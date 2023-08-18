В братском дерби, Лондоне, Манчестере и битве «Спартака» с «Зенитом» будут голы

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.90

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 5, 19.08.2023, 15:00 Динамо - ЦСКА -

Динамовцы и армейцы дружат, провели летом Братский кубок, но теперь на кону очки в таблицу, потому будет битва. ЦСКА начал сезон лучше, но разница между командами лишь 2 очка, так что в случае успеха бело-голубые могут даже опередить красно-синих. Традиционно «Динамо» — крайне неудобный соперник для ЦСКА, особенно на своем поле. За последние 13 лет армейцы лишь раз обыграли динамовцев в гостях.

Команды Федотова и Лички радуют глаз в атаке, но регулярно ошибаются при обороне собственных ворот. С нестабильным «Динамо» это особенно хорошо видно, но и традиционно мало пропускающий ЦСКА уже четыре матча не может провести на ноль. Поэтому ставим на яркую и результативную игру, исход которой трудно угадать. ЦСКА выглядит более выстроенной командой, но неудачи армейцев против «Динамо» носят уже какой-то мистический характер. «Динамо» лишилось Арсена Захаряна, который начинал или развивал почти все голевые атаки бело-голубых этим летом. Есть аргументы в пользу успеха каждой из команд, но мы наверняка увидим обмен ударами.

Прогноз: победа «Краснодара» за 1.90.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 5, 19.08.2023, 19:30 Краснодар - Локомотив -

«Краснодар» безупречно начал чемпионат, но получает минимум внимания и комплиментов. Причина не только в том, что для российской спортивной прессы существуют лишь Москва, «Зенит» и Валерий Карпин. Об игре «Краснодара» при Владимире Ивиче действительно непросто что-то сказать кроме того, что «быки» добиваются нужного результата. В прежние годы краснодарцам часто не везло в ключевые моменты, наконец и удача повернулась лицом: 1 пропущенный мяч в 4 турах при xGA 5,46 — это аномалия и Матвей Сафонов.

«Локомотив» Михаила Галактионова напротив захвалили, и пора уже сказать, что железнодорожники явно разочаровывают в начале сезона. 9-е место — это еще хорошо: против «Рубина» и «Крыльев» дома «Локо» откровенно повезло избежать поражений. У красно-зеленых раздрай в обороне, до сих пор непонятен оптимальный стартовый состав, а мощный потенциал в атаке пока не получается реализовать. В «Краснодаре» каждый знает свою роль, от Сафонова в воротах до Кордобы на острие. Победа «быков» снова может показаться вымученной, но краснодарским болельщикам все равно. Многие конкуренты в этом туре играют между собой, значит, можно укрепить лидерство.

Прогноз: 1Х (победа «Тоттенхэма» или ничья) и «обе забьют — да» за 2.10

Футбол Англия 2023/2024 Тур 2, 19.08.2023, 19:30 Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед -

Новый этап истории «Тоттенхэма» под руководством Энджа Постекоглу начался сумбурной гостевой ничьей с «Брентфордом» (2:2). У «шпор» явные проблемы в обороне, зато есть кому забивать и без Харри Кейна. «Манчестер Юнайтед» обыграл дома «Вулверхэмптон» (1:0), но выглядел хуже соперника и удержал победу благодаря признанной ошибке судьи, не поставившего пенальти. Эрику тен Хагу есть над чем работать.

Очные встречи «Тоттенхэма» и «МЮ» обычно выходят яркими и результативными. Последний матч между этими соперниками в апреле завершился со счетом 2:2, а прогноз «обе забьют — да» сбывался в 7 из 9 последних случаев. Стоит отметить и еще один тренд: «МЮ» плохо удаются матчи в гостях с серьезными соперниками, к которым, конечно, относится «Тоттенхэм». После невзрачной игры и большого везения в 1-м туре «красным дьяволам» нелегко придется в Лондоне. Однако тен Хаг умеет добиваться результата в неблагоприятных обстоятельствах, поэтому, формируя ставку, подстрахуем ее выбором в пользу двойного шанса.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.09

Футбол Англия 2023/2024 Тур 2, 19.08.2023, 22:00 Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед -

Любопытнейший матч, ведь пока все рассуждают о том, повторится ли чемпионская гонка «Сити» и «Арсенала», «Ньюкасл», который стал плацдармом Саудовской Аравии в английском футболе, тоже обладает немалыми амбициями. Хосеп Гвардиола очень недоволен календарем и даже запретил игрокам отмечать победу в Суперкубке Европы, пытаясь сберечь каждую минуту на восстановление перед важной игрой в АПЛ. Каталонец тоже видит угрозу в «Ньюкасле», который занял лигочемпионское 4-е место в чемпионате, сохранил костяк команды, сделал точечные усиления (Тонали и Барнс) и стал лучшим по итогам 1-го тура, уничтожив «Астон Виллу» со счетом 5:1.

Есть основания считать, что уставший после поездки в Грецию «Манчестер Сити» как минимум помучается против дерзкого соперника с севера даже на своем поле, а как максимум может потерять очки. Потеря из-за травмы Кевина де Брейне тоже даст о себе знать. Против «Севильи» «Ман Сити» кроме контроля мяча не показал чего-то выдающегося и, к слову, первым пропустил. Обмен забитыми мячами с «Ньюкаслом» выглядит еще более вероятным, после чего обе команды включат мощный атакующий ресурс, а значит, голов будет больше. В 7 из 10 последних встреч «Сити» и «Ньюкасла» забивалось не менее 3 мячей.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.83

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 5, 20.08.2023, 19:30 Спартак - Зенит -

Коэффициент на победу «Спартака» в российском класико ниже, чем на победу «Зенита». Такого не было давно, даже перед встречами соперников в Москве. Это связано с явным спадом у «Зенита» этим летом. Уход Малкома и Кузяева, травма Родригао, ошибки новичка Ренана — отдельные причины, но чемпион должен вести себя активнее и создавать больше моментов у чужих ворот. «Зенит» избежал крупных очковых потерь, но с игрой откровенная тоска. Зато успешные действия против «Спартака» могут разом изменить впечатление.

У красно-белых неплохо влились в команду новички, особенно Бонгонда, сразу ставший лучшим бомбардиром команды. Атакующий футбол Абаскаля порой просто прекрасен. Зато провалы в обороне становятся все хуже. Нет сыгранных сочетаний защитников, нет надежного опорника… По всем метрикам в защите — допущенным xG, ударам по воротам, ударам из штрафной — у «Спартака» после 4 туров 11−15-е места в лиге. Даже кризисному «Зениту» этого может хватить, ведь «Оренбург», «Пари НН», «Урал» забивают «Спартаку» по 2−3 мяча. Полная неопределенность с коэффициентами на исход говорит о том, что не нужно гадать в этом направлении. Оборонительная беда в большей степени «Спартака», в меньшей — «Зенита» в матче двух атакующих команд вряд ли приведет к унылым 0:0, как в последней очной встрече в Кубке. Скорее, к веселым 3:2, как в предыдущей игре «Зенит» — «Спартак» в чемпионате.

Игорь Борунов

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