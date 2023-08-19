UFC 292: Стерлинг — О’Мэлли

В ночь с субботы на воскресенье в Бостоне пройдет турнир UFC 292, где на кону будут стоять два чемпионских титула. В главном событии вечера Алджэмейн Стерлинг защищает титул в легчайшем весе в бою против Шона О’Мэлли. Во втором по значимости поединке турнира Жанг Вэйли предстоит защита пояса в женском минимальном весе против Аманды Лемос.

Алджэмейн Стерлинг — Шон О’Мэлли

Алджэмейн Стерлинг vs Шон О'Мэлли Сделать ставку

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Алджэмейн Стерлинг (чемпион, 23 победы, 3 поражения; 3 КО/ТКО, 8 SUB) — Шон О’Мэлли (16 побед, 1 поражение, 1 NC; 11 КО/ТКО, 1 SUB)

Главный бой, титульный поединок в легчайшем весе, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Стерлинга 1.39, победа О’Мэлли 3.10

Прогноз редакции: победа Стерлинга

Американца ямайского происхождения Алджэмейна Стерлинга все чаще называют «величайшим бойцом в дивизионе до 61 кг». Стоит вспомнить уровень ненависти, с которым боец столкнулся среди поклонников смешанных единоборств совсем недавно. После победы над Петром Яном в результате дисквалификации в 2021 году, фанаты предлагали вручить Стерлингу «Оскар» за «симуляцию» и подвергали его оскорблениям в Сети.

К нынешнему моменту «Фанк Мастер» успел трижды защитить пояс, что является рекордом в данном весе. Стерлинг довел победную серию до 9 боев подряд, теперь у него на счету 14 выигранных поединков в легчайшей категории. Эти показатели рекордные для дивизиона, также, как время контроля над оппонентами и суммарное боевое время Алджэмейна. При этом критики чемпиона указывают на то, что бои против Петра Яна и Генри Сехудо закончились спорными решениями судей, а Ти Джей Диллашоу дрался против Алджо с травмированным плечом.

Таким образом, убедительная победа над Шоном О’Мэлли не только добавит к списку достижений Стерлинга рекорд по количеству выигранных титульных поединков, но и позволит зацементировать статус «величайшего в истории» бойца легчайшего веса.

О’Мэлли получил титульный шанс после того, как победил раздельным решением судей в бою с Петром Яном. Портал MMA Decisions, собирающий мнения экспертов о результатах в MMA, опубликовал статистику, где 25 из 26 оценок говорят о том, что в бою Ян — О’Мэлли выиграл россиянин. Уровень оппозиции и скорость с которой Шон добрался до статуса претендента говорят об интересе матчмейкеров UFC к его персоне. Харизматичный образ «Сахарка» успешно продается американской аудитории. Навыки О’Мэлли по части ударной техники впечатляют: рекордная точность акцентированных ударов, количество попаданий в минуту и разница в количестве ударов с противниками.

Что Шон может противопоставить чемпиону в октагоне?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456253400&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Фактор длины рук претендента будет частично нивелирован из-за взрывного стиля Стерлинга. Алджо атакует амплитудными ударами ног из обеих стоек. Может ли претендент рассчитывать на нокаут? Ударная мощь «Сахарка» далеко не миф, он способен нанести урон любому сопернику. Однако более реалистичным сценарием выглядит то, что Алджэмейн запрыгнет за спину Шону, например при попытке подняться из партера и закончит бой удушающим приемом. Нужно отметить, для чемпиона сгонка веса станет второй за полгода, также Стерлинг указывал на форсирование проведение боя именно в нынешние выходные со стороны промоушена, несмотря на планы бойца по восстановлению. Как это скажется на физических кондициях «Фанк Мастера», станет понятно только в бою.

