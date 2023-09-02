«Спартак» забьет в Краснодаре, а «МЮ» — в Лондоне

Прогноз: тотал голов «Спартака» больше 1.5 за 2.39.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 7, 2.09.2023, 20:00 Краснодар - Спартак -

Вкуснейшее футбольное блюдо для вечера субботы. Недаром Winline выбрал его матчем тура. В начале сезона «Краснодар» уже играл дома со «Спартаком» в Кубке и потерпел неудачу. «Быкам» все испортили довольно быстрый гол Зобнина и удаление неаккуратного Эдуарда Сперцяна. В итоге 1:2, но та встреча имела куда меньший вес, чем сегодняшняя, в которой краснодарцы постараются укрепить лидерство в РПЛ, а спартаковцы — вернуться в ряды первых команд.

Одно время «Краснодару» давались матчи со «Спартаком», но в последние пару лет как отрезало: четыре поражения подряд и избыток пропущенных мячей. Красно-белые легко забивают, хотя почти не играют на ноль — впрочем, как и в матчах с другими соперниками. Предлагаем амбициозную ставку на то, что после инъекции уверенности в кубковом матче с «Динамо» «Спартак» сумеет забить суховатому в этом сезоне «Краснодару» столько же голов, сколько «быки» пропустили за 6 туров. Результат матча «Спартака» с «Ахматом» (0:0) был аномальным, и здорово сыграли вратари, от которых многое зависит и сейчас. Далеко не факт, что забитых мячей хватит красно-белым для победы или даже ничьей, но Соболеву, Бонгонда, Промесу и Зиньковскому есть что сказать в этом матче, а «Краснодар» может подвести желание поярче сыграть в атаке перед своей публикой против такого соперника.

Прогноз: двойной шанс Х2 (ничья или победа «Зенита») и тотал меньше 3.5 за 1.77.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 7, 3.09.2023, 17:30 ЦСКА - Зенит -

Матч имени Марио Фернандеса состоится в момент, когда оба клуба на перепутье. «Зенит», убедительно справившись в Москве со «Спартаком», а потом показав «Уралу», кто тут на самом деле топ, вроде бы возвращает себе чемпионский лоск, но это не точно. ЦСКА выглядел молодцом месяц назад, но уже несколько матчей не показывает внятной игры. Армейцы дождались пары новичков, хотя далеко не всех, на кого рассчитывали, но Давиле и Келлвену еще предстоит адаптация. Кубковые матчи не показатель, в них играют смешанные составы, а по чемпионату видно, как «Зенит» начал движение вверх, а ЦСКА — вниз. В летнем Суперкубке армейцы выглядели лучше, но с тех пор много воды утекло. «Зенит» стал сильнее, хотя уход Малкома продолжает сказываться, ЦСКА — нет.

Главный козырь хозяев — возвращение Игоря Акинфеева. Именно он может стать камнем преткновения для чемпиона, но даже если капитан будет тащить, рассчитывать на победу с взгрустнувшей атакой будет сложно. Невозможно предсказать, как проявит себя свой среди чужих Марио, но он уже провел в «Зените» достаточно времени, чтобы не поплыть против главной команды в своей карьере. Сверхрезультативными матчи ЦСКА и «Зенита» не получаются, к тому же обе команды на сегодня надежно смотрятся в защите. Легкой прогулки у «Зенита» ни в коем случае не будет, ЦСКА выйдет биться, но шансы гостей немного предпочтительнее. Это складывается в осторожную, но вполне надежную ставку.

Прогноз: двойной шанс 1Х (победа «Арсенала» или ничья) и «обе забьют — да» за 1.84

Футбол Англия 2023/2024 Тур 4, 3.09.2023, 18:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед -

Безоговорочный матч тура в Англии, который определит, чего от команд Артеты и тен Хага ждать в этом сезоне. По первым трем турам видно, что ни лондонцы, ни манкунианцы пока не вышли на желаемый уровень, и вкатывание в сезон затягивается, но «Арсенал» выглядит более цельно, хотя и удивил неожиданными проблемами в игре с «Фулхэмом», когда соперник в меньшинстве умудрился в концовке лишить фаворита дежурной победы. «МЮ» традиционно лихорадит. Не сказать, что у парней тен Хага все плохо, просто команда совершенно непредсказуема. Большинство экспертов отталкиваются от того, что «канониры» обычно доминируют против «МЮ» у себя дома, а также от чистого поражения «Ман Юнайтед» от «Тоттенхэма» во время предыдущего визита в столицу.

