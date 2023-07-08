UFC 290: Волкановски vs Родригез
Александр Волкановски — Яир Родригез, Брэндон Морено — Александр Пантожа, Роберт Уиттакер — Дрикус Дю Плесси: прогнозы на UFC 290, ставки и коэффициенты.
Александр Волкановски — Яир Родригез, Брэндон Морено — Александр Пантожа, Роберт Уиттакер — Дрикус Дю Плесси: прогнозы на UFC 290, ставки и коэффициенты.
В главном бою UFC 290 встретятся чемпион в полулегкой весовой категории Александр Волкановски и обладатель временного пояса Яир Родригез. 34-летний Волкановски проиграл в прошлом поединке россиянину Исламу Махачеву, тогда австралиец поднимался в легкий дивизион в попытке завоевать второй чемпионский титул. Поражение Махачеву решением судей прервало победную серию Александра «Великого» в 22 боя. Чемпион полулегкой весовой категории ни разу в карьере не проигрывал в этом дивизионе. На его счету 25 побед и 2 поражения, которые он потерпел в легком и полусреднем весе. 10 побед подряд в рамках весовой категории до 66 кг — самая длинная активная серия и вторая за всю историю промоушена. Бывший игрок в регби превратился в одного из самых успешных атлетов в истории смешанных единоборств. Волкановски занимает вторую строчку рейтинга лучших бойцов вне весовых категорий.
Волкановски приносит в октагон бешеный темп, выносливость и высочайший уровень навыков в каждом из аспектов MMA. Австралийский боец славится умением начинать атаки с обманных действий, маскируя акцентированные удары. Также Александр мастерски комбинирует удары ногами, которые нарушают баланс оппонентов и боксерские связки. На ближней дистанции «Волк» эффективно переводит соперников в партер, где беспощадно использует «граунд-энд-паунд». В бою с Брайаном Ортегой Волкановски продемонстрировал сумасшедшую волю к победе, когда не сдался и выбрался из двух удушающих приемов в исполнении черного пояса по бразильскому джиу-джитсу мирового класса. И гильотина, и треугольник, которыми Ортега угрожал Александру в течение одного раунда выглядели настолько плотными, как будто остаются считанные секунды до того, как австралиец «уснет».
Что может противопоставить в бою против «Волка» временный чемпион Яир Родригез? Мексиканец владеет уникальным набором бойцовских навыков, за счет взрывной работы ногами «Пантера» может завершить поединок ударом с разворота в любую секунду. Длина конечностей и выбор правильных углов для атак со спины создают угрозу сабмишена противнику Родригеза, в случае если схватка переходит в партер. Так и произошло в бою с Джошем Эмметом, в котором Яир забрал титул временного чемпиона. Американец попался в треугольник в исполнении мексиканского бойца, хотя до этого неплохо противостоял Яиру в стойке и даже смог потрясти ударами своего визави. В боях против левшей — Ортеги и Махачева, Волкановски пропускал удары в определенных ситуациях, что наверняка взял на заметку тренерский штаб Родригеза. С учетом того, насколько мощный прессинг оказывает чемпион, Яиру предстоит максимально взрываться в первой половине боя, что может сказаться на его бензобаке в четвертом и пятом раунде. Сложно поставить против Александра Волкановски, если ему противостоит любой другой полулегковес в мире, выбор редакции — победа «Волка».
Чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Брендон Морено едва успел завершить первую в истории промоушена квадрологию боев с Дейвесоном Фигередо, как его ждет новое противостояние с уже знакомым соперником. Защита титула против другого бразильца Александра Пантожа станет третьим противостоянием между этим бойцами. Пантожа победил мексиканца удушающим приемом во время шоу The Ultimate Fighter в 2016 году, а затем взял над ним верх решением судей в 2018.
Пока «Малыш-убийца» Морено на протяжении трех лет противостоял «Богу войны» Фигередо в титульных поединках, Александр Пантожа вышел на победную серию из трех боев. Бразилец оправдывает в октагоне прозвище «Каннибал», из 25 побед 17 одержал досрочно. Пантожа обладает большей ударной мощью, его стиль сильнее заточен на одно акцентированное попадание, в отличие от Морено, предпочитающего связки ударов. В бою-трилогии на стороне Морено точно будут выносливость, умение распределять силы на все чемпионские пять раундов и более разносторонняя работа в стойке. Мексиканский боец гораздо легче двигается на ногах и наносит урон под различными углами. При этом среди козырей «Каннибала» борцовские навыки и техника в партере, он способен забрать спину противника буквально за доли секунды.
Промоушен давно обозначил претендентский статус боя между Робертом Уиттакером и Дрикусом Дю Плесси. При этом владелец короны средневесов Исраэль Адесанья уверен в превосходстве австралийского бойца, однако предпочел бы Дрикуса в качестве будущего соперника. Среди поклонников MMA есть мнение, что стиль Уиттакера изменился после того, как бывший чемпион был нокаутирован в бою на встречных курсах с Адесаньей. Если изучить статистику последних выступлений Роберта, становится ясно, что эта теория не имеет под собой оснований.
«Жнец» перебил Марвина Веттори, который имеет гранитную челюсть, в процессе он нанес в два раза больше ударов, чем итальянец. В бою против Келвина Гастелума, известного тем, что ни разу не был финиширован ударами в 26 боях, Уиттакер попал 169 раз против 70 ударов американца. Джаред Каннонир побывал в нокдауне и закончил бой против Роберта с переломом руки в результате блока. Даррен Тилл пропустил от австралийца 100 ударов и также падал на канвас в процессе схватки. Пять последних соперников Роба, не считая Адесаньи, выходили в клетку 120 раз и проигрывали нокаутом лишь в 4 случаях. Экс-чемпион бился с элитой среднего дивизиона, при этом нельзя сказать, что «Костяшки Бобби» были нацелены на набор очков. Дю Плесси рискует нарваться на встречную комбинацию в исполнении Уиттакера и упасть в нокаут.
Сергей Березовский
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