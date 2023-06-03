UFC Вегас 74
Кай Кара-Франс — Амир Альбази, Абубакар Нурмагомедов — Элизеу Дос Сантос, Филипе Линс — Максим Гришин: прогнозы на бои UFC Вегас 74, ставки и коэффициенты.
Кай Кара-Франс — Амир Альбази, Абубакар Нурмагомедов — Элизеу Дос Сантос, Филипе Линс — Максим Гришин: прогнозы на бои UFC Вегас 74, ставки и коэффициенты.
Впервые с 2017 года турнир UFC возглавляет поединок в наилегчайшем весе без чемпионского пояса на кону. В этом нет ничего удивительного, ведь речь о весовой категории, которую промоушен недавно собирался закрыть. Это обсуждалось во время пика карьеры одного из самых доминирующих чемпионов организации Деметриуса Джонсона. Ситуация изменилась, теперь на контракте с UFC больше чем 40 бойцов этого дивизиона. В топе рейтинга наилегчайшего веса появились новые имена. Пояс успел побывать в руках Генри Сехудо, после чего менял обладателя, пока выясняли отношения Брендан Морено и Дейвесон Фигередо.
В январе 2023 года на турнире UFC 283 завершилась первая квадрология титульных поединков в истории промоушена, когда мексиканец поставил точку в противостоянии с бразильцем. «Малыш-убийца» Морено финишировал соперника техническим нокаутом в третьем раунде. Участник главного боя на UFC 74 Вегас Кай Кара-Франс дважды встречался с Бренданом в октагоне, причем второй раз за временный пояс чемпиона в наилегчайшем весе. Оба раз боец из Новой Зеландии навязывал мексиканцу конкурентное и жесткое противостояние, но уступал. В первом бою решением судей, во втором — техническим нокаутом. В ночь с субботы на воскресенье Кай Кара-Франс сразится с Амиром Альбази, который дебютировал в UFC в 2020-м году и провел четыре победных поединка в октагоне.
Кай Кара-Франс участвовал в 24-м сезоне The Ultimate Fighter, однако не был подписан в промоушен, несмотря на победу нокаутом в первом туре шоу. Ему понадобилось пять побед в шести выступлениях под логотипом других организаций, чтобы наконец завоевать контракт с первой лигой мира. В последних выступлениях Кай доказал, что бойцовское прозвище «Не моргай» честно привлекает внимание болельщиков и акцентирует внимание на его скорости и ударной мощи. Представитель команды «City Kickboxing» из Окленда нокаутировал Рожерио Бонторина и Коди Гарбрандта. Затем продемонстрировал прогресс в навыках защиты от борьбы в поединке с Аскаром Аскаровым, забрав победу решением судей.
Амир Альбази всего 4 раза в 17 поединках выходил на 3 раунд. На его счету 13 досрочных побед — 5 нокаутом и 9 болевыми/удушающими приемами. Уроженец Багдада обладает сильными навыками грэпплинга, за счет чего уверенно контролирует и мощно добивает оппонентов в партере. «Принц» проиграл лишь однажды — тогда ему противостоял двукратный чемпион мира по MMA среди любителей Жозе Торрес. Кай Кара-Франс обладает большим, чем Альбази опытом выступлений в трехраундовых поединках, что вместе с улучшенными защитными навыками грэпплинга делает его фаворитом в этом противостоянии.
Абубакар Нурмагомедов сразится с бразильцем Элизеу Дос Сантосом, который провел 12 поединков под эгидой UFC. Боец по прозвищу «Капоэйра» не пользуется особенным вниманием медиа, но обладает рядом достижений, в которых является одним из лучших среди представителей Бразилии за всю историю полусреднего дивизиона. Элизеу провел в октагоне почти два с половиной часа, за которые успел нанести 677 акцентированных ударов соперникам. Его победная серия в 7 поединков — вторая после результата ветерана Демиана Майя. Количество побед нокаутом — 3, здесь он уступает лишь звездному Тиаго Алвесу. Согласно статистике, его защита от переводов в партер — 62%, он оказывался спиной на настиле всего в 10% боевого времени.
Нурмагомедов — бронзовый призер чемпионата мира по самбо, двоюродный брат Хабиба также представляет American Kickboxing Academy. Абубакар сенсационно уступил в дебюте на московском турнире UFC треугольником, после чего взял верх над соперниками в двух поединках. Хавьер Мендес добился феноменального успеха в том, чтобы дополнить и улучшить набор техник, которыми владели представители Дагестана, ставшие частью AKA. Абубакар может конкурировать с Элизеу в ударной технике, в том числе за счет постоянной угрозы тейкдауна. При этом бразильский боец умеет наносить урон зрелищными ударами с разворота и успешно набирать очки в кикбоксерском противостоянии. Дос Сантос — черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, но за счет борцовской базы Абубакара, вероятность того, что Элизеу будет всерьез угрожать российскому бойцу сабмишеном, находясь на спине можно назвать минимальной. 9 экспертов портала MMAjunkie видят Нурмагомедова победителем в этом противостоянии и лишь двое проголосовали за победу Элизеу.
Филипе Линс перезагрузил карьеру, поднявшись в тяжелый дивизион и став чемпионом PFL, за счет четырех досрочных побед. Повторить успех среди тяжеловесов UFC не получилось, поэтому бразилец вернулся в полутяжелую категорию. В двух последних боях рефери поднимали руку Линса, один раз после того, как он нокаутировал Овинса Сент Прю, другой после доминирования в течение трех раундов над Марчином Прахнио. Линс рискует нарваться на контратаки в исполнение Максима Гришина, который умеет работать вторым номером и наказывать соперников за излишнее стремление сократить дистанцию.
Сергей Березовский
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