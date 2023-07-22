UFC Лондон: Аспинэлл vs Тыбура
Том Аспинэлл — Марчин Тыбура, Пол Крейг — Андре Муниз, Махмуд Мурадов — Брайэн Барбарена: прогнозы на UFC Лондон, ставки и коэффициенты.
Том Аспинэлл — Марчин Тыбура, Пол Крейг — Андре Муниз, Махмуд Мурадов — Брайэн Барбарена: прогнозы на UFC Лондон, ставки и коэффициенты.
Прошлый выход в октагон Тома Аспинэлла мог принести ему шанс побороться за титул, однако англичанин всего за 15 секунд боя получил травму колена и выбыл из спорта на год. Для возвращения в MMA молодому британскому бойцу подобрали «удобного» оппонента. Марчин Тыбура не обладает репутацией нокаутера, однако ему не раз за карьеру удавалось перебоксировать и даже финишировать менее подвижных тяжеловесов. Польский боец грамотно использует борьбу, если нужно завязать и вымотать противника. Аспинэлл, который дебютировал в промоушене всего в 2020 году уже неоднократно проходил испытания в виде более опытных соперников, причем демонстрировал выдающийся арсенал приемов, как в ударной, так в борцовских техниках, а также и в партере.
Единственный аспект, в котором поляк имеет преимущество — мы ни разу не видели англичанина в бою позднее второго раунда. Тыбура — стойкий боец, который способен перетерпеть стартовый натиск и забрать концовку боя, что не раз делало его победителем в глазах судей. Марчин однажды дрался в пятираундовом бою против Фабрисио Вердума, возможно он постарается сделать акцент в нынешней схватке именно на том, чтобы затянуть Тома «в глубокие воды». Британец наверняка будет охотиться за досрочной победой с первых секунд, делая ставку на быстроту боксерских комбинаций и передвижение на ногах.
Шотландец Пол Крейг сразится с бразильцем Андре Мунизом в первом для себя поединке в средней весовой категории. Крейг на протяжении всей карьеры в полутяжелом весе UFC имел репутацию специалиста сабмишенов в партере и обладателя посредственных навыков в других аспектах MMA. Это несправедливая оценка, если учесть, что шотландец однажды выходил на победную серию в пять поединков, в том числе одолев недавнего чемпиона Джамаала Хилла, а также Никиту Крылова и Маурисио Руа. Внезапное решение Пола спуститься на категорию ниже обещает фанатам джиу-джитсу интересное противостояние с другим мастером болевых и удушающих приемов. За спиной его нынешнего оппонента тоже есть пять выигранных боев подряд под эгидой UFC, но в рамках дивизиона до 85 кг.
Муниз заставил говорить о себе после победы над бразильской легендой Роналдо Соуза. Тогда Андре сломал руку «Жакаре» в октагоне болевым приемом. Если оценивать поединок Крейга и Муниза с точки зрения предпочтительной для каждого из них манеры ведения боя, становится ясно, что шотландец гораздо чаще оказывается в рискованных положениях, где имеет преимущество над менее мастеровитыми грэпплерами. Андре обладает достаточной мощью, чтобы забрать доминирующее положение и засабмитить Пола.
Махмуд Мурадов начал путь в UFC с трех побед, заработав два бонуса за «лучшие выступления вечера». История попадания Махмуда в лучшую лигу смешанных единоборств в мире действительно выдающаяся. Мурадов был нелегальным мигрантам в нескольких странах, работая в том числе на стройке, но не отказался от мечты о профессиональном спорте и смог набить отличный рекорд, который привлек внимание матчмейкеров базирующегося в Лас-Вегасе промоушена. Сейчас боец из Узбекистана находится на серии из двух поражений и не имеет права на ошибку.
Американца Брайана Барбарену в UFC называли «убийцей проспектов», после того, как он выиграл подряд у двух подающих надежды молодых атлетов — Варли Алвеса и Сэйджа Норткатта. Барбарена признавался, что планирует переквалифицироваться в «убийцу претендентов», но бои против представителей верхнего эшелона рейтинга полусреднего веса сложились не в его пользу. Он проиграл Колби Ковингтону, Леону Эдвардсу, Висенту Люке, Рафаэлю Дос Аньосу и Гуннару Нельсону. При этом Барбарена победил ветеранов Мэтта Брауна и Робби Лоулера. З-а 9 лет в UFC «Бам Бам» выиграл в 9 поединках и уступил в 8. Всего американец праздновал победу в 18 схватках, на его счету 13 досрочных побед, 11 из которых нокаутом.
Несмотря на число досрочных побед, стиль Барбарены нельзя характеризовать как «взрывной», он основан скорее не на нокаутирующей мощи, а на постоянном нанесении ударов в среднем темпе. «Бам Бам» входит в десятку рейтинга полусредневесов по количеству точных попаданий в октагоне. Брайан выступал в легком и полусреднем дивизионе, но неоднократно заявлял о сложностях при сгонке веса. Теперь решил проверить себя в средней весовой категории. Мурадов превосходит американца в габаритах и обладает более разносторонними навыками в смешанных единоборствах. Прогноз редакции — победа Махмуда нокаутом или решением судей.
Сергей Березовский
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