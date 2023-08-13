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Команда Семака пропустит, но победит: прогноз на матч «Зенит» — «Факел»

Разбираем сегодняшний матч РПЛ в Санкт-Петербурге

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» дал отдохнуть многим игрокам основы в Кубке России и добился при этом победы над «Крыльями Советов» (1:0). Теперь команде Сергея Семака нужно поправлять положение в турнирной таблице — пока питерцы находятся там на непривычном 9-м месте.

Одна из проблем «Зенита» в том, что игроки группы атаки создают мало моментов и, соответственно, мало забивают. А новая защитная линия пока не отличается надежностью — отсюда потери очков в двух последних турах. Не все набрали оптимальную форму, особенно это касается Вендела и Марио Фернандеса. Плюс, есть травмы у Мостового и Чистякова.

«Факел» удивил в среду, обыграв ЦСКА в кубковом матче. До этого у воронежцев было четыре поражения. Казалось, эта серия продолжится, но Максимов дважды наказал армейцев за ошибки в обороне, а Гудиев сыграл на ноль (хотя в одном моменте Заболотный его простил).

Евсеев перед этим публично покритиковал своих игроков, сказав, что им не хватает агрессии и желания. Такая тактика сработала с ЦСКА, но хватит ли этого против «Зенита»?

Воронежцы создают моменты в основном на контратаках и стандартах и забивают в пяти матчах подряд. БК «Марафон» предлагает хороший коэффициент на «обе забьют — да»: 2,04. Сложно пройти также мимо победы «Зенита» и тотала больше 2,5 за 2,23 в «Бетсити». Рано или поздно команда Семака начнет забивать больше 1−2 мячей.

Андрей Санталов

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