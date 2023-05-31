«Севилья» против «Ромы» Моуринью: чья магия финалов окажется сильнее

Прогноз: ничья в основное время за 2.95

Футбол Лига Европы 2022/2023 Финал, 31.05.2023, 22:00 Севилья - Рома -

У «Севильи» и главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью много общего. Даже странно, что португалец никогда не работал с андалусийским клубом. Они притягивают к себе трофеи. Моуринью — один из самых титулованных специалистов Европы. Его клубы пять раз были в финалах еврокубков и все пять раз выиграли. В последний раз это было уже с «Ромой» год назад в финале Лиги конференций. Про удивительный роман «Севильи» с Лигой Европы всем хорошо известно: шесть раз севильцы играли в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы и шесть раз брали трофей. Сегодня в Будапеште кто-то обречен на осечку.

На внутренней арене оба клуба провели сезон так себе. «Севилья» начала с оглушительного провала, упав на дно таблицы. До какого-то момента росли опасения, что клуб может вообще вылететь из Примеры, но после отставки двух известных тренеров Хулена Лопетеги и Хорхе Сампаоли под началом специалиста с куда более скромным резюме Хосе Луиса Мендилибара, сделавшего себе имя в «Эйбаре», он закрепился в середине таблицы. «Рома» показала примерно то же самое, что в предыдущие годы: Моуринью много жаловался, пробовал разные варианты, но успех приносил только его классический «автобус» с глубокой игрой в обороне и быстрыми контратаками. За тур до конца «Рома» топчется около шестого места, как примерно всегда в последние пять лет. Запоминается последнее, и все проблемы можно разом перечеркнуть, если взять престижный европейский трофей, бонусом к которому прилагается путевка в Лигу чемпионов.

Предматчевые расклады примерно равные: еще пару дней назад коэффициент на победу «Севильи» как опытного лигоевропейского бойца, выбившего из турнира «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», был чуть ниже, но прямо сейчас ситуация поменялась. Видимо, дело в том, что Моуринью умеет готовить команду к конкретному сопернику, хотя без успехов в Лиге Европы ситуация выглядела бы не очень: в Серии А «Рома» не побеждает уже семь матчей подряд. В общем, ситуация неопределенная, что всегда добавляет азарт при выборе ставки.

На что ставить

Окончательный исход противостояния практически непредсказуем. В этом финале все может быть. Или почти все: трудно представить себе открытую игру с обилем голевых моментов и забитых мячей. Сценарий как раз понятен: разумеется, Жозе оседлает любимого конька и отдаст сопернику инициативу, организовав плотную оборону числом в расчете на контратаки. Атаковать «Севилья» будет больше, но с оглядкой на свои ворота, да и высокой результативностью соперники в последнее время не блещут. Поэтому самый надежный вариант ставки на сайте и в приложении Winline: тотал голов меньше 2.5 за 1.46. Но коэффициент, сами видите, какой.

Ожидаемое развитие событий позволяет сделать и более амбициозное предсказание: такой матч с большой долей вероятности перейдет в дополнительное время. Соперники выглядят равными, игра будет осторожной, рисковать и раскрываться никто не станет. У «Севильи» четыре ничьи в последних шести матчах, у «Ромы» — пять в последних восьми. А коэффициент 2.95 на ничью по итогам 90 минут, который дает Winline, просто отличный.

Напоследок вариант ставки для гиков. Исход и голы в тумане, так взглянем на дисциплину команд. В двух полуфиналах «Рома» и «Байер» набрали 7 и 9 карточек на двоих. У «Севильи» с «Ювентусом» тоже была битва: по 7 желтых в обеих играх плюс удаление Акуньи, правда, уже в дополнительное время. В Ла Лиге «Севилья» третья в списке самых грубых команд. Рефери матча Энтони Тейлор из числа арбитров, которые охотно раздают карточки. Его норма — около 4 желтых за матч, но в финале страсти будут кипеть особые, а гасить их арбитр будет беспощаднее. Тотал карточек больше 6.5 за 2.18 на сайте и в приложении Winline — интересная ставка.

Игорь Борунов

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