Восьмой Кубок ЦСКА или первый «Краснодара»? Анонс финала в «Лужниках»

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.01.

Футбол Кубок России 2022/2023 Суперфинал, 11.06.2023, 17:00 Краснодар - ЦСКА -

Замысловатый по регламенту розыгрыш Кубка России завершается Суперфиналом в «Лужниках». Разумеется, финалисты уже встречались друг с другом в рамках этого турнира — в феврале, на стадии плей-офф, и обменялись победами, но виктория армейцев в Москве была более убедительной (3:0), поэтому краснодарцы «опустились» в Путь регионов и прошли его до победного конца, как и ЦСКА — путь РПЛ. Чемпионат москвичи тоже прошли увереннее, набрав на 10 очков больше и заняв второе место, в то время как краснодарские «быки» довольствовались шестым и большую часть сезона провели где-то ближе к середине таблицы, даже не претендуя на медали. Все это, а также место проведения финала — главная арена страны «Лужники» — делает ЦСКА фаворитом, но с определенными оговорками.

В этой паре нет такой разницы в классе, какая была, например, во вчерашнем финале Лиги чемпионов, а в итоге, как мы знаем, матч фавориту не очень удался, «Сити» взял свое с колоссальным трудом, заметно уступив «Интеру», например, по xG. ЦСКА не «Сити», а «Краснодар» не «Интер», и ясности перед российским финалом намного меньше. Последняя очная встреча претендентов на Кубок важна, ведь состоялась всего две недели назад. «Краснодар» дома сдержал атаки ЦСКА, уступив в инициативе, но не в счете — 0:0. Героем матча стал молодой вратарь «быков» Станислав Агкацев, которого многие считают на сегодня надежнее первого номера команды Матвея Сафонова, но авторитет голкипера сборной России, конечно, выше, хотя это один из самых интересных вопросов: кого из них предпочтет Владимир Ивич.

На что ставить

Предсказать исход матча сложно, к тому же игра может перейти в дополнительное время. На бумаге ЦСКА сильнее, надежнее в обороне, по игре в атаке команды примерно равны. Армейцы чаще побеждают, но краснодарцы весной, как и их сегодняшний соперник, практически никому не уступают. Занятно, что у обеих команд в последних 10 матчах по одному поражению — от «Спартака». При этом победы красно-синих пришлись на встречи с заведомо уступающими в классе соперниками, к каковым «Краснодар» не относится ни по амбициям, ни по составу.

На трибунах будет значительное превосходство болельщиков номинальных гостей, но фактически хозяев, особенно с учетом того, что на этой игре не нужен Fan ID, и ее посетят бойкотировавшие чемпионат фанаты. Судьбу матча наверняка определят лидеры команд: Акинфеев, Чалов, Обляков, Медина у ЦСКА и Сперцян, Кордоба, Ионов, Сафонов/Агкацев у «Краснодара». Особенно интересно, как проявит себя Эдуард Сперцян, которого по слухам не прочь видеть в своих рядах амстердамский «Аякс».

Сценарий матча вряд ли будет кардинально отличаться от того, что мы видели 27 мая в Краснодаре, разве что территориальное преимущество армейцев будет еще больше, а моментов у ворот, как полагается в кубковом финале, еще меньше. Поэтому, изучив коэффициенты, советуем оттолкнуться от невысоких ожиданий по числу голов. Предпосылок к открытой и результативной игре в финальном матче нет. Скорее, мы увидим сложную тактическую дуэль, где все решат, возможно, одна-две ключевые ошибки.

Игорь Борунов

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