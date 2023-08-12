UFC Fight Night: Люке vs Дос Аньос

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Пока болельщики ждут UFC 292, где решится судьба титула в легчайшем весе, в эти выходные в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC on ESPN 51. Статистика выступлений бойцов нынешнего события выглядит удручающей — 15 из 26 участников проиграли предыдущий бой, 8 из них идут на серии поражений. Трое дебютируют в промоушене. Тем не менее, матчмейкеры приготовили ряд интересных противостояний, так как многие из них решают будущее участников в UFC.

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Люке — Дос Аньос

Висенте Люке vs Рафаэль Дос Аньос Сделать ставку

Висенте Люке (21 победа, 9 поражений, 1 ничья; 11 КО/ТКО, 8 SUB) — Рафаэль Дос Аньос (32 победы, 14 поражений; 5 КО/ТКО, 11 SUB)

Главный бой, полусредний вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Люке 1.90, победа Дос Аньоса 1.95

Прогноз редакции: победа Дос Аньоса

В главном бою вечера будут драться два бразильских бойца — Висенте Люке и Рафаэль Дос Аньос. Люке — один из самых опасных нокаутеров полусреднего дивизиона, на его счету 8 побед нокаутом и 13 досрочных всего в UFC (нокаутом + сабмишеном). Больше на счету только у американца Мэтта Брауна, притом, что он выступает в промоушене на 7 лет дольше, чем бразилец.

Висенте дважды за карьеру в UFC выходил на серию из 4 побед подряд, а с 2017 по 2019 годы провел шесть победных поединков. Затем Люке уступил в двух боях кряду, причем поражение нокаутом от Джефа Нила стало для Висенте первым за 31 профессиональный бой в MMA. После боя выяснилось, что у бразильца произошло кровоизлияние в мозг, такая травма могла поставить точку на спортивной карьере Висенте. Боец взял перерыв на год для восстановления от последствий повреждения. После успешного прохождения медицинских тестов, Люке решил продолжать биться по правилам смешанных единоборств. Висенте Люке в интервью перед боем говорит, что посвятил временную паузу в выступлениях тому, чтобы вырасти как профессиональный боец во всех аспектах. Но увидим ли мы прежнего «Тихого Ассасина» в октагоне?

За спиной у Рафаэля Дос Аньоса 8 часов боевого времени в октагоне, он единственный атлет UFC за всю историю промоушена, добившийся подобного показателя.

Ветеран смешанных боевых искусств выступает в UFC на протяжении 15 лет. РДА владел титулом в легком дивизионе, однажды претендовал на временный титул в полусреднем весе, бразилец сражался с 9 чемпионами UFC, побеждал трех из них. РДА и Люке имеют практически одинаковый процент точных попаданий, но Висенте обладает более тяжелым ударом. Дос Аньос делает больший акцент на комбинировании ударной техники и грэпплинга. Грэпплинг нельзя назвать слабым местом Висенте Люке, он также, как и РДА носит черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Тем не менее, Люке доводилось проигрывать бойцам, чей геймплан состоял из охоты за тейкдаунами. Например, Белалу Мухаммаду было достаточно провести по одному переводу в партер в каждом из пяти раундов с Люке, чтобы добиться победы решением судей. Навыки Дос Аньоса по части тейкдаунов уступают Мухаммаду и в нынешнем противостоянии вряд ли будет акцент на борьбу в партере. Если бой дойдет до чемпионских раундов, то на стороне РДА будет преимущество в тактике и умении распределять силы.

Год назад большинство экспертов были бы гораздо более уверены в победе Люке, однако с учетом паузы в выступлениях и проблемах со здоровьем, шансы РДА на победу в глазах MMA-сообщества значительно выросли.

