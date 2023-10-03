В Неаполе и Ньюкасле сыграют на результат, а в Лейпциге будет феерия

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Прогноз: Х2 (ничья или победа «Реала») и тотал больше 1.5 за 1.74.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа C, 3.10.2023, 22:00 Наполи - Реал -

Спад «Наполи» после близкого к идеалу золотого сезона был неизбежен, но о кризисе говорить нельзя. Сменился тренерский штаб, но Руди Гарсия управляет ситуацией. У Хвичи и раньше бывали малорезультативные отрезки, но он по-прежнему один из лучших атакующих хавбеков Европы. Конфликт Осимхена с клубом раздут СМИ: что бы ни происходило за пределами поля, нигерийский форвард выходит на газон и делает результат. Лигу чемпионов «Наполи» начал с тяжелой, но победы на выезде над «Брагой», а в чемпионате преследует дуэт лидеров из Милана. «Реал» и вовсе несмотря на травмы ведущих игроков и начавшуюся смену поколений вернул лидерство в Ла Лиге, а победа над «Унионом» в ЛЧ, скромная по счету, пришла в результате громадного числа моментов у ворот героического Реннова. «Реал» и «Наполи» обязаны выходить в плей-офф из группы С, нет сомнений.

Обе команды на подъеме, но «Реал» выглядит стабильнее. «Наполи» дома забивает практически всегда и почти всем. Многие ждут от игры голевой феерии, ведь лучшие силы соперников представлены в группе атаки, но это Лига чемпионов, и закрытый позиционный ход матча тоже вероятен. Кажется несомненным, что обе команды забьют, но могут этим и ограничиться. «Реал» по нескольким последним матчам смотрится чуть предпочтительнее, поэтому и сформируем осторожную ставку в его пользу.

Прогноз: победа «Манчестер Юнайтед» и «обе забьют — да» за 2.80

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа A, 3.10.2023, 22:00 Манчестер Юнайтед - Галатасарай -

У «МЮ» явные проблемы, но матч Лиги чемпионов с «Баварией» стал едва ли не лучшим пока в сезоне по качеству игры. Англичане дали бой фавориту группы, а в Мюнхене не ждали, что победа над продолжающим падение «МЮ», выйдет настолько нервной. У «красных дьяволов» ничего не получается в АПЛ, но Лига чемпионов — отдельная история, и настрой, тем более после поражения от «Кристал Пэлас», у команды тен Хага будет другим, хотя ремонт нужно делать на ходу: если ваш лучший бомбардир — опорник Каземиро, у вас явно что-то не так с игрой.

«Галатасарай» здорово идет в чемпионате Турции, где у него один конкурент — «Фенербахче», но игра с «Копенгагеном» в 1-м туре ЛЧ у подопечных Окана Бурука не получилась: чудом на характере спасли ничью благодаря удалению у соперника. Против «МЮ» на «Олд Траффорд» туркам, возможно, даже проще. Ответственности никакой — за поражение от гранда европейского футбола критики не будет, а выбегать в острые атаки даже удобнее. Мауро Икарди сменил несколько клубов, но в Англии так и не играл (зато играли Заа, Ндомбеле и Зиеш). Аргентинец в хорошей форме и забить на легендарном стадионе не откажется, но хозяевам некуда отступать и пора уже порадовать своих болельщиков, а потенциал и подбор игроков для этого, конечно, есть.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.23.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа F, 4.10.2023, 22:00 Ньюкасл Юнайтед - ПСЖ -

Более принципиальная встреча, чем может показаться на первый взгляд, потому что это не только Англия против Франции, но и Саудовская Аравия против Катара, если взглянуть на источники финансирования. Для владельцев клубов это, наверное, важнейший матч осени. До ответной игры в Париже. «ПСЖ» адаптируется к новой реальности, это уже не пачка звезд, а Мбаппе плюс талантливая (и дорогая) французская молодежь. Сбои есть, но, судя по качественной игре с Дортмундом, Париж выбрал верный путь. «Ньюкасл» не гонится за зрелищностью, матч в Милане у ценителей игры вызвал негодование — «сороки» почти не шли вперед, но и атаку «россонери» задушили. Не исключено, что мы снова увидим что-то в этом роде, потому что «ПСЖ» не станет, да и не умеет играть вторым номером.

