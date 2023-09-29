Дерзкая «Жирона» даст бой «Реалу», а «Крылья» — «Спартаку»

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Прогноз: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 за 1.87.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 8, 29.09.2023, 22:00 Барселона - Севилья -

Для «Барселоны» пришли тревожные времена — клубу грозят серьезным наказанием по делу Негрейры. Повлияет ли это на состояние Хави и команды, сказать трудно, но они просто делают свое дело, и делают неплохо. У «Барсы» пока нет поражений в сезоне и лишь две ничьи. Трижды «блаугране» удавалось переламывать неблагоприятно складывавшиеся матчи, с «Вильярреалом», «Осасуной» и «Сельтой», но с «Мальоркой» успели только сравнять, поэтому «Барса» третья в таблице. «Севилья» стартовала с трех поражений подряд, или четырех, если считать серию пенальти с «Ман Сити» в Суперкубке Европы, но затем дела у команды Мендилибара стали налаживаться, и во вторник одержана первая в сезоне крупная победа, правда, над худшей командой Ла Лиги «Альмерией» (5:1).

Против «Мальорки» Хави выставил полурезервный состав, но с «Севильей» выйдут сильнейшие, главное — вернется в старт Роберт Левандовски, поэтому андалусийцам трудно рассчитывать даже на ничью. «Барса» результативнее, чем в прошлом сезоне, но и оборона стала более уязвима, так что разумно взять тотал больше 2.5: Левандовски и Феликс помогут сине-гранатовым, а Ламела с Эн-Несири способны разок огорчить тер Штегена.

Прогноз: победа «Зенита» и тотал больше 1.5 за 2.00.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 10, 30.09.2023, 12:00 Оренбург - Зенит -

«Зенит» создает интригу в чемпионате, которой почти не было несколько лет. Предвидеть поражение от «Локомотива» было трудно, но оно случилось, причем сценарий матча напомнил неудачу зенитовцев в игре с «Динамо». Команду Семака снова подвела неосторожность в концовке в стремлении вырвать победу. «Оренбург» при Деограсии прибавил в результатах, кстати переиграл тот же «Локомотив» два тура назад, но спасовал в Нижнем Новгороде.

Несомненно, «Зенит» работал над ошибками всю неделю и не должен повторить их в Оренбурге, где побеждает всегда за исключением ничьи в свой предыдущий визит. Тогда у «Зенита» не было турнирной мотивации, а теперь он сам себе ее создал. Поэтому как бы ни старался «Оренбург» при своих болельщиках, пойти против статистики «газового дерби» ему будет сложно. Максимум — хозяевам по силам в этой игре забить, тем более у «Зенита» возможны потери в группе обороны в лице Кержакова и Караваева, хотя это не критично для чемпиона.

Прогноз: тотал больше 3.5 за 1.96.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 7, 30.09.2023, 19:30 Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль -

Первый вариант ставки, который приходит в голову, когда видишь такую вывеску: классическое комбо для столкновений ярких атакующих команд «обе забьют + ТБ2.5», но коэффициент на него рекордно низкий — 1.55. Потому что это самый вероятный сценарий. Придется искать что-то более рискованное. И «Ливерпуль» Клоппа, и «Тоттенхэм», руководству которого уже можно поаплодировать за смелый и неочевидный выбор в пользу тренера из Австралии Энджа Постекоглу, отлично начали сезон. Да, «шпоры» выбыли из Кубка лиги, но только в серии пенальти с «Фулхэмом», и сейчас им это даже на руку.

У «Ливерпуля» 7 побед подряд. У «Тоттенхэма» кроме упомянутого кубкового дерби 4 победы и 2 ничьи, причем одна из них почетнейшая — с «Арсеналом». Только «Фулхэму» «шпоры» забили лишь раз, остальным соперникам досталось от двух до пяти мячей. «Ливерпуль» ни разу за 8 матчей не уходил с поля без голов. В шести из них отгружал оппонентам ровно по три мяча. Сыграть на ноль «Тоттенхэму» удалось лишь дважды, а «Ливерпулю» — один раз. Все говорит в пользу того, что в субботу в Лондоне будет увлекательный результативный триллер, и пусть победит сильнейший.