Каб Свонсон — Хаким Даводу

Каб Свонсон vs Хаким Даводу Сделать ставку

Каб Свонсон (28 побед, 13 поражений; 13 КО/ТКО, 4 SUB) — Хаким Даводу (13 побед, 3 поражения, 1 ничья; 7 КО/ТКО)

Полулегкий вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Свонсона 2.95, победа Даводу 1.42

Прогноз редакции: победа Даводу

Каб Свонсон возвращается в полулегкую весовую категорию после неудачного эксперимента с выступлением в легчайшем дивизионе. Кабу — 39 лет, он с 2004 года выступает на профессиональной арене и для бойца его габаритов в большинстве случаев это говорит о близком завершении карьеры. Свонсон является ударником высочайшего уровня, его сильная сторона — умение провоцировать противника на атаку и встречать ударами в режиме контрпанчера. Скорость, точность, углы под которыми Свонсон выбрасывает удары на протяжении последнего десятилетия позволяли ему конкурировать с лучшими бойцами в дивизионе до 66 кг.

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Сложно оценивать нынешний статус карьеры спортсмена из Калифорнии. С одной стороны, Свонсон проиграл нокаутом в двух из недавних четырех схваток, хотя до этого последним, кто смог остановить Каба с помощью ударной техники был легендарный бразилец Жозе Алдо в 2009 году.

С другой стороны, остальные два боя Свонсон выиграл в зрелищной манере и его навыки выглядели смертоносными, причем последнюю победу нокаутом до этого американец одерживал в 2013 году.

Хаким Даводу более предсказуемый боец с точки зрения стиля. Канадец обычно не бросается в откровенную рубку в погоне за скальпом соперника. Наоборот, Хаким умело выцеливает оппонентов, чтобы встретить двухударными комбинациями. Для подготовки атакующих действий он регулярно использует правый лоу-кик, которым может нарушить и способность Свонсона к передвижению в октагоне. Пять побед из шести Даводу одержал решением судей. Хаким в одном из предыдущих поединков проиграл Мовсару Евлоеву. Боец из Ингушетии абсолютно превзошел Даводу по части грэпплинга и заслуженно победил. Но Хаким не сдавался до конца боя и провел самый лучший для себя отрезок в третьем раунде, когда ему дважды удалось пошатнуть россиянина ударами.

Халил Раунтри — Крис Дакас

Халил Раунтри vs Крис Дакас Сделать ставку

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456247092&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Халил Раунтри Мл. (11 побед, 5 поражений, 1 NC; 7 КО/ТКО) — Крис Дакас (12 побед, 6 поражений; 11 КО/ТКО)

Полутяжелый вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Раунтри 1.55, победа Дакаса 2.48

Прогноз редакции: победа Раунтри

Халил Раунтри победил в предыдущих трех поединках, дважды нокаутом/техническим нокаутом. Раунтри тренируется в Таиланде под крылом команды Tiger Muay Thai. Халил проиграл бразильцу Джонни Уокеру в 2018 году, когда тот умело использовал клинч и удары локтями — фирменный стиль тайского бокса. После этого поражения американец отправился в Таиланд, здесь ему удалось вывести ударный арсенал на новый уровень мастерства. В следующем поединке в UFC Раунтри использовал манеру ведения боя, близкую к традиционной для бойцов муай-тай, с акцентом на мощнейшие удары ногами.

Ему противостоит Крис Дакас, для которого этот бой станет первым в полутяжелой весовой категории. Крис трижды проиграл нокаутом во время трех последних выходов в октагон. При этом путь американца Дакаса в UFC начался впечатляюще, он четырежды подряд победил нокаутом, выступая в тяжелом дивизионе. Из 12 побед за карьеру, 11 Дакас одержал досрочно. Бывший полицейский из Филадельфии тяжело бьет с обеих рук, но чтобы нанести урон Халилу, нужно будет подобраться у нему на ближнюю дистанцию и использовать «грязный бокс». Для того, чтобы подвергнуть соперника постоянному прессингу Крис должен избежать размена на средней и дальней дистанции, где Раунтри наносит оппонентам колоссальный урон.

Комбинация ударной мощи, скорости и разнообразия атак должна позволить Халилу Раунтри разбить Криса Дакаса в доминирующей манере.

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Сергей Березовский

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