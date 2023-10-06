В Англии ждем больше голов, чем в дерби «Спартак» — ЦСКА

erid: 2VtzqwRqRwx

Прогноз: победа «Краснодара» и тотал меньше 4.5 за 1.92.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 11, 7.10.2023, 19:00 Краснодар - Ростов -

Матчи этих соперников обрели принципиальность как спор за звание футбольной столицы юга, а теперь интриги добавляют претензии «Краснодара» на уверенное лидерство. Треть чемпионата позади, а «быки» опережают потенциальных конкурентов на 6−8 очков («Крылья» пока вряд ли готовы претендовать на золото). Это уже серьезно. У «Ростова» по сравнению с предыдущим сезоном все грустно: 10-е место и лишь две победы в чемпионате. Статистика личных встреч тоже полностью за «Краснодар»: на своем поле «быки» никогда не проигрывали соседям в официальных матчах.

Коэффициент на успех краснодарцев с учетом вышесказанного выглядит даже высоким (1.64). Но можно сделать ставку немного интереснее, практически не повысив риски: команда Ивича всегда действует максимально прагматично. Чаще всего на своем поле «быки» забивают соперникам ровно два мяча и держат результат. Ростовчанам есть чем ответить, подопечные Карпина не обходятся без забитых голов в семи матчах подряд, к тому же ожидается возвращение в строй бомбардира Комличенко. Даже если добавить еще один гол про запас в ставку на тотал меньше, коэффициент остается приемлемым.

Прогноз: тотал больше 3.5 за 1.89.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 8, 8.10.2023, 16:00 Брайтон - Ливерпуль -

«Брайтон» Роберто де Дзерби в Англии боятся все. «Чайки» особенно любят клевать грандов, используя любые недочеты в игре, а они у «Ливерпуля» имеются. Но и команду Клоппа есть за что похвалить: при всех проблемах, невезении и ошибках арбитров, без которых «красные» вряд ли проиграли бы «Тоттенхэму», «Ливерпуль» начал сезон гораздо лучше предыдущего и после 7 туров всего в двух очках от первого места. У «Брайтона» на один балл меньше, но обескураживает разгром от «Астон Виллы»: 1:6 — это слишком. По календарю соперники в равных условиях, оба сыграли в четверг в Лиге Европы. «Ливерпуль» на классе справился с бельгийским «Юнионом» (2:0), а «Брайтон» провалил первый тайм с «Марселем», но устроил камбэк во втором (2:2).

Обе команды легко и много забивают, и нет почти никаких сомнений, что голы будут в те и другие ворота. «Ливерпуль» остается фаворитом, но в гостях с неудобным соперником может случиться все что угодно, и даже двойной шанс кажется неоправданным риском. Ставка на «обе забьют — да» плюс ТБ2.5 оценивается слишком дешево (1.53), поэтому в ожидании сверхрезультативной игры пойдем с тоталом еще дальше.

Прогноз: победа «Атлетико» и «обе забьют — да» за 4.50.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 9, 8.10.2023, 17:15 Атлетико - Реал Сосьедад -

«Реал» разобрался с «Жироной», но это не значит, что Мадриду и «Барсе» никто больше не угрожает. Два других ближайших конкурента в 9-м туре играют между собой. «Атлетико» поменял лицо: команда Диего Симеоне мощно атакует, забивает красивые голы, но и нагружает своего суперваратаря Яна Облака как никогда прежде: «Фейеноорд» в Лиге чемпионов уступил, забил два, но мог значительно больше. У «Сосьедада» серия из четырех побед подряд, причем в трех последних матчах баски сыграли на ноль. Тем не менее, на своем стадионе «Атлетико» пока неуязвим: четыре матча — четыре победы, в том числе над другим «Реалом», посильнее.

Есть ли шансы в Мадриде у команды Арсена Захаряна, который, к сожалению, пока в лучшем случае выходит на замену в концовках? Вряд ли, об этом говорят и коэффициенты. Букмекеры не верят в потерю «Атлетико» очков. Но очень заманчивой ставкой выглядит хотя бы один пропущенный им мяч. Не оспаривая превосходство фаворита, голевых моментов у ворот «Атлетико» в этом сезоне в разы больше, чем прежде. Такефуса Кубо наверняка что-то придумает, чтобы помочь нам сорвать приличный куш.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.07.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 8, 8.10.2023, 18:30 Арсенал - Манчестер Сити -

Главный матч Европы в воскресенье. Вице-чемпион и основной конкурент «Сити» попробует на своем стадионе что-то сделать с армадой Гвардиолы. «Арсенал» стал невольным соавтором самой громкой сенсации 2-го тура Лиги чемпионов, уступив скромному «Лансу», который провалил старт чемпионата Франции и только сейчас набирает обороты. Что это было, непонятно, но веру в команду Артеты подорвало. «Сити» в свою очередь долго не мог закрыть вопросы об исходе матча в Лейпциге, но в итоге это сделал.

Недавно «Арсеналу» удалось отобрать у «Сити» трофей, но наименее важный из возможных — предсезонный Комьюнити Шилд. Зато в АПЛ серия личных противостояний ужасающая для канониров: «Арсенал» не может выиграть у «Ман Сити» аж с 2015 года, более того, проиграл 12 последних очных встреч подряд в чемпионате — в кубковых победы были. Рано или поздно серия прервется, но советуем об этом не думать, потому что шансы на победу сейчас почти равны. Обе команды добиваются своего за счет атаки, а в обороне надежности не хватает ни «Арсеналу», ни даже «Сити». В чемпионате оба клуба не уходили с поля без гола пока ни разу в этом сезоне. Скорее всего, «Сити» способен забить больше, но это не точно. Для нашей ставки это и не самое важное.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.11.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 11, 8.10.2023, 19:00 Спартак - ЦСКА -

Такого, чтобы в главном столичном дерби заранее было все понятно, не бывает никогда, но сейчас у команд еще и равенство по очкам после 10 туров. Остальные показатели разнятся, но все близко: у «Спартака» на победу больше, у ЦСКА на два поражения меньше. ЦСКА забивает больше «Спартака», вот это необычно, но пропустил на гол меньше. Все похоже кроме эмоционального фона: у «Спартака» с учетом Кубка два крупных поражения подряд с общем счетом 0:7. Огромное давление на главного тренера Гильермо Абаскаля, которого критикуют непрерывно. Положа руку на сердце, сейчас почти никто не верит, что он отработает сезон до конца. У ЦСКА все иначе: бесконечные ничьи, но критики в адрес Владимира Федотова не слышно. У «Спартака» нервы, у ЦСКА спокойствие даже несмотря на растущее отставание от лидеров. Скажется ли это на игре и в какую сторону? Эмоции в дерби — зачастую решающий фактор.

Угадать победителя невозможно, и не легче предсказать, будет ли игра результативной. Исход могут определить одна-две ключевые ошибки, так не раз было в последние годы. В атаку пойдут обе команды, но думать они будут об обороне. Можно вспомнить, как «Спартак» играл с «Динамо» в чемпионате (1:0), а ЦСКА — с «Зенитом» (1:1). Характер игры, вероятно, будет ближе к тем матчам, ведь цена ошибки велика. Это с веселыми «Крыльями» можно попробовать ввязаться в перестрелку — и ЦСКА, и «Спартак» это делали, с разным успехом, в главном для себя дерби они будут намного осторожнее. Букмекеры, опираясь на статистику, считают «верх» вероятнее, но ЦСКА и «Спартак» в первую очередь сделают все, чтобы не дать сыграть друг другу.

Игорь Борунов