Прогноз: победа «Реала» и «обе забьют — да» за 3.55.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 8, 30.09.2023, 19:30 Жирона - Реал -

Каталонский клуб, лидирующий в чемпионате, принимает преследователей в лице «Реала». Это было бы довольно обычно, но есть нюанс — это не тот каталонский клуб, поэтому все крайне необычно. «Жирона» — абсолютная сенсация Ла Лиги, она никогда не была в еврокубках, а до 2016 года — и в высшем испанском дивизионе. Успех не бывает на пустом месте, в составе у жиронцев целый ряд интересных и недешевых игроков, а дело все в том, что клуб входит в империю City Group, так что «Реалу» от «Сити» не спрятаться даже в домашнем чемпионате.

Думаете, «Жирона» играет от обороны и удачно убегает в контратаки? Отнюдь, у коллектива Мичела Санчеса другие повадки. Красно-белые делят первое место с земляками из «Барселоны» по забитым мячам (18), кстати и пропустили столько же, сколько соседи (8). «Реалу» противостоит не только «мини-Сити», но и «мини-Барселона». Королевский клуб захочет осадить выскочку, и нет оснований считать, что голы будут даваться ему сложнее, чем «Гранаде», «Мальорке» и «Вильярреалу», но «Жирона» и забила этим командам 11 голов на троих. «Жироне» не хватит организации «Атлетико», единственной в сезоне команды, которая разбила «Реал», а вот путь к воротам Кепы каталонцы наверняка найдут.

Прогноз: тотал больше 3.5 за 2.01.

Футбол Германия 2023/2024 Тур 6, 30.09.2023, 19:30 РБ Лейпциг - Бавария -

«Бавария» не может обыграть «РБ» в трех матчах подряд. Мюнхен рвется отомстить за недавнее унижение в Суперкубке. 0:3 — это больно для клуба с таким самомнением. Раньше «Бавария» уверенно чувствовала себя в Лейпциге, побеждала и даже крупно, и даже когда «РБ» был хорош, но времена изменились. Исход лучше не трогать. «Бавария», конечно, фаворит, но ничья или даже третья подряд в противостоянии победа «быков» сенсацией не станет.

Тухель выстроил интересную игру в атаке, Кейн, Сане и молодой Тель творят красоту, разрывая почти любого соперника. Зато с обороной у «Баварии» объективные проблемы из-за травм — выбыли все основные центральные защитники. У команды Марко Розе тоже получается впереди, причем основную угрозу воротам Ульрайха даже не определить. Отличиться может целый ряд игроков. Пара голов «Баварии» и хотя бы один забитый мяч хозяев прогнозируются легко, вот и коэффициент на ТБ 2.5 экстремально низкий (1.39). Придется поднимать планку.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.02

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 10, 1.10.2023, 16:30 Крылья Советов - Спартак -

«Спартак» в Самаре — всегда интересно, а «Крылья» замахнулись на лучший сезон в истории, поэтому интрига зашкаливает. «Спартаку» сложно в каждом матче, но результат есть: три победы подряд, считая Кубок. Особенной фантастикой выглядит 0 пропущенных голов в этих матчах, хотя пожар в обороне Абаскалем так и не потушен, и он уже похож на часть плана на игру. «Динамо» не смогло воспользоваться даже травмой Селихова — заменивший его Максименко сыграл безупречно. У самарцев своя серия: «Крылья» забивают 9 матчей подряд и не уходили без голов в 12 матчах из 13. Чья-то серия прервется. Отдельная интрига — игроки против бывших команд: Соболев и Зиньковский здорово выступали за «Крылья», а экс-спартаковец Рассказов теперь один из лучших в команде Осинькина.

«Крылья» — лидеры РПЛ по забитым мячам. Защитники «Спартака» в каждой игре совершают обрезы на подступах к своей штрафной, но и самарцы пропустили те же 12 голов в чемпионате, что и москвичи. Для сравнения «Краснодар» пропустил три. «Спартак» считается фаворитом, хотя это выглядит данью амбициям, задачам на сезон и имени клуба, а по объективным показателям «Крылья» не хуже и последние две встречи дома у красно-белых выиграли. Исход в тумане, лучше возьмем голевое комбо по причинам, описанным выше.

Игорь Борунов