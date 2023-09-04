Сказка для медийной команды продолжится: прогноз на матч «Динамо» Киров — 2Drots

В Кубке России сегодня пройдет необычный матч: кировское «Динамо» и 2Drots сыграют в плавучем доке в Мурманской области. Такое место предложил РФС, и обе команды согласились. Это 1/64 финала Кубка, 2Drots перед этим прошли «Сахалин» (2:0) и «Муром» (3:1). Кировское «Динамо» было сильнее «Композита» (2:0) и «Чертаново» (1:0).

Для команды из медиалиги выход в третий раунд — это уже клубный рекорд. Год назад 2Drots выиграли только один матч в Кубке. В целом, успешная игра «блогеров» не должна удивлять. По уровню 2Drots не уступают командам второй лиги, здесь хватает игроков со школой, с футбольным прошлым. Тот же вратарь Сычев хорошо действует на линии ворот, ему удался зрелищный сэйв с «Муромом». А опытный тренер Кузнецов грамотно готовит свою команду к соперникам.

Кировское «Динамо» впервые с 2017 года вышло во вторую лигу, и там достаточно успешно начало чемпионат: 5 побед и поражение в 6 турах. Это заново собранная команда (18 новичков), которую летом возглавил известный в прошлом футболист «Спартака» Булатов. К переходу на следующий уровень клуб пока не готов, так что больших задач перед «Динамо» в этом сезоне нет. При всей несыгранности команды кировчане очень мало пропускают, а последние 5 матчей они вообще выиграли всухую.

По котировкам фаворитом матча являются 2Drots — на победу в основное время можно поставить за 2,10, а с учетом пенальти — за 1,67. И с этим можно согласиться. У кировского «Динамо», напомним, не будет преимущества своего поля. Необычное место проведения матча наверняка повлияет на обе команды, в первом тайме им предстоит освоиться на импровизированном стадионе с искусственным газоном. Поэтому интересно выглядит ставка тотал меньше 1 в первом тайме — «Бетсити» дает на это коэффициент 2,08.