UFC Лондон: Аспинэлл vs Тыбура

Том Аспинэлл — Марчин Тыбура

Том Аспинэлл vs Марчин Тыбура Сделать ставку

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456253187&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Том Аспинэлл (12 побед, 3 поражения; 9 КО/ТКО, 3 SUB) — Марчин Тыбура (24 победы, 7 поражений; 9 КО/ТКО, 6 SUB)

Главный бой, тяжелый вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Аспинэлла 1.16, победа Тыбуры 5.80

Прогноз редакции: победа Аспинэлла

Прошлый выход в октагон Тома Аспинэлла мог принести ему шанс побороться за титул, однако англичанин всего за 15 секунд боя получил травму колена и выбыл из спорта на год. Для возвращения в MMA молодому британскому бойцу подобрали «удобного» оппонента. Марчин Тыбура не обладает репутацией нокаутера, однако ему не раз за карьеру удавалось перебоксировать и даже финишировать менее подвижных тяжеловесов. Польский боец грамотно использует борьбу, если нужно завязать и вымотать противника. Аспинэлл, который дебютировал в промоушене всего в 2020 году уже неоднократно проходил испытания в виде более опытных соперников, причем демонстрировал выдающийся арсенал приемов, как в ударной, так в борцовских техниках, а также и в партере.

Единственный аспект, в котором поляк имеет преимущество — мы ни разу не видели англичанина в бою позднее второго раунда. Тыбура — стойкий боец, который способен перетерпеть стартовый натиск и забрать концовку боя, что не раз делало его победителем в глазах судей. Марчин однажды дрался в пятираундовом бою против Фабрисио Вердума, возможно он постарается сделать акцент в нынешней схватке именно на том, чтобы затянуть Тома «в глубокие воды». Британец наверняка будет охотиться за досрочной победой с первых секунд, делая ставку на быстроту боксерских комбинаций и передвижение на ногах.

Пол Крейг — Андре Муниз

Пол Крейг vs Андре Муниз Сделать ставку

Пол Крейг (16 побед, 6 поражений, 1 ничья; 3 КО/ТКО, 13 SUB) — Андре Муниз (23 победы, 5 поражений; 4 КО/ТКО, 15 SUB)

Средний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Крейга 2.90, победа Муниза 1.45

Прогноз редакции: победа Муниза

Шотландец Пол Крейг сразится с бразильцем Андре Мунизом в первом для себя поединке в средней весовой категории. Крейг на протяжении всей карьеры в полутяжелом весе UFC имел репутацию специалиста сабмишенов в партере и обладателя посредственных навыков в других аспектах MMA. Это несправедливая оценка, если учесть, что шотландец однажды выходил на победную серию в пять поединков, в том числе одолев недавнего чемпиона Джамаала Хилла, а также Никиту Крылова и Маурисио Руа. Внезапное решение Пола спуститься на категорию ниже обещает фанатам джиу-джитсу интересное противостояние с другим мастером болевых и удушающих приемов. За спиной его нынешнего оппонента тоже есть пять выигранных боев подряд под эгидой UFC, но в рамках дивизиона до 85 кг.

Муниз заставил говорить о себе после победы над бразильской легендой Роналдо Соуза. Тогда Андре сломал руку «Жакаре» в октагоне болевым приемом. Если оценивать поединок Крейга и Муниза с точки зрения предпочтительной для каждого из них манеры ведения боя, становится ясно, что шотландец гораздо чаще оказывается в рискованных положениях, где имеет преимущество над менее мастеровитыми грэпплерами. Андре обладает достаточной мощью, чтобы забрать доминирующее положение и засабмитить Пола.

Махмуд Мурадов — Брайэн Барбарена

Махмуд Мурадов vs Брайэн Барбарена Сделать ставку

Махмуд Мурадов (25 побед, 8 поражений; 17 КО/ТКО, 3 SUB) — Брайэн Барбарена (18 побед, 10 поражений; 11 КО/ТКО, 2 SUB)

Средний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Мурадова 1.29, победа Барбарены 3.75

Прогноз редакции: победа Мурадова

Махмуд Мурадов начал путь в UFC с трех побед, заработав два бонуса за «лучшие выступления вечера». История попадания Махмуда в лучшую лигу смешанных единоборств в мире действительно выдающаяся. Мурадов был нелегальным мигрантам в нескольких странах, работая в том числе на стройке, но не отказался от мечты о профессиональном спорте и смог набить отличный рекорд, который привлек внимание матчмейкеров базирующегося в Лас-Вегасе промоушена. Сейчас боец из Узбекистана находится на серии из двух поражений и не имеет права на ошибку.

Американца Брайана Барбарену в UFC называли «убийцей проспектов», после того, как он выиграл подряд у двух подающих надежды молодых атлетов — Варли Алвеса и Сэйджа Норткатта. Барбарена признавался, что планирует переквалифицироваться в «убийцу претендентов», но бои против представителей верхнего эшелона рейтинга полусреднего веса сложились не в его пользу. Он проиграл Колби Ковингтону, Леону Эдвардсу, Висенту Люке, Рафаэлю Дос Аньосу и Гуннару Нельсону. При этом Барбарена победил ветеранов Мэтта Брауна и Робби Лоулера. З-а 9 лет в UFC «Бам Бам» выиграл в 9 поединках и уступил в 8. Всего американец праздновал победу в 18 схватках, на его счету 13 досрочных побед, 11 из которых нокаутом.

Несмотря на число досрочных побед, стиль Барбарены нельзя характеризовать как «взрывной», он основан скорее не на нокаутирующей мощи, а на постоянном нанесении ударов в среднем темпе. «Бам Бам» входит в десятку рейтинга полусредневесов по количеству точных попаданий в октагоне. Брайан выступал в легком и полусреднем дивизионе, но неоднократно заявлял о сложностях при сгонке веса. Теперь решил проверить себя в средней весовой категории. Мурадов превосходит американца в габаритах и обладает более разносторонними навыками в смешанных единоборствах. Прогноз редакции — победа Махмуда нокаутом или решением судей.

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Сергей Березовский

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