Вилка коэффициентов на исход (2.60 — 3.65 — 2.65) заставляет отказаться от ставки в этой области, ведь это игра в наперстки: угадайте, где окажется шарик. «Ньюкасл» Эдди Хау — одна из самых организованных команд Европы, которая умеет играть в обороне практически без ошибок. Новый «ПСЖ» Луиса Энрике тоже старается не нарушать баланс и провел три матча подряд на ноль. В Лиге чемпионов никто лезть на рожон не будет, и вряд ли мы увидим много забитых мячей, хотя коэффициент на низкую результативность оказывается неожиданно интересным.

Прогноз: победа «Барселоны» и тотал больше 1.5 за 2.21.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа H, 4.10.2023, 22:00 Порту - Барселона -

Какие бы скандалы ни сотрясали административную часть «Барселоны», это не должно сказаться (пока) на спортивном блоке в лице Хави и его команды. В Португалии «Барса» намерена довести серию без поражений со старта сезона до десяти, желательно, одержав восьмую победу. Что касается «Порту», «драконы» проигрывают только «Бенфике», правда, уже во второй раз за сезон. Победа над «Шахтером» в Гамбурге со счетом 3:1 стала для «Порту» пока самой уверенной: остальные виктории добыты с минимальной разницей, в том числе с соперниками из нижней части таблицы чемпионата Португалии, а справиться со скромной «Арукой» не удалось даже дома (1:1). Это говорит о том, что у «Порту» сейчас не самая яркая команда, бывали времена и получше. Поэтому «Барса» даже в гостях — явный фаворит, хотя не стоит ждать столь же уверенной победы, как над «Атверпеном» в 1-м туре (5:0).

У Хави проблемы с травмами, вслед за Педри и Де Йонгом каталонцы потеряли Рафинью. Основная обойма все короче и короче, но интересных имен в ней хватает. Феерит молодежь — Гави, Фермин Лопес и Ямаль здорово помогают Левандовскому, Феррану Торресу, Гюндогану и Феликсу. «Порту» несомненно застегнется в обороне на все пуговицы и умеет справляться с давлением, но против таких талантов в атаке команде Консейсау не хватит сил на все 90 минут.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.01

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа G, 4.10.2023, 22:00 РБ Лейпциг - Манчестер Сити -

Как бы здорово «Лейпциг» ни играл в Бундеслиге, в еврокубках ему постоянно достается в соперники «Манчестер Сити», и оказывается, что против лома (сейчас это Эрлинг Холанд) нет приема. Соперники встречаются третий сезон подряд. Два года назад это тоже был групповой турнир Лиги чемпионов, «РБ» ярко проиграл «Сити» в гостях со счетом 3:6, затем выиграл дома 2:1, но на тот момент соперник уже гарантировал себе первое место в группе, а немецкий клуб в итоге отправился в плей-офф Лиги Европы. В следующем розыгрыше Лиги чемпионов встреча случилась в ⅛ финала. В Лейпциге «РБ» снова не проиграл — 1:1, но ответная игра разбила надежды «быков» вдребезги — 0:7. Есть ли шансы не уступить фавориту дома в третий раз подряд? Небольшие.

Дело даже не в плохой серии «Сити», а в том, что на дистанции группового турнира Гвардиола и его команда обычно действуют прагматично: возможная ничья с серьезным соперником в гостях остается допустимым исходом. Поэтому не станем утверждать, что действующий победитель примерно всего точно увезет из Германии 3 очка. «РБ» отрепетировал битву с «горожанами», сыграв вничью с «Баварией» (2:2). Команда Марко Розе выглядела молодцом, хотя во втором тайме ей пришлось очень тяжело. «РБ» прекрасен в атаке и забивал во всех девяти матчах этого сезона, причем только Гладбаху один гол, остальным оппонентам — от двух до пяти. А вот один забитый мяч «Сити» за 180 минут — это аномалия, и уже в Лейпциге группа атаки чемпионов Англии примется улучшать статистику. Кажется, это подходящий случай для ставки на обоюдную хорошую результативность.

Игорь Борунов