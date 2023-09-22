Парад футбольных планет дарит нам дерби Москвы, Лондона и Мадрида
Дополняет прекрасный уикенд французское класико, визит «Локомотива» на растерзание «Зениту» и захватывающий матч ЦСКА в Ростове-на-Дону.
Дополняет прекрасный уикенд французское класико, визит «Локомотива» на растерзание «Зениту» и захватывающий матч ЦСКА в Ростове-на-Дону.
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Прогноз: Двойной шанс Х2 («Динамо» не проиграет) и тотал больше 2.5 за 2.90.
Старейшее дерби страны бескомпромиссно и непредсказуемо. Недавно команды встретились в Кубке, и «Спартак» снял вопросы уже к середине первого тайма, но теперь другая история. На второй сезон нового формата Кубка стало ясно, что матчи Пути РПЛ лучше не принимать во внимание при прогнозах событий в чемпионате. Например, все лидеры групп Пути РПЛ в самой РПЛ к 9-му туру совершенно не блещут.
«Спартак» дожал «Сочи» из-за редкой ситуации, когда у соперника преждевременно закончились замены, и гостям пришлось доигрывать вдесятером. При этом в игре команды Абаскаля позитивных изменений нет. «Динамо» идет по сезону неровно, часто упуская победы в концовках, как с нижегородцами, зато у бело-голубых лишь одно поражение в чемпионате, еще в 1-м туре с «Краснодаром», а у «Спартака» их уже три. Хоть «Спартак» и играет на своем стадионе, предпосылок для повторения кубкового разгрома нет. Марцел Личка — гибкий тренер и точно поработал над ошибками. Обе команды чересчур много пропускают, но компенсируют это активностью в атаке, так что голы неминуемы как в те, так и в другие ворота. Возможно, соперники не доберутся до феерических 3:3 прошлого сезона, но какие-то флешбеки из того матча мы увидим.
Прогноз: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 за 2.28.
Легендарное дерби Северного Лондона будет сыпать искрами от высокого напряжения. После пяти туров у «канониров» и «шпор» равенство по очкам. Новый тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу из Австралии даже после ухода Харри Кейна дает результат, а в ситуации перестройки отсутствие еврокубков, скорее, плюс. «Арсенал» же азартно бьется на всех фронтах, и в заслугу Микелю Артете можно поставить то, что после успешного предыдущего сезона команде пока удается не отступать назад.
По оценке букмекеров, «Арсенал» — фаворит матча с отрывом, хотя «шпоры» по дополнительным показателям даже выше в таблице АПЛ. Дело в том, что вице-чемпионы Англии выглядят лучше по составу и игре, а главное — дерби Северного Лондона традиционно очень домашнее. «Тоттенхэм» неизменно страдает на «Эмирейтс» — «Арсенал» не уступал дома заклятым соперникам с 2010 года, а вот двойной успех «канониров» и дома, и в гостях в минувшем сезоне стал большим достижением. Другой важный тренд этого дерби — высокая результативность, к тому же и «шпоры», и «канониры» здорово атакуют в этом году.
Прогноз: тотал «Зенита» больше 2.5 за 2.38.
Старожилы помнят, что до эпохи доминирования «Зенита» предыдущим чемпионом был как раз «Локомотив», но было это очень давно. После прихода Михаила Галактионова «Локомотив» стал лучшей командой второй части чемпионата-22/23 по набранным очкам, но куда все делось? Потухла атака, но главная проблема в обороне: ни одного матча на ноль со старта чемпионата. Если бы не один из лучших по всем показателям вратарей лиги Илья Лантратов и сумасшедшие шальные голы в нескольких турах, «Локомотив» был бы не на 8-м месте, а на дне таблицы, как год назад. В прошлом туре к «Локо» в гости приехал аутсайдер лиги «Оренбург» и добился уверенной победы — это тоже о многом говорит.
На что рассчитывать такому «Локомотиву» против «Зенита» на его поле с похорошевшим Венделом и раззабивавшимися нападающими? Наверное, только на Артема Дзюбу, который почти всегда огорчает свои прежние команды. Но даже возможный гол Дзюбы и мастерство Лантратова не повышают шансы на очки. «Зенит» превосходит соперника во всем, так еще и играет дома. Коэффициент на победу чемпиона очень низкий, поэтому лучше взять хозяйские голы. На своем поле петербуржцы всегда забивают хотя бы два мяча, даже в проигранном матче с «Динамо», а с учетом вопиющих проблем железнодорожной обороны ожидание не менее трех голов от «Зенита» выглядит боевой и интересной ставкой.
