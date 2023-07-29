Самарская жара повлияет на футбол: прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо»

Матч на Кубок против «Балтики» получился для «Крыльев Советов» не таким удачным, как игра с «Ахматом» в РПЛ. В среду самарцев хватило, по сути, только на первый тайм. Во втором силы закончились, пошли ошибки в обороне, и команда Осинькина пропустила три мяча, в итоге — поражение 2:3. Причем в кубковой встрече состав «Крыльев» был близок к оптимальному, так что для многих сегодняшний матч станет третьим за неделю. В атаке пока делается ставка на индивидуальные действия, тут хороши Гарре и Ежов. В обороне есть проблемы, но это сейчас можно сказать практически про все команды РПЛ.

«Динамо» тоже уступило в кубковом матче «Пари НН», правда, не в основное время, а в серии пенальти. Личка в стартовом составе выпустил много резервистов, а игроки основы появились на поле уже во втором тайме. Чешский тренер еще только осваивается в новой команде, ему нужно время, чтобы бело-голубые заиграли так, как он хочет. Пока здесь нет баланса: сильная группа атаки и ненадежная оборона. Плюс, сейчас нет хорошего опорника. На этой позиции в двух матчах пробовались Фомин и Лаксальт. Также пока непонятно, что с Захаряном, уезжает он в Европу или нет.

От этого матча многие ждут голов, но на игру может сильно повлиять жаркая погода. Тем более что встреча пройдет не вечером, а днем. БК Betboom на тотал меньше 1 в первом тайме предлагает коэффициент 2,17. Интересно выглядит и ничья в первом тайме за 2,28 в «Мелбете». До перерыва команды будут присматриваться друг к другу и привыкать к погоде, поэтому вряд ли мы увидим голевую феерию.