Соперники наказывают «МЮ» за отсутствие баланса при переходе от обороны к атаке и наоборот, даже куда менее мастеровитые, чем «Арсенал». У манкунианцев больше проблем с составом, особенно чувствительной может оказаться потеря Рафаэля Варана, и в целом тен Хагу опять приходится собирать защиту по кусочкам, и Артета, конечно, постарается это использовать. «МЮ» слишком легко и много пропускает, даже от команд вроде «Ноттингем Фореста», и в «Арсенале» уже потирают руки. В то же время «канониры» тоже уязвимы в обороне, а история личных встреч говорит о том, что голы как в те, так и в другие ворота практически неминуемы.

Прогноз: двойной шанс 1Х (победа «Ростова» или ничья) и тотал меньше 2.5 за 2.65.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 7, 3.09.2023, 20:00 Ростов - Динамо -

«Ростов» ни шатко ни валко начал сезон и уже опустился к зоне стыковых матчей, но категорически заявлять о кризисе команды Карпина тоже неправильно. Скорее, нужно обратить внимание на то, что «Ростов», как когда-то, снова стал очень домашней командой. Какой кризис, если ростовчане выиграли четыре из пяти домашних матчей, а в пятом люто возили «Зенит», сыграв вничью? Проблемы у «Ростова» всегда в гостях, возможно, из-за всем известных трудностей с логистикой. Тем интереснее, чем «Ростов» встретит «Динамо». Бело-голубые привыкают к новому тренеру Марцелу Личке и выглядят совершенно непредсказуемо. То выносят в гостях «Зенит», а дома ЦСКА, то превращаются в плюшевые игрушки в первом тайме кубковой игры со «Спартаком».

Если еще внимательнее взглянуть на статистику, выяснится, что единственный успешный матч «Динамо» в гостях в этом сезоне — сенсационная победа над «Зенитом», но это было уже давно. Любой другой соперник, будь то «Рубин», «Крылья» или «Пари НН» вяжет «Динамо» на своем поле и не позволяет себя обыграть. «Ростов» отлично умеет это делать, поэтому его шансы в воскресенье предпочтительнее, но опять подстрахуемся двойным шансом и добавим к этому проблемы ростовчан в последней трети поля. Забивают птенцы Карпина маловато, в среднем чуть больше гола за игру. Личка после кубковой катастрофы со «Спартаком» в первую очередь обратит внимание своих подопечных на повышение надежности обороны, чтобы такое больше не повторялось. Поэтому игра будет позиционной, а моментов и голов не так много.

Прогноз: победа ПСЖ с форой (-1.5) за 2.33

Футбол Франция 2023/2024 Тур 4, 3.09.2023, 21:45 Лион - ПСЖ -

Париж не узнать. Клуб признал неудачу прежнего курса, уже не ломится от звезд, но зато сохранил главную — Килиана Мбаппе. Окажется ли такой крутой поворот верным — покажет, прежде всего, Лига чемпионов, где ПСЖ досталась крайне неприятная группа, которую не получится пройти в полноги, а пока эффект перемен такой, что после 3 туров приходится поискать чемпиона в таблице. Непросто осознать, что он пока на 8-м месте, потому что не смог обыграть «Лорьян» и «Тулузу». Правда, еще труднее обнаружить в ней «Лион». Тут приходится крутить в самый низ: 17-е место.

Горькая правда в том, что в последние три сезона «Лион» превратился в середняка, а ведь когда-то доминировал даже сильнее ПСЖ: семь чемпионских титулов подряд. В составе есть суперзвезда Ляказетт (пропускающий встречу с Парижем из-за красной карточки), на тренерском мостике сам Лоран Блан (мостик уже шатается), но результата нет. Нет даже еврокубков второй сезон подряд. У «Лиона» полномасштабный кризис. Команда не может создать в отсутствие Ляказетта ни одного момента против «Ниццы», а дома ее громит «Монпелье». Чего-то подобного следует ожидать и от ПСЖ. Вероятность гола Мбаппе практически такая же, как победы парижан, а для хорошего коэффициента берем успех гостей с разницей от двух мячей, который будет совершенно закономерен.

Игорь Борунов