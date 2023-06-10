Триумф или провал «Сити» — в любом случае финал с «Интером» будет великим

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 за 2.10

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 Финал, 10.06.2023, 22:00 Манчестер Сити - Интер -

Для большинства болельщиков этот финал будет про то, выиграет ли наконец «Манчестер Сити» Гвардиолы Лигу чемпионов или нет. Это не совсем справедливо по отношению к «Интеру», который честно преодолел свой путь и, на секундочку, выбил из турнира «Барселону». Но так сложилось по итогам слепого жребия в четвертьфинале, который определил две неравномерные половины сетки.

«Сити» — абсолютный фаворит встречи, и сомнений в том, что чемпион Англии сильнее третьей команды Италии, ни у кого нет, но финал есть финал. Пару лет назад армада Гвардиолы уже играла похожий финал и сенсационно уступила в нем «Челси» 0:1, но где теперь «Челси» и где «Сити». Вряд ли у Пепа Гвардиолы есть какие-то комплексы по этому поводу, тем более его личный счет финалов ЛЧ — 2:1, а проблемы обычно возникали на предыдущих стадиях. К тому же у него теперь есть норвежский оберег от любых проклятий.

«Интеру» нечего терять, и это серьезный козырь команды Симоне Индзаги. У него самого с удачей тоже все в порядке. Возможно, это не самый звездный пока что специалист Европы, но у кого еще в карьере игрока и тренера 13 выигранных финалов в разных турнирах из 13 проведенных? Вот только эта статистика не имеет никакого отношения к тому, что по всем игровым показателям его команда в этом сезоне заметно скромнее сегодняшнего соперника.

На что ставить

В отличие от финалов Лиги Европы и Лиги конференций, где у обеих сторон противостояний были примерно равные шансы на успех, сегодня очень трудно не включить в ставку «П1» (победа «Сити» в основное время). Потери очков в ничего не значащих для «горожан» матчах АПЛ после оформления титула в расчет не берем, а так с февраля у команды Гвардиолы вообще не было встреч, которые ей бы не удались. Выиграны чемпионат и Кубок Англии, и теперь «Сити» заходит на исторический «требл». «Интер» провел волнообразный сезон с затяжными удачными или катастрофическими сериями, но сейчас как раз удачная: 11 побед в 12 последних матчах, и завоеван Кубок Италии. Только против «Сити» этого недостаточно.

Изобилие голов нехарактерно для финалов, но сегодня разумен расчет на результативный футбол. «Сити» отгрузил в двухраундовых противостояниях 8 мячей «Лейпцигу», 4 — «Баварии», 5 — «Реалу», а сегодня не нужно держать в уме какой-то там ответный матч, все решится здесь и сейчас. Плюс у команды Гвардиолы нет кадровых проблем. Уже в финале Кубка Англии с «МЮ» (2:1) на поле вернулись все важные игроки, кто что-то пропускал в мае по состоянию здоровья.

«Интер» тоже в хорошей форме, но это касается прежде всего атаки «нерадзурри». Голов в ворота фаворита, особенно от Лаутаро и Лукаку, нельзя исключать, матчи на ноль «Ман Сити» удаются не так уж часто. Но, конечно, от Холанда, Гюндогана, Де Брейне, Бернарду Силвы ждут еще больше. Всегда есть вероятность, что столь важный матч не оправдает высоких ожиданий по поводу зрелищности, но это рабочий риск, на который можно пойти ради выигрыша.

Напоследок два бонусных варианта ставки для развлечения. Спорные моменты у ворот обязательно будут, а значит в эпоху ВАР возможен видеопросмотр. На то, что это случится хотя бы раз, Winline дает хороший коэффициент — 1.90. Наконец, если наши ожидания по поводу результативности оправдаются, особенно, если мощная атака «Интера» найдет способ один раз пробить Эдерсона, можно срубить куш, взяв ставку «мультисчет» 2:1, 3:1, 4:1 за 3.95. Дерзайте.

Игорь Борунов

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