UFC Вегас 74

Кай Кара-Франс — Амир Альбази

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Кай Кара-Франс vs Амир Альбази Сделать ставку

Кай Кара-Франс (24 победы, 10 поражений, 1 NC; 11 КО/ТКО, 3 SUB) vs Амир Альбази (16 побед, 1 поражение; 5 КО/ТКО, 9 SUB);

Главный бой, наилегчайший вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Кара-Франс 1.99, победа Альбази 1.94

Прогноз редакции: победа Кара-Франс

Впервые с 2017 года турнир UFC возглавляет поединок в наилегчайшем весе без чемпионского пояса на кону. В этом нет ничего удивительного, ведь речь о весовой категории, которую промоушен недавно собирался закрыть. Это обсуждалось во время пика карьеры одного из самых доминирующих чемпионов организации Деметриуса Джонсона. Ситуация изменилась, теперь на контракте с UFC больше чем 40 бойцов этого дивизиона. В топе рейтинга наилегчайшего веса появились новые имена. Пояс успел побывать в руках Генри Сехудо, после чего менял обладателя, пока выясняли отношения Брендан Морено и Дейвесон Фигередо.

В январе 2023 года на турнире UFC 283 завершилась первая квадрология титульных поединков в истории промоушена, когда мексиканец поставил точку в противостоянии с бразильцем. «Малыш-убийца» Морено финишировал соперника техническим нокаутом в третьем раунде. Участник главного боя на UFC 74 Вегас Кай Кара-Франс дважды встречался с Бренданом в октагоне, причем второй раз за временный пояс чемпиона в наилегчайшем весе. Оба раз боец из Новой Зеландии навязывал мексиканцу конкурентное и жесткое противостояние, но уступал. В первом бою решением судей, во втором — техническим нокаутом. В ночь с субботы на воскресенье Кай Кара-Франс сразится с Амиром Альбази, который дебютировал в UFC в 2020-м году и провел четыре победных поединка в октагоне.

Кай Кара-Франс участвовал в 24-м сезоне The Ultimate Fighter, однако не был подписан в промоушен, несмотря на победу нокаутом в первом туре шоу. Ему понадобилось пять побед в шести выступлениях под логотипом других организаций, чтобы наконец завоевать контракт с первой лигой мира. В последних выступлениях Кай доказал, что бойцовское прозвище «Не моргай» честно привлекает внимание болельщиков и акцентирует внимание на его скорости и ударной мощи. Представитель команды «City Kickboxing» из Окленда нокаутировал Рожерио Бонторина и Коди Гарбрандта. Затем продемонстрировал прогресс в навыках защиты от борьбы в поединке с Аскаром Аскаровым, забрав победу решением судей.

Амир Альбази всего 4 раза в 17 поединках выходил на 3 раунд. На его счету 13 досрочных побед — 5 нокаутом и 9 болевыми/удушающими приемами. Уроженец Багдада обладает сильными навыками грэпплинга, за счет чего уверенно контролирует и мощно добивает оппонентов в партере. «Принц» проиграл лишь однажды — тогда ему противостоял двукратный чемпион мира по MMA среди любителей Жозе Торрес. Кай Кара-Франс обладает большим, чем Альбази опытом выступлений в трехраундовых поединках, что вместе с улучшенными защитными навыками грэпплинга делает его фаворитом в этом противостоянии.

Абубакар Нурмагомедов — Элизеу Дос Сантос

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Абубакар Нурмагомедов vs Элизеу Дос Сантос Сделать ставку

Абубакар Нурмагомедов (17 побед, 3 поражения, 1 ничья; 6 KO/TKO, 4 SUB) vs Элизеу Дос Сантос (23 победы, 7 поражений; 14 КО/ТКО, 3 SUB);

Полусредний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Нурмагомедова 1.83, победа Элизеу 1.99

Прогноз редакции: победа Элизеу Дос Сантоса

Абубакар Нурмагомедов сразится с бразильцем Элизеу Дос Сантосом, который провел 12 поединков под эгидой UFC. Боец по прозвищу «Капоэйра» не пользуется особенным вниманием медиа, но обладает рядом достижений, в которых является одним из лучших среди представителей Бразилии за всю историю полусреднего дивизиона. Элизеу провел в октагоне почти два с половиной часа, за которые успел нанести 677 акцентированных ударов соперникам. Его победная серия в 7 поединков — вторая после результата ветерана Демиана Майя. Количество побед нокаутом — 3, здесь он уступает лишь звездному Тиаго Алвесу. Согласно статистике, его защита от переводов в партер — 62%, он оказывался спиной на настиле всего в 10% боевого времени.

Нурмагомедов — бронзовый призер чемпионата мира по самбо, двоюродный брат Хабиба также представляет American Kickboxing Academy. Абубакар сенсационно уступил в дебюте на московском турнире UFC треугольником, после чего взял верх над соперниками в двух поединках. Хавьер Мендес добился феноменального успеха в том, чтобы дополнить и улучшить набор техник, которыми владели представители Дагестана, ставшие частью AKA. Абубакар может конкурировать с Элизеу в ударной технике, в том числе за счет постоянной угрозы тейкдауна. При этом бразильский боец умеет наносить урон зрелищными ударами с разворота и успешно набирать очки в кикбоксерском противостоянии. Дос Сантос — черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, но за счет борцовской базы Абубакара, вероятность того, что Элизеу будет всерьез угрожать российскому бойцу сабмишеном, находясь на спине можно назвать минимальной. 9 экспертов портала MMAjunkie видят Нурмагомедова победителем в этом противостоянии и лишь двое проголосовали за победу Элизеу.

Филипе Линс — Максим Гришин

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=56359cf44f47f66a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456252766&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Филипе Линс vs Максим Гришин Сделать ставку

Филипе Линс (16 побед, 5 поражений; 9 KO/TKO, 4 SUB) vs Максим Гришин (32 победы, 9 поражений, 2 ничьи; 16 КО/ТКО, 6 SUB);

Полутяжелый вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Линса 2.18, победа Гришина 1.69

Прогноз редакции: победа Гришина

Филипе Линс перезагрузил карьеру, поднявшись в тяжелый дивизион и став чемпионом PFL, за счет четырех досрочных побед. Повторить успех среди тяжеловесов UFC не получилось, поэтому бразилец вернулся в полутяжелую категорию. В двух последних боях рефери поднимали руку Линса, один раз после того, как он нокаутировал Овинса Сент Прю, другой после доминирования в течение трех раундов над Марчином Прахнио. Линс рискует нарваться на контратаки в исполнение Максима Гришина, который умеет работать вторым номером и наказывать соперников за излишнее стремление сократить дистанцию.

Ставки на UFC Вегас 74 Сделать ставку

Сергей Березовский

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