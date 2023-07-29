UFC 291: Порье vs Гейджи 2

Дастин Порье — Джастин Гейджи 2

Дастин Порье vs Джастин Гейджи 2 Сделать ставку

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456253258&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дастин Порье (29 побед, 7 поражений, 1 NC; 14 КО/ТКО, 8 SUB) — Джастин Гейджи (24 победы, 4 поражения; 19 КО/ТКО, 1 SUB)

Главный бой, легкий вес, 5 раундов, «BMF» титул на кону

Коэффициенты в БК Winline: победа Порье 1.68, победа Гейджи 2.35

Прогноз редакции: победа Гейджи

Спустя 5 лет после кровавой бойни, которую ожидаемо устроили между собой в октагоне эти два легковеса, претендующие на статус самых зрелищных бойцов в истории UFC, мы вновь увидим их столкновение. И Дастин Порье, и Джастин Гейджи успели побывать обладателями временного пояса, каждый из них надеется сразиться с Исламом Махачевым за полноценный чемпионский титул.

Тревор Уитман, тренирующий Джастина Гейджи смог переключить своего подопечного из режима постоянной охоты за скальпами в клетке. Теперь Гейджи выигрывает поединки не только сумасшедшим напором и брутальными лоу-киками, оставляющими его открытым для встречного урона, но и расчетливыми комбинациями, нанося урон на средней дистанции.

Дастин Порье обладает максимально неудобным стилем для Джастина Гейджи. «Бриллиант» работает в стойке левши, откуда регулярно выбрасывает левый кросс и правый хук, также в процессе ударных комбинаций он перестраивается и атакует с обеих рук в корпус и голову. Эксперты называют боксерские навыки Порье одними из лучших в UFC. Майкл Чендлер, проигравший в очном противостоянии каждому из хедлайнеров завтрашнего турнира отмечает, что Порье обладает преимуществом в силе удара, а Гейджи — в скорости. Прогноз редакции: Гейджи на этот раз реализует план на поединок, исключающий рубку, и сможет взять верх над «Бриллиантом».

Ян Блахович — Алекс Перейра

Ян Блахович vs Алекс Перейра Сделать ставку

Ян Блахович (29 побед, 9 поражений, 1 ничья; 9 КО/ТКО, 9 SUB) — Алекс Перейра (7 побед, 2 поражения; 6 КО/ТКО)

Полутяжелый вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Блаховича 1.94, победа Перейры 1.93

Прогноз редакции: победа Перейры

Матчмейкеры промоушена максимально быстро провели Алекса Перейру к поединку с Исраэлем Адесаньей за титул UFC в среднем весе. Бразилец дважды побеждал «Стайлбендера» в кикбоксинге и охотился за Адесаньей с тех пор, как тот добился успеха в смешанных единоборствах. Первое столкновение по правилам MMA также закончилось победой Перейры, но Адесанья смог вернуть пояс, нокаутировав Алекса во время их четвертого поединка. Затем бразильский боец поднялся на весовую категорию выше, чтобы завоевать золото в полутяжелом дивизионе. Нужно сказать, что ранее эту тропу также пытался проложить новозеландец нигерийского происхождения, но на его пути к двойному чемпионству встал как раз поляк Ян Блахович.

Этот поединок, говорит о том, что стратегия промоушена по продвижению Алекса Перейры изменилась — если от противников бразильца в среднем весе не стоило ожидать попыток навязать борьбу и перевести бой в партер, то для поляка такой геймплан выглядит очевидной траекторией к победе. Каждый тейкдаун в трехраундовом поединке в исполнении Блаховича, будет весомым, учитывая умение Яна контролировать и наносить ущерб добиванием. До того, как использовать преимущество в грэпплинге бой между Блаховичем и Адесаньей проходил в медленном темпе и, фактически, в формате кикбоксинга, где поляк перебивал своего визави, считающегося одним из самых изобретательных ударников в MMA. Разница в ударной мощи между бразильским бойцом и Адесаньей существенная, поэтому прогноз редакции — победа Перейры нокаутом.

Тони Фергюсон — Бобби Грин

Тони Фергюсон vs Бобби Грин Сделать ставку

Тони Фергюсон (25 побед, 8 поражений; 12 КО/ТКО, 8 SUB) — Бобби Грин (29 побед, 14 поражения; 10 КО/ТКО, 8 SUB, 1 ничья, 1 NC;)

Легкий вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Фергюсона 3.35, победа Грина 1.36

Прогноз редакции: победа Грина

UFC объявила об этом поединке спустя всего 9 дней после того, как Тони Фергюсон был арестован за вождение в нетрезвом виде. Пикап Тони перевернулся, протаранив несколько авто, припаркованных рядом с ночным клубом. Многие задавались вопросом, насколько это удачный момент для возобновления карьеры ветерана MMA.

Впрочем, Тони уже доводилось триумфально возвращаться в октагон за короткий срок после жизненных неурядиц. В 2019 году стало известно, что жена Фергюсона обратилась в суд, для того чтобы ограничить возможность Тони видеться с ней и и сыном. При этом Кристина Фергюсон заявила, что речь идет не о домашнем насилии, а о параноидальном поведении Тони, которому нужна профессиональная помощь. Неизвестно, прошел ли «Эль-Кукуй» необходимую терапию, но он воссоединился с семьей и в скором времени выступил в UFC. Тогда Фергюсон выиграл у Дональда «Ковбоя» Серроне техническим нокаутом, продлив победную серию до 12 боев подряд.

С тех пор один из самых горячо любимых болельщиками бойцов UFC ни разу не одержал победу в октагоне. Падение Тони с вершины рейтинга легковесов выглядело шокирующим, так как на протяжении следующих 5 поединков Фергюсон был разбит во всех аспектах смешанных боевых искусств. Сейчас «Эль-Кукуй» вновь провел тренировочный лагерь в горной местности вблизи поселка Биг-Бэр, Калифорния. Тони заявляет, что не собирается завершать карьеру, пока не станет чемпионом UFC.

Фергюсону будет противостоять другой ветеран смешанных единоборств — Бобби Грин, предпочитающий, чтобы его называли «Король». Американец конкурировал с ведущими легковесами мира еще со времен Strikeforce и подписания бойцов этого промоушена в UFC. Бобби Грин умеет не только поливать оппонентов грязью во время встречи лицом к лицу, но и обрушивать на них стрмительные серии ударов с обеих рук. Грин — филигранный контрпанчер, чья манера ведения боя основана на рефлексах и работе вторым номером. В карьере «Короля» были очень равные и зрелищные поединки, когда судьи выносили очень спорные вердикты в пользу его соперников. Бой Бобби Грина с Джаредом Гордоном в апреле 2023 года был признан «несостоявшимся» из-за столкновения головами, которое вызвало нокдаун Гордона. «Король» выглядел убедительно и Тони Фергюсон в нынешнем состоянии рискует получить колоссальный ущерб, если схватка будет проходить в обоюдном размене ударами. При столь высокой уверенности букмекеров в победе Грина, наверняка найдутся желающие поставить на победу Тони, так как любой удар локтем в исполнении «Эль-Кукуя» может привести к рассечению на лице «Короля» и остановке боя.

Ставки на UFC 291 Сделать ставку

Сергей Березовский

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