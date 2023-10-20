«Спартак» обыграет команду Юрана, а «Зенит» и «Крылья» порадуют голами

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Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.95

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 12, 21.10.2023, 16:30 Локомотив - Динамо -

«Локомотив» и «Динамо» в этом сезоне похожи друг на друга. Оба столичных коллектива обладают серьезными амбициями и интересными составами, оба пока не полностью оправдывают ожидания, но безнадеги нет ни у железнодорожников, ни у динамовцев. «Локомотив» после 11 туров — лучший московский клуб в таблице РПЛ, но это только четвертое место. «Динамо» близко и в случае успеха догонит земляков. Напомним, что в предыдущем туре бело-голубые неожиданно не сумели дома распечатать ворота «Факела» (0:0), а красно-зеленые в который уже раз за сезон чудом спаслись от поражения на Урале (2:2). Как раз частые необязательные ничьи и мешают обоим клубам располагаться в таблице выше.

Ничья возможна и в очной встрече, но лучше не гадать на исход, он может быть любым. Пусть «Динамо» и не сумело забить «Факелу», но это нетипично для команды Марцела Лички, которая в атаке обычно добивается своего. В этот раз повторение той ситуации маловероятно еще и потому, что оборона «Локо» не отличается надежностью, заставляя вратаря Илью Лантратова совершать подвиги из матча в матч. «Локомотив» на своем поле в чемпионате не смог забить только «Оренбургу», но Михаил Галактионов уже подкрутил настройки, и с тех пор его команда прибавила в игре и в очках. Ждем яркий результативный футбол.

Прогноз: победа «Арсенала» за 2.29.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 9, 21.10.2023, 19:30 Челси - Арсенал -

Уже много месяцев «Челси» живет под дождем непрерывной критики, но перед паузой на сборные для «синих» выглянуло солнце: с учетом Кубка лиги «Челси» выиграл три матча подряд, чего не случалось с марта, но только после дерби с «Арсеналом» можно будет сказать, выходит ли коллектив Маурисио Почеттино из затяжного кризиса. Экзаменатор серьезный: «канонирам» только что удалось одержать важнейшую победу над самим «Манчестер Сити», и теперь впервые за долгое время у АПЛ нет явного фаворита.

«Арсенал» Артеты развивался поступательно и уже точно созрел для борьбы за чемпионство. На домашней арене несмотря на жесточайшую конкуренцию у «Арсенала» к концу октября нет ни одного поражения. Лига чемпионов — отдельная история, и объяснений сенсации в Лансе пока нет. Возможно, сказалась травма одного из лидеров Букайо Сака, которого медики «Арсенала» подводили как раз к игре с «Челси». Игрок сборной Англии поможет одному из лидеров сезона добиться победы, даже если хозяева «Стэмфорд Бридж» дадут вице-чемпиону настоящий бой.

Прогноз: победа «Спартака» и тотал больше 1.5 за 2.09.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 12, 22.10.2023, 14:00 Спартак - Пари Нижний Новгород -

Главная тема перед матчем: насколько серьезный раскол возник в стане «Спартака» из-за конфликта главного тренера Гильермо Абаскаля с нападающим Александром Соболевым и, возможно, кем-то еще из российских игроков? Клуб не делал категорических опровержений, испанский тренер ничего не говорил, вместо этого весело играл в регби, а ответы на вопросы даст встреча с командой Сергея Юрана и состав на нее. Говорят, несмотря на разногласия, все ведут себя профессионально, и тот же Соболев сыграет в воскресенье.

«Нижний Новгород» в таблице даже выше «Спартака», набрав столько же очков, и имеет лучшую разницу мячей, но есть два обстоятельства, которые позволяют даже в такой сложный для красно-белых момент сделать ставку на хозяев: во-первых, соперники дважды встретились в сезоне в рамках Кубка, и «Спартак» оба раза добился побед — 5:4 и 3:0. Во-вторых, несмотря на то, что нижегородские «парижане» проводят лучший сезон в своей истории, подопечные Сергея Юрана пока научились добиваться результатов исключительно дома. Статистика выездных матчей удручает: с учетом Кубка две ничьи и пять поражений при отсутствии побед. При этом нельзя исключать, что гостям удастся забить, в конце концов, