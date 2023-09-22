Парад футбольных планет дарит нам дерби Москвы, Лондона и Мадрида

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Прогноз: Двойной шанс Х2 («Динамо» не проиграет) и тотал больше 2.5 за 2.90.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 9, 23.09.2023, 19:00 Спартак - Динамо -

Старейшее дерби страны бескомпромиссно и непредсказуемо. Недавно команды встретились в Кубке, и «Спартак» снял вопросы уже к середине первого тайма, но теперь другая история. На второй сезон нового формата Кубка стало ясно, что матчи Пути РПЛ лучше не принимать во внимание при прогнозах событий в чемпионате. Например, все лидеры групп Пути РПЛ в самой РПЛ к 9-му туру совершенно не блещут.

«Спартак» дожал «Сочи» из-за редкой ситуации, когда у соперника преждевременно закончились замены, и гостям пришлось доигрывать вдесятером. При этом в игре команды Абаскаля позитивных изменений нет. «Динамо» идет по сезону неровно, часто упуская победы в концовках, как с нижегородцами, зато у бело-голубых лишь одно поражение в чемпионате, еще в 1-м туре с «Краснодаром», а у «Спартака» их уже три. Хоть «Спартак» и играет на своем стадионе, предпосылок для повторения кубкового разгрома нет. Марцел Личка — гибкий тренер и точно поработал над ошибками. Обе команды чересчур много пропускают, но компенсируют это активностью в атаке, так что голы неминуемы как в те, так и в другие ворота. Возможно, соперники не доберутся до феерических 3:3 прошлого сезона, но какие-то флешбеки из того матча мы увидим.

Прогноз: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 за 2.28.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 6, 24.09.2023, 16:00 Арсенал - Тоттенхэм Хотспур -

Легендарное дерби Северного Лондона будет сыпать искрами от высокого напряжения. После пяти туров у «канониров» и «шпор» равенство по очкам. Новый тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу из Австралии даже после ухода Харри Кейна дает результат, а в ситуации перестройки отсутствие еврокубков, скорее, плюс. «Арсенал» же азартно бьется на всех фронтах, и в заслугу Микелю Артете можно поставить то, что после успешного предыдущего сезона команде пока удается не отступать назад.

По оценке букмекеров, «Арсенал» — фаворит матча с отрывом, хотя «шпоры» по дополнительным показателям даже выше в таблице АПЛ. Дело в том, что вице-чемпионы Англии выглядят лучше по составу и игре, а главное — дерби Северного Лондона традиционно очень домашнее. «Тоттенхэм» неизменно страдает на «Эмирейтс» — «Арсенал» не уступал дома заклятым соперникам с 2010 года, а вот двойной успех «канониров» и дома, и в гостях в минувшем сезоне стал большим достижением. Другой важный тренд этого дерби — высокая результативность, к тому же и «шпоры», и «канониры» здорово атакуют в этом году.

Прогноз: тотал «Зенита» больше 2.5 за 2.38.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 9, 24.09.2023, 16:30 Зенит - Локомотив -

Старожилы помнят, что до эпохи доминирования «Зенита» предыдущим чемпионом был как раз «Локомотив», но было это очень давно. После прихода Михаила Галактионова «Локомотив» стал лучшей командой второй части чемпионата-22/23 по набранным очкам, но куда все делось? Потухла атака, но главная проблема в обороне: ни одного матча на ноль со старта чемпионата. Если бы не один из лучших по всем показателям вратарей лиги Илья Лантратов и сумасшедшие шальные голы в нескольких турах, «Локомотив» был бы не на 8-м месте, а на дне таблицы, как год назад. В прошлом туре к «Локо» в гости приехал аутсайдер лиги «Оренбург» и добился уверенной победы — это тоже о многом говорит.

На что рассчитывать такому «Локомотиву» против «Зенита» на его поле с похорошевшим Венделом и раззабивавшимися нападающими? Наверное, только на Артема Дзюбу, который почти всегда огорчает свои прежние команды. Но даже возможный гол Дзюбы и мастерство Лантратова не повышают шансы на очки. «Зенит» превосходит соперника во всем, так еще и играет дома. Коэффициент на победу чемпиона очень низкий, поэтому лучше взять хозяйские голы. На своем поле петербуржцы всегда забивают хотя бы два мяча, даже в проигранном матче с «Динамо», а с учетом вопиющих проблем железнодорожной обороны ожидание не менее трех голов от «Зенита» выглядит боевой и интересной ставкой.

