UFC Сингапур: Холлоуэй vs «Корейский Зомби»

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Макс Холлоуэй — Чэн Сон Джунг

Макс Холлоуэй vs Чэн Сон Джунг Сделать ставку

Макс Холлоуэй (24 победы, 7 поражений; 10 КО/ТКО, 2 SUB) — Чэн Сон Джунг (17 побед, 7 поражений; 6 КО/ТКО, 8 SUB)

Главный бой, полулегкий вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Холлоуэя 1.14, победа Зомби 6.70

Прогноз редакции: победа Холлоуэя

Главный бой сегодняшнего турнира — давняя мечта фанатов смешанных боевых искусств. Нынешние соперники завоевали любовь и уважение болельщиков по всему миру за счет зрелищных бойцовских навыков и харизмы. Макс Холлоуэй уже не владеет титулом чемпиона UFC и, похоже, потерял шанс вернуть пояс, так как Александр Волкановски выиграл в трех очных противостояних с ним. Волкановски — криптонит для Холлоуэя, несмотря на феноменальную боксерскую технику, выносливость на 10 раундов и несгибаемый характер Макса. За спиной гавайца 102 раунда боевого времени, в UFC Холлоуэй нанес более трех тысяч точных ударов. Нет сомнений, что экс-чемпион войдет в Зал Славы UFC сразу же после окончания карьеры.

Чэн Сон Джунг или «Корейский зомби» претендовал на титул дважды за карьеру. В 2013 году «Зомби» противостоял легендарный бразилец Жозе Алдо на пике формы. Представитель Южной Кореи получил травму плеча, которая привела к поражению техническим нокаутом. В следующий раз Чэн Сон Джунг попробовал отобрать пояс у Алекса Волкановски в 2022 году, но также неудачно. Всего «Корейский зомби» провел 11 поединков под баннером главного мирового промоушена, в 7 выиграл и в 4 проиграл. Боец собрал 335 тысяч долларов в качестве бонусов за зрелищные выступления в UFC. Ближе к закату карьеры боец из Кореи переключился на работу в режиме контрпанчера, а Холлоуэй наоборот привык давить и выступать в качестве первого номера.

С учетом того, что и Холлоуэй, и Зомби не находятся в титульной гонке в данный момент, оба противника будут сражаться, чтобы добавить еще один зрелищный эпизод к своему наследию в сммешанных единоборствах.

Энтони Смит — Раян Спэнн

Энтони Смит vs Раян Спэнн Сделать ставку

Энтони Смит (36 побед, 18 поражений; 19 КО/ТКО, 14 SUB) — Раян Спэнн (21 победа, 8 поражений; 6 КО/ТКО, 12 SUB)

Полутяжелый вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Смита 2.15, победа Спэнна 1.80

Прогноз редакции: победа Спэнна

Во втором по значимости бое вечера болельщиков ждет реванш полутяжеловесов. В 2021 году Энтони Смит задушил Райана Спэнна. Нужно отметить, что Смит с тех пор ни разу не выигрывал, а последний бой с Джонни Уолкером провел в режиме, похожем на тренировочный спарринг. Было ощущение, что боец по прозвищу «Храброе сердце» собирался оставить перчатки в центре октагона в знак завершения карьеры, но в последний момент передумал.

Если в реванше мы не увидим заряженного на досрочную победу Энтони Смита, он рискует улететь в глухой нокаут от превосходящего его в габаритах и взрывной скорости оппонента.

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7 из 10 схваток Спэнна в UFC закончились в первом раунде. Однако, Райан имеет свойство проседать в функциональном плане, если блицкриг не срабатывает. В таком ключе прошел его прошлый бой в промоушене с Никитой Крыловым, который смог победить американца с помощью удушающего приема. Навыки Энтони Смита в области бразильского джиу-джитсу и грэпплинга также представляют опасность для Спэна в случае перевода в партер. Но есть ли у Энтони на данном этапе карьеры достаточно драйва, чтобы предложить «Супермену» бой на встречных курсах? Прогноз редакции — поединок не продлится до второго раунда.

Гига Чикадзе — Алекс Касэрес

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456248318&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гига Чикадзе vs Алекс Касэрес Сделать ставку

Гига Чикадзе (14 побед, 3 поражения; 9 КО/ТКО, 1 SUB) — Алекс Касэрес (21 победа, 13 поражений, 1 NC; 4 КО/ТКО, 7 SUB)

Полулегкий вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Чикадзе 1.42, победа Касэреса 3.00

Прогноз редакции: победа Чикадзе

19 месяцев назад Гига Чикадзе был восходящей звездой полулегкого дивизиона и будущим претендентом на титул. Этому способствовали 7 побед подряд в UFC. Грузинский ударник в течение 2021 года финишировал двух ветеранов промоушена, чьи имена фигурирует в списках самых зрелищных бойцов за всю историю — Каба Свонсона и Эдсона Барбозу. Но в январе 2022 года случился поединок с Кэлвином Каттаром, который в доминирующей манере разбил Чикадзе в октагоне.

Теперь у грузинского «Ниндзя» есть шанс доказать, что поражение в первом пятираундовом бою в карьере было случайностью и он еще может бросить вызов Алексу Волкановски в борьбе за пояс. Для этого нужно пройти Алекса Касэреса.

Боец по прозвищу «Брюс Лирой» выступает в UFC c 2011 года и выиграл 7 из последних 8 боев. За профессиональную карьеру американца часто списывали со счетов, однако ему удавалось останавливать, в том числе, находящихся на волне хайпа проспектов, например Чейза Хупера и Серхио Петтиса. Касэрес занимает шестую строчку в рейтинге полулегкой весовой категории по количеству нанесенных ударов. Несмотря на то, что Алекс обладает уникальной манерой ведения боя, возможный рисунок поединка делает безусловным фаворитом Чикадзе. Грузинский боец на счету которого около 50 поединков профессиональном кикбоксинге способен найти брешь в обороне американца и закончить бой досрочно.

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Сергей Березовский

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