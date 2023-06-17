Фестиваль голов напоследок. Анонс финальных матчей Лиги наций

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.97

Нидерланды — Италия Сделать ставку

Футбол Лига наций А 2022/2023 Матч за 3-е место, 18.06.2023, 15:00 Нидерланды - Италия -

Матч за 3-е место в Лиге наций манит мощной афишей. Противостояние оранжевой и голубой команд — история мирового футбола на уровне сборных. Итальянцы достойно выглядели в полуфинале с испанцами и могли добиться большего, если бы их не сгубили собственные ошибки. Что до голландцев, оранжевые слишком много и просто пропускают, чтобы претендовать на статус топ-сборной. Четыре мяча весной от Франции, теперь четыре от Хорватии — это перебор.

Как видим, в целом хорошо укомплектованные с группой интересных молодых футболистов команды больше всего подводит игра в обороне. Кстати, неприятно удивило, что решающие ошибки в полуфиналах совершали как раз не дебютанты, а наиболее опытные игроки — Вирджил ван Дейк и Кристиан Бонуччи. Поэтому и в игре за бронзу молодого турнира УЕФА, скорее всего, атакующие действия будут удаваться соперникам лучше. На своем поле голландцы, пожалуй, фавориты, но фаворитами они были и против Хорватии. Лучше ставить не на исход, а на результативную обоюдоострую игру. Тем более, 3-е место — это не тот приз, который сковывает и заставляет действовать максимально осторожно. Обе команды постараются сыграть в свое удовольствие, показать атакующий футбол, а результат, наверное, даже уже не так важен.

Прогноз: тотал больше 2.5 за 2.13.

Хорватия — Испания Сделать ставку

Футбол Лига наций А 2022/2023 Финал, 18.06.2023, 20:45 Хорватия - Испания -

Другое дело — финал, где на кону трофей. Лига наций — соревнование молодое, но понемногу обрастающее историей. Напомним, что в первом турнире победила Португалия в 2019 году, второй забрала сборная Франции в 2021-м, и хорваты с испанцами хотели бы к ним присоединиться. Испания к тому же как раз противостояла тогда еще действующим чемпионам мира два года назад, но уступила из-за немного скандального гола Мбаппе, который даже привел к изменению в правилах фиксации офсайда. Именно тот эпизод заставил ФИФА и ИФАБ пересмотреть трактовку, что повлияло на судейские решения во всем мире — а кто-то говорит, Лига наций не важна.

Последняя очная встреча хорватов с испанцами выпала на ⅛ финала Евро-2020 в Копенгагене и получилось огненной: 3:3 в основное время плюс два гола «Фурии Рохи» в дополнительное. Однако в финале Лиги наций, как водится, эксперты ждут более осторожной и сухой игры. Другое дело, что это совсем не свойственно новой сборной Испании, которая, скорее всего, с первых минут заберет инициативу при полнейшем одобрении «шашечных», чьи контратаки и стандарты наводят ужас на Европу. Очень длинный футбольный сезон вот-вот завершится, все доигрывают на усталости, мы видим много ошибок, и это приведет к тому, что матч выйдет более открытым, чем обычно получаются финалы. На этот раз вряд ли голов за 90 минут наберется шесть, но хотя бы три выглядят разумным ожиданием.

Игорь Борунов

Реклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+