Прогноз: «обе забьют — да» за 1.73

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 9, 24.09.2023, 19:00 Ростов - ЦСКА -

ЦСКА ждет традиционно тяжелый выезд на Дон, даже несмотря на то, что «Ростов» уже не тот, что в прошлом сезоне. Команда Валерия Карпина смело играет в атаку, особенно дома, но ей не хватает баланса: желание забить свои голы постоянно оборачивается провалами в обороне. ЦСКА — странный. Армейцы вроде бы и играют правильно, и тренера Владимира Федотова критиковать в целом не за что, но результат на табло: длинная ничейная серия и лишь одна гостевая победа в чемпионате еще в июле над «Ахматом». Это накладывается на похожую статистику «Ростова», и исход матча не поддается никаким прогнозам.

Все, что можно вытащить из этой вязкой и несомненно наполненной борьбой игры — обмен голами в те и другие ворота, что свойственно обоим коллективам. Высокий коэффициент здесь не поднять, но что есть, то есть. Матчей, где все понятно заранее, мы вам и не предлагаем.

Прогноз: победа ПСЖ и тотал больше 1.5 за 1.87.

Футбол Франция 2023/2024 Тур 6, 24.09.2023, 21:45 ПСЖ - Марсель -

Редкий случай: самые непримиримые соперники во французском футболе сойдутся в момент, когда «Марсель» опережает парижан в таблице. Но это совершенно не значит, что у гостей из Прованса хорошие шансы на победу. Наоборот, Париж под руководством Луиса Энрике потратил какое-то время на разгон, адаптацию к новым условиям, налаживание отношений с лидером Мбаппе, компенсацию ухода Месси и Неймара, и сейчас выглядит многообещающе. На неделе чемпионы Франции выдали качественный матч с дортмундской «Боруссией», не оставив серьезному сопернику никаких шансов. «Марсель» драматичнейшим образом не попал в Лигу чемпионов из-за гола «Панатинаикоса» на 9-й добавленной минуте, а затем принялся разрушать себя изнутри. В клубе управленческий хаос, токсичная атмосфера с одной из самых проблемных в Европе фанатских группировок, отставка тренера без единого поражения в чемпионате — все это неминуемо скажется на игре.

В такой ситуации мало сомнений в победе Парижа, еще меньше — в том, что матч будет крайне взрывоопасным и грубым с обеих сторон. Главное, чтобы все не перешло в бойню, и тогда Мбаппе и компания наверняка возьмут свое. Трудно говорить о результативности, это определит как раз заданный судьей уровень единоборств. Говоря о тотале, имеем в виду прежде всего хозяев, которые наверняка отличатся более одного раза, но и «Марсель» с Обамеянгом, только что выдавший триллер в Амстердаме против «Аякса» в Лиге Европы (3:3), не сбрасываем со счетов.

Прогноз: победа «Реала» за 2.55.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 6, 24.09.2023, 22:00 Атлетико - Реал -

Далее отправляемся в Мадрид и снова попадаем на дерби. Хотелось бы, чтобы эта битва прошла не сейчас, а в какое-то другое время, когда команды объективно могли бы показать лучший футбол. «Реал» зализывает раны и вынужденно перестраивается после травм, поэтому яркой игры королевский клуб пока не показывает, зато показывает знаменитый характер, что мы видели в тяжелейшей лигочемпионской осаде берлинской крепости, которую все-таки удалось взять благодаря феноменальному Беллингему. Англичанин как начал забивать с самого начала в каждой игре, так и продолжает.

Все привыкли к прагматичной игре «Атлетико» при Диего Симеоне. Многих она бесила, но самим «матрасникам» на это наплевать. В сотый раз пересобрав команду, Симеоне всех удивил, выкатив куда более атакующий и смелый футбол, чем раньше, но потом в Саудовскую Аравию уехал один из ключевых игроков Карраско, а почти все остальные полузащитники основы выбыли из-за травм. Катастрофа? Близко к тому, особенно, если соперник — «Реал». Разгром в Валенсии и чудо Ивана Проведеля в Риме не добавило «Атлетико» моральных сил, и бороться даже с не самым оптимальным составом «Реала» очень сложно.

Игорь Борунов