Вейли Жанг — Аманда Лемос

Вейли Жанг vs Аманда Лемос Сделать ставку

Вейли Жанг (чемпионка, 23 победы, 3 поражения; 11 КО/ТКО, 8 SUB) — Аманда Лемос (13 побед, 2 поражения, 1 ничья; 8 КО/ТКО, 3 SUB)

Титульный поединок в женском минимальном весе, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Жанг 1.33, победа Лемос 3.45

Прогноз редакции: победа Жанг

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456245937&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вейли Жанг прошла путь к чемпионству в главном мировом промоушене за год, причем сам пояс ей удалось завоевать всего за 42 секунды, именно за такое время она уничтожила Джессику Андраде. 2021 год выдался для Вейли неудачным, тогда боец из КНР уступила Роуз Намаюнас дважды: сначала нокаутом, потеряв чемпионский пояс, а позднее близким решением судей в реванше. В 2022 году Жанг отправила экс-чемпионку UFC из Польши Йоанну Йенджейчик на пенсию, вырубив ударом с разворота, а затем деклассировала Карлу Эспарзу и вернула золото женской минимальной категории. Китаянка готовится к схватке с бразильянкой в тайском клубе Bang Tao Muay Thai. Предыдущие тренировочные лагеря в этой команде показали, что она добавляет в арсенал новые техники и растет во всех аспектах MMA.

Лемос и Жанг провели в октагоне равное количество поединков и имеют одинаковый результат в графе побед и поражений, 7 и 2 соответственно. Начало карьеры Аманды Лемос в UFC не предвещало успеха в промоушене. Бразильянка дебютировала с поражения и получила дисквалификацию на два года за допинг. Несмотря на впечатляющие результаты в MMA в Бразилии, ей приходилось работать водителем такси незадолго до начала выступлений за океаном, чтобы обеспечить себя. Вернувшись после вынужденного перерыва, Лемос опустилась на 2 категории ниже. В рамках минимального дивизиона бразильянка демонстрирует впечатляющую мощь и умение в нужный момент выйти на сабмишен.

Шансы Лемос, скорее ограничиваются возможностью найти брешь в обороне китаянки во время затяжной атаки. Но победа чемпионки в доминирующей манере выглядит более предсказуемой.

Нил Мэгни — Иэн Мачадо Гэрри

Нил Мэгни vs Иэн Мачадо Гэрри Сделать ставку

Нил Мэгни (28 побед, 10 поражений; 7 КО/ТКО, 4 SUB) — Иэн Мачадо Гэрри (12 побед; 7 КО/ТКО, 1 SUB)

Полусредний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Мэгни 4.90, победа Мачадо Гэрри 1.18

Прогноз редакции: победа Мачадо Гэрри

Дерзкий молодой претендент из Ирландии — идеальный ингредиент для титульного микса в полусреднем весе.

Иэн Мачадо Гэрри выиграл все пять поединков в UFC, показав впечатляющий тайминг и точность ударов. Нокаут ударом ногой в голову в бою с Дэниэлом Родригезом произошел слишком быстро, несмотря на то, что Иэну противостоял крепкий ветеран смешанных единоборств. После поединка ирландец бросил вызов Нилу Мэгни, назвав его «гейткипером». У Мэгни уже был запланирован бой, поэтому промоушен дал Иэну другого соперника для турнира в Бостоне, где живет большая ирландская община. Однако после травмы Джеффа Нила, Гэрри получил желаемого оппонента в лице Мэгни.

Нил способен замучить в клинче даже такого взрывного ударника, как ирландец, поэтому Иэн вряд ли захочет драться на ближней дистанции. В UFC Гэрри несколько раз сталкивался с тем, что получал урон из-за агрессивной манеры ведения боя. Нил не обладает навыками для того, чтобы вырубить ирландца ударом навстречу, но Иэну стоит опасаться сокращать дистанцию, если он при этом не угрожает сопернику атакой. Прогноз редакции: победа Мачадо Гэрри.

Ставки на UFC 292 Сделать ставку

Сергей Березовский

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