«Милан» и «Реал» покажут, что такое Лига чемпионов, а кризисный «МЮ» попадет под «Баварию»

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Прогноз: победа «Милана» за 2.60.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа F, 19.09.2023, 19:45 Милан - Ньюкасл Юнайтед -

В последний раз «Ньюкасл» играл в Лиге чемпионов более 20 лет назад, так что для подопечных Эдди Хау сегодня все будет в новинку. «Сороки» неровно начали сезон: в матчах против более скромных соперников потенциал виден (5:1 с «Астон Виллой», 1:0 с «Брентфордом»), но все встречи с равными или более солидными клубами северяне проиграли («Сити», «Ливерпулю» и «Брайтону»). «Милан» солидно начал свой чемпионат, но впечатление смазало дерби, где «Интер» на днях соседей просто уничтожил — 5:1. Впрочем, нам оно только на руку. Дело в том, что «Милан» по всем признакам фаворит 1-го тура, но свежий разгром подровнял коэффициенты.

В предыдущей кампании «россонери» дошли до полуфинала, и еврокубковый опыт команды Стефано Пиоли несоизмеримо выше. После такой оплеухи Жиру, Пулишич и компания стали только опаснее для «Ньюкасла», потому что сделают все, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. Сложно придется новичку «Ньюкасла» Сандро Тонали, которому тиффози наверняка припомнят недавное бегство из их любимого клуба. В общем, вряд ли игра будет в одни ворота, но намного более опытный «Милан» на своем стадионе обязан брать свое, и предматчевое равенство в шансах на успех обманчиво, на чем и можно сыграть.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.81

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа F, 19.09.2023, 22:00 ПСЖ - Боруссия Д -

Париж отпустил множество звезд, но их было столько, что по именам команда теперь уже Луиса Энрике по-прежнему впечатляет, а главная звезда — Килиан Мбаппе — в строю. От него во многом и зависят перспективы ПСЖ в Лиге чемпионов, а с чемпионатом уже не так просто — после 4 туров парижане лишь на 5-м месте, отставая от лидера «Монако» на 3 очка. У Дортмунда в Германии по потерянным очкам все немного лучше — главное, что команда Эдина Терзича отпустила обиднейшую потерю чемпионства и в новом сезоне пока идет без поражений. Конечно, ничьи с «Хайденхаймом» и «Бохумом» — не совсем то, чего хотелось болельщикам «шмелей», но команда точно едет в Париж за лигочемпионскими очками.

Из трех домашних матчей ПСЖ выиграл лишь один, у «Ланса», сыграл вничью с «Лорьяном» и проиграл в последнем туре «Ницце», так что о факторе домашнего стадиона говорить сложно: шансы французского и немецкого клуба на победу выглядят примерно равными, поэтому не будем гадать на исход, а переключимся на ожидаемые голы: «Боруссия» хорошо выглядит в атаке, но ошибается у своих ворот. У ПСЖ есть Мбаппе, который может забить когда угодно кому угодно сколько угодно, а в обороне бардак. Атаковать у обеих команд получается гораздо лучше, чем обороняться, на это и сделаем упор.

Прогноз: победа «Реала» и тотал больше 2.5 за 1.97.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа C, 20.09.2023, 19:45 Реал - Унион Б -

Маститый «Реал» принимает в Мадриде дебютанта Лиги чемпионов из Берлина, и, казалось бы, в этом противостоянии все ясно. Но «Унион» не так прост и за четыре сезона заставил уважать себя в бундеслиге абсолютно всех. Заглянув в состав банды Урса Фишера, обнаружим там немало знакомых имен: Гозенс, Бонуччи, Фоланд, Крал, Фофана, Лейте. Вот только нынешний сезон «Унион» начал хуже предыдущего, когда он даже вырывался в лидеры по ходу первого круга. В Мадрид берлинцы приедут после двух поражений подряд от «Лейпцига» и «Вольфсбурга», а главная проблема — теперь «Унион» пропускает в каждом матче, а ведь раньше брал свое в Германии как раз надежной игрой в обороне.

«Реалу» мешают травмы, и на днях с «Сосьедадом» пришлось помучиться, но королевский клуб по-прежнему штампует победу за победой. Любой исход этого матча кроме 3 очков Мадрида стал бы оглушительной сенсацией, а вот уверенности в крупной победе фаворита нет. Для хорошей ставки придется добавить к П1 ТБ и надеяться, что Хоселу, Беллингем и компания на этот раз реализуют свои моменты, как надо.

Прогноз: гол Харри Кейна за 1.82.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа A, 20.09.2023, 22:00 Бавария - Манчестер Юнайтед -

На «Манчестер Юнайтед» свалились 33 несчастья. Травмы, невезение, неблагоприятное судейство, отсутствие результатов, особенно в гостях, где манкунианцы пока проиграли всё, конфликт Эрика тен Хага с Санчо, скандал с домашним насилием Антони… У «МЮ» хоть что-то сейчас хорошо? И в таком состоянии команда едет играть с фаворитом группы А в Мюнхене. У «Баварии» не идеальный старт, особенно неприятно было крупно уступить в Суперкубке Германии «Лейпцигу», но по сравнению с «МЮ» у команды Тухеля, которого не будет на скамейки из-за дисквалификации, все совершенно нормально, и несмотря на такую громкую вывеску с двумя европейскими топ-клубами, кажется, «Манчестер Юнайтед» в эту среду обречен на неудачу.

Самое громкое баварское приобретение — экс-форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн — быстро освоился в Мюнхене, и на его счету 4 гола в 4 матчах чемпионата Германии. Учитывая его близкое знакомство с «МЮ» и абсолютный хаос в манкунианской обороне, хотя бы один забитый мяч Кейна в этой игре выглядит верной ставкой.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.04

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа B, 20.09.2023, 22:00 Арсенал - ПСВ -

Год назад эти соперники встречались друг с другом на групповой стадии Лиги Европы и обменялись домашними победами, причем ПСВ выиграл крупнее — 2:0 против 0:1 в Лондоне, правда, «Арсенал» финишировал первым в группе, а голландский клуб — вторым. Оба клуба хорошо начали сезон и пока не потерпели ни одного поражения, причем ПСВ еще и уверенно преодолел два раунда квалификации Лиги чемпионов, куда «Арсенал» попал напрямую как вторая команда Англии.

«Арсенал» выглядит явным фаворитом, но это может быть обманчиво. ПСВ Петера Боса со старта сезона уничтожает всех соперников в Голландии, но, как обычно, скажут, что это слабый чемпионат. В среду в Лондоне Эйндховен будет биться за честь европейского футбола за пределами топ-5 сильнейших чемпионатов. Коэффициент на домашнюю победу «канониров» низковат, и разумнее им пренебречь: в 9 матчах сезона ПСВ наколотил уже 28 голов. «Арсенал» хорош и сбалансирован на родном «Эмирейтс», но из трех попыток ни разу пока не сыграл дома на ноль, пропуская даже от «Ноттингем Фореста» и «Фулхэма». Попробуем угадать в этой игре результативную перестрелку.

Игорь Борунов