» и «Ахмату». Чем хуже набравший ход и оптимизировавший взаимодействия на поле «Локомотив»?

Прогноз: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 2.5 за 1.97.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 38, 28.05.2023, 18:30 Манчестер Юнайтед - Фулхэм -

В Англии в последнем туре жара будет только в борьбе за выживание, а также осталось оформить список участников Лиги Европы и Лиги конференций. «Фулхэм» не дотянул до зоны еврокубков, но сезон возвращения из Чемпионшипа все равно сложился очень успешно. 10-е место в АПЛ — лучший результат «дачников» за 11 лет. Португальский тренер Марку Силва прекрасно справился с задачей. Теперь уже можно сказать, что справился и Эрик тен Хаг. «МЮ» вернется в Лигу чемпионов, взял Кубок лиги и побьется за Кубок Англии с «Сити». Оба коллектива финишируют в отличном настроении.

«МЮ» захочет красиво завершить чемпионат перед своими болельщиками и занять третье место, а времени на подготовку к финалу Кубка целая неделя, так что «Фулхэм» не сумеет испортить праздник на «Олд Траффорд». Вопрос только в том, насколько уверенной будет победа хозяев. Закрываться в обороне соперникам нет смысла, и с общей результативностью игры все должно быть хорошо и зрелищно.

Прогноз: победа «Ньюкасла» за 2.41.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 38, 28.05.2023, 18:30 Челси - Ньюкасл Юнайтед -

Лучшая новость для болельщиков «Челси»: один матч — и об этом катастрофическом сезоне можно будет попробовать забыть. Возвращение Фрэнка Лэмпарда получилось крайне неудачным, и хотя он изначально позиционировался как временный тренер (в чем, возможно, и заключалась еще одна ошибка менеджмента клуба), теперь в этом нет сомнений. Одна победа и шквал поражений — кошмар. «Ньюкасл» после прихода саудовских инвесторов не шарахался с тренером, не сметал подчистую с полок футбольного супермаркета всех мало-мальски известных игроков, как это делал «Челси», и провел лучший сезон за 20 лет.

Форма команд отличается разительно. «Челси» хотел бы перекинуть мостик в следующий сезон победой, но как мотивировать на нее разобранную и несыгранную команду против отлаженного механизма коллектива Эдди Хау — большой вопрос. Ставка на «Ньюкасл» напрашивается, хотя есть риск ее потери в случае ничьей, но по-футбольному все в руках и ногах северян, а причин жалеть «Челси» у них нет. Да, они потеряли очки с «Лестером» и «Лидсом», но эти две команды сражались за выживание и гораздо опаснее «Челси» в мае.

Прогноз: победа «Ювентуса» за 2.35.

Футбол Италия 2022/2023 Тур 37, 28.05.2023, 21:45 Ювентус - Милан -

Можете, не подглядывая в таблицу, сказать, на каком месте «Ювентус»? Болельщики «бьянконери», конечно, могут, но итальянские футбольные власти максимально все запутали, отбирая, возвращая и снова отбирая у туринцев очки. За два тура до конца классическое для Италии противостояние пройдет в борьбе не за первые места, как обычно, а за позиции с третьей по седьмую, но турнирная мотивация есть у обеих команд. Ясности в распределении путевок в Лигу чемпионов и Лигу Европы за два тура до конца пока никакой.

Эмоциональное состояние у обеих команд одинаково плохое. Обе переживают недавний вылет из еврокубков и страдают от нестабильности. Это мешает уверенно предсказать исход матча в Турине, хотя «Ювентус» по-прежнему солидно выглядит на своем поле, а «Милан» средне проводит выездные матчи. Также бросается в глаза, что команды часто играют низовые матчи, в которых заходит ставка ТМ 2.5. На это можно было бы и поставить, но коэффициент 1.72 не радует, поэтому лучше опереться на заметную разницу в результатах «россонери» и «бьянконери» в гостях и на выезде. У «Юве» было время морально и физически восстановиться от тяжелого поражения в гостях с «Эмполи» в день объявления о снятии очков, и на своем поле он должен дожать «Милан», у которого еще больше проблем с игрой.

Игорь Борунов

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