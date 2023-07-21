ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» начнут борьбу за чемпионский титул

Прогноз: 1Х (победа «Динамо» или ничья) и «обе забьют — да» за 2.04

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 1, 21.07.2023, 19:00 Динамо - Краснодар -

Красивая вывеска для первой игры чемпионата. Пока трудно сказать, чего ждать в новом сезоне от обоих коллективов, но с амбициями у них порядок и побеждать они способны кого угодно. «Динамо» играет дома, у бело-голубых большие надежды на нового главного тренера Марцела Личку, который отлично зарекомендовал себя в Оренбурге, поэтому букмекеры видят шансы бело-голубых на победу предпочтительными, но П1 за 2.23 означает, что «Динамо» — не самый явный фаворит. У «Краснодара» продолжается постепенная перестройка, и команду Владимира Ивича покинули некоторые опытные игроки вроде Рамиреса и Ионова: принесет это пользу или вред — еще предстоит увидеть. Зависимость от лидеров, Кордобы и Сперцяна, видимо, только возрастет.

Соперники результативно провели межсезонье, забивая в каждой контрольной игре. Их было немного, и они не очень показательны, но больше перед 1-м туром опираться особенно не на что. «Динамо» запомнилось перформансом в Братском кубке и неожиданно уверенно дважды справилось с вице-чемпионом РПЛ ЦСКА. «Быки» в матчах со всеми мало-мальски достойными соперниками из Краснодарского края выглядели чуть скромнее, но всегда забивали. Эти наблюдения и формируют первую рекомендуемую ставку.

Прогноз: победа ЦСКА за 1.98.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 1, 22.07.2023, 13:00 Урал - ЦСКА -

ЦСКА уступил Суперкубок «Зениту» но заслужил больше комплиментов по игре, чем действующий чемпион. Теперь красно-синие снова едут в гости к старому знакомому Виктору Гончаренко, рассчитывая на победу. В двух весенних матчах чемпионата и Кубка в Екатеринбурге армейцы одерживали верх с одинаковым счетом 2:1, так что это примерный ориентир.

Этим летом ЦСКА пока теряет игроков: трансферы только на выход, да еще и очередная травма Игоря Дивеева добавит штабу Владимира Федотова головной боли. Впрочем, у «Урала» история похожая, но «шмели» рассчитывают на нескольких новичков из-за рубежа, о которых пока трудно что-то сказать. Судя по последним матчам, выезд на Урал удобен ЦСКА, а оранжевой команде с таким сильным соперником сподручнее было бы даже сыграть в гостях, а не дома, где придется активнее идти вперед и не закрываться в обороне. Армейцам наверняка придется изрядно напрячься, но самый вероятный исход — трудовая победа одного из фаворитов чемпионата.

Прогноз: Х2 (ничья или победа «Зенита») и тотал меньше 2.5 за 2.33.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 1, 22.07.2023, 15:15 Пари Нижний Новгород - Зенит -

«Зенит», как и в прошлом сезоне, начинает защиту титула поездкой в гости к команде Сергея Юрана, только тогда это были «Химки», а теперь «Пари НН». Тогда от гегемона российского футбола все ждали легкой победы, особенно после разгрома «Спартака» в Суперкубке, но грянула сенсация: подмосковный клуб, ничего хорошего по сезону впоследствии не показавший, отобрал у вальяжного чемпиона очки и даже был близок к победе. Это урок для Сергея Семака, но сейчас яркого старта от «Зенита» и не ждут. Внятной игры с ЦСКА в суперкубке многократный чемпион не показал, не создав ни одного опасного момента за 90 минут, питерские бразильцы капризничают и подумывают, не пора ли нам пора, и замены ушедшему в самоволку (а как это еще назвать) Венделу в центре поля пока не видно.

Даже в таком состоянии, медленно разгоняясь, «Зенит» обязан брать свое в Нижнем Новгороде, как в прошлом сезоне, только в очередной разгром поверить сложно. Голов на этот раз ждут меньше трех, возможна, даже и не такая уж сенсационная ничья (вспоминаем матч в Химках), но не более того. «Зенит» пока просто не набрал скорость для голевой феерии, но соперник — один из наиболее вероятных аутсайдеров лиги. Заставить чемпиона помучиться он способен, но не переиграть.

Прогноз: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 3.00.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 1, 22.07.2023, 17:30 Локомотив - Рубин -

Оперативное возвращение «Рубина» в РПЛ не стало сюрпризом, хотя сезон в Первой лиге получился для казанцев очень непростым и качельным, аж с двумя отставками главных тренеров. Дела у Рашида Рахимова идут лучше, чем у Леонида Слуцкого, это факт. От «Рубина» даже не ждут исключительно борьбы за выживание, амбиции клуба предполагают хотя бы подъем к середине таблицы, но не ждали и два года назад, а вышло грустно. На что может рассчитывать двукратный чемпион России, станет понятнее после домашних матчей с «Оренбургом» и «Спартаком», а вот в 1-м туре у Казани тяжелое испытание. Разогнавшийся весной «Локомотив» не намерен сбрасывать пар летом. Многие вообще называют банду Михаила Галактионова едва ли не главным соперником «Зенита», потому что команда летит, у нее не видно явных слабых мест, зато есть яркие лидеры, которые повели остальных за собой.

Притормозит ли «Локо» под грузом надежд, будет видно потом, а пока Глушенков, Пиняев, Дзюба и компания рвутся в бой, дело спорится, задачи интересные, груша для битья в виде вернувшейся из Первой лиги команды подходящая. Про грушу, наверное, перебор: все-таки «Рубин» стал чемпионом Первой лиги и вдумчиво подошел к трансферной кампании, но на старте придется потерпеть. «Локомотив» стабильно выдает хорошую результативность и вполне может по случаю начала сезона привезти сопернику разницу в два мяча минимум.

Прогноз: тотал больше 2.5 и «обе забьют — да» за 2.08

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 1, 23.07.2023, 17:30 Спартак - Оренбург -

Непростой матч для прогноза, потому что в уравнении много неизвестных. «Оренбург» Марцела Лички был очень тренерской командой. Чешский специалист, собственно, и являлся ее главной звездой, а как коллектив проявит себя под началом Иржи Ярошика, которого мы хорошо знаем только как футболиста, пока неясно. Тренерские достижения экс-звезды ЦСКА весьма сомнительные: все команды под его началом в основном страдали. Но не ослабления будущего конкурента ради ведь Личка порекомендовал руководству «Оренбурга» именно Ярошика.

«Спартак» входит в сезон с прежним тренерским штабом, что в последние годы не очень типично, но с новым руководством, которому еще предстоит себя проявить. Пока команду Абаскаля рассматривают как главного конкурента «Зенита», но для «Спартака» это уже обычная позиция, и борьба эта неизменно складывается не в пользу красно-белых. Сомнений в уверенной домашней победе на старте было бы меньше, если бы не кадровые проблемы: в игре точно не примут участия Джикия и Соболев из-за дисквалификаций из прошлого сезона, Тавареш из-за травмы, а перебежчик из ЦСКА Медина вряд ли с ходу готов быть лидером уже «Спартака». Матч с «Оренбургом» «Спартак» отрепетировал товарищеской игрой с «Нефтчи» (2:0), но азербайджанская команда в турне по России проиграла все матчи, а «Оренбург» выдал летом серию ничьих. Чего точно не ждут эксперты, так это закрытой игры. Победа «Спартака» вероятна, но на нее неоправданно низкий коэффициент. Лучше заиграть голы: в те и в другие ворота (проблемы в обороне у «Спартака» никуда не делись) и тотал больше.

Игорь Борунов

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