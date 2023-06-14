Ставка против фаворитов. В финал Лиги наций выйдут команды более успешных тренеров

Прогноз: Хорватия выйдет в следующий раунд за 2.65.

Нидерланды — Хорватия Сделать ставку

Футбол Лига наций А 2022/2023 1/2 финала, 14.06.2023, 0:00 Нидерланды - Хорватия -

Специфика нынешнего розыгрыша Лиги наций, третьего по счету, в том, что временной разрыв между групповым турниром и итоговым «финалом четырех», который пройдет в Нидерландах, получился совсем большим из-за чемпионата мира в ноябре-декабре. Тут вспомнить бы, кто отобрался в полуфинал в сентябре прошлого года… В среду путевку в финал разыграют возродившиеся хозяева итогового мини-турнира голландцы и Хорватия, которую после двух подряд комплектов медалей ЧМ (серебряных в России и бронзовых в Катаре) пора причислить к грандам среди сборных.

Тем не менее, у букмекеров фавориты матча — оранжевая команда Роналда Кумана. Она играет дома, но в последних на сегодня официальных матчах отбора Евро-2024 в марте голландцы выглядели хуже, чем на ЧМ в Катаре, где они, напомним, выбыли в четвертьфинале, уступив по пенальти будущему чемпиону мира Аргентине. 0:4 от Франции — это многовато, а хвастаться победой 3:0 над Гибралтаром негоже. Тогда Куман оправдался повальной вирусной инфекцией, посмотрим, что будет сейчас. У Далича март был немного лучше: не слишком приятная ничья с Уэльсом, зато важная гостевая победа над Турцией.

В отличие от Кумана Златко Далич много лет непрерывно руководит командой и прекрасно ее знает. В строю прославленные лидеры Модрич, Брозович и Перишич, а из минусов — потеря молодого, но уже важного для «шашечных» защитника Йошко Гвардиола. Обе сборные не сильно изменились с чемпионата мира, поэтому в прогнозах есть смысл оттолкнуться как раз от него. Хорваты при Даличе в любом составе прекрасно готовы к матчам навылет и четко знают, что им делать против того или иного соперника, даже если футбол в их исполнении порой тяжеловато смотреть. Голландцы тоже молодцами выглядели в Катаре, но опыта у них меньше. Есть вопросы по тренерской карьере Кумана, которая, по большому счету, представляет собой череду неудач. Пока нет оснований считать, что под его руководством команда прибавит, ведь этого не происходило раньше. Ставка против фаворита имеет смысл, даже если играть голландцы будут симпатичнее — хорватам не нужно превосходить их в этом для выхода в финал.

Прогноз: Италия выйдет в следующий раунд за 2.27.

Испания — Италия Сделать ставку

Футбол Лига наций А 2022/2023 1/2 финала, 15.06.2023, 0:00 Италия - Испания -

Вывеска второго полуфинала выглядит солиднее, хотя последние полтора года расстроили болельщиков и тех, и других бывших чемпионов мира. Итальянцы в статусе действующих чемпионов Европы умудрились не отобраться на второй подряд мундиаль, а испанцы во второй раз подряд шокирующим образом вылетели уже на стадии ⅛ финала ЧМ. В прошлом розыгрыше Лиги наций в 2021 году соперники встретились в полуфинале, и при судействе Сергея Карасева победила Испания — 2:1, причем в Милане. Героем матча стал автор дубля Ферран Торрес, который тогда выступал за «Ман Сити», а теперь потерял место в основе «Барселоны» и, как следствие, сборной Испании. Новый тренер Луис де ла Фуэнте будет искать новых героев. А в Италии по-прежнему доверяют триумфатору Евро Роберто Манчини, даже несмотря на фиаско с Северной Македонией.

В марте в рамках отбора Евро-2024 обе сборные были обижены островитянами: Англия взяла реванш у Италии за финал Евро-2020, а Испания сенсационно вернулась с «баранкой» из Шотландии. Кто лучше проделал работу над ошибками, сказать сложно. Место игры влияния не имеет — матч на нейтральном поле в голландском Энсхеде. Коэффициент на успех Испании немного ниже, но разница невелика, к тому же уж слишком удручающе подопечные Де ла Фуэнте выглядели против шотландцев. Италия по игре с Англией смотрелась не так безнадежно. Обеим командам не хватает забивных нападающих, и можно было бы сделать ставку на тотал меньше 2.5, вот только коэффициент совсем низкий, и того не стоит — 1.63, поэтому снова предлагаем рискнуть и поставить против фаворита с тем обоснованием, что перестройка сборной Испании только началась и сразу пошла тяжело, а Манчини проводит лишь легкий тюнинг, и потенциал действующих чемпионов Европы известен.

Игорь Борунов

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