Прогноз: «обе забьют — да» за 1.73
ЦСКА ждет традиционно тяжелый выезд на Дон, даже несмотря на то, что «Ростов» уже не тот, что в прошлом сезоне. Команда Валерия Карпина смело играет в атаку, особенно дома, но ей не хватает баланса: желание забить свои голы постоянно оборачивается провалами в обороне. ЦСКА — странный. Армейцы вроде бы и играют правильно, и тренера Владимира Федотова критиковать в целом не за что, но результат на табло: длинная ничейная серия и лишь одна гостевая победа в чемпионате еще в июле над «Ахматом». Это накладывается на похожую статистику «Ростова», и исход матча не поддается никаким прогнозам.
Все, что можно вытащить из этой вязкой и несомненно наполненной борьбой игры — обмен голами в те и другие ворота, что свойственно обоим коллективам. Высокий коэффициент здесь не поднять, но что есть, то есть. Матчей, где все понятно заранее, мы вам и не предлагаем.
Прогноз: победа ПСЖ и тотал больше 1.5 за 1.87.
Редкий случай: самые непримиримые соперники во французском футболе сойдутся в момент, когда «Марсель» опережает парижан в таблице. Но это совершенно не значит, что у гостей из Прованса хорошие шансы на победу. Наоборот, Париж под руководством Луиса Энрике потратил какое-то время на разгон, адаптацию к новым условиям, налаживание отношений с лидером Мбаппе, компенсацию ухода Месси и Неймара, и сейчас выглядит многообещающе. На неделе чемпионы Франции выдали качественный матч с дортмундской «Боруссией», не оставив серьезному сопернику никаких шансов. «Марсель» драматичнейшим образом не попал в Лигу чемпионов из-за гола «Панатинаикоса» на 9-й добавленной минуте, а затем принялся разрушать себя изнутри. В клубе управленческий хаос, токсичная атмосфера с одной из самых проблемных в Европе фанатских группировок, отставка тренера без единого поражения в чемпионате — все это неминуемо скажется на игре.
В такой ситуации мало сомнений в победе Парижа, еще меньше — в том, что матч будет крайне взрывоопасным и грубым с обеих сторон. Главное, чтобы все не перешло в бойню, и тогда Мбаппе и компания наверняка возьмут свое. Трудно говорить о результативности, это определит как раз заданный судьей уровень единоборств. Говоря о тотале, имеем в виду прежде всего хозяев, которые наверняка отличатся более одного раза, но и «Марсель» с Обамеянгом, только что выдавший триллер в Амстердаме против «Аякса» в Лиге Европы (3:3), не сбрасываем со счетов.
Прогноз: победа «Реала» за 2.55.
Далее отправляемся в Мадрид и снова попадаем на дерби. Хотелось бы, чтобы эта битва прошла не сейчас, а в какое-то другое время, когда команды объективно могли бы показать лучший футбол. «Реал» зализывает раны и вынужденно перестраивается после травм, поэтому яркой игры королевский клуб пока не показывает, зато показывает знаменитый характер, что мы видели в тяжелейшей лигочемпионской осаде берлинской крепости, которую все-таки удалось взять благодаря феноменальному Беллингему. Англичанин как начал забивать с самого начала в каждой игре, так и продолжает.
Все привыкли к прагматичной игре «Атлетико» при Диего Симеоне. Многих она бесила, но самим «матрасникам» на это наплевать. В сотый раз пересобрав команду, Симеоне всех удивил, выкатив куда более атакующий и смелый футбол, чем раньше, но потом в Саудовскую Аравию уехал один из ключевых игроков Карраско, а почти все остальные полузащитники основы выбыли из-за травм. Катастрофа? Близко к тому, особенно, если соперник — «Реал». Разгром в Валенсии и чудо Ивана Проведеля в Риме не добавило «Атлетико» моральных сил, и бороться даже с не самым оптимальным составом «Реала» очень сложно.
Игорь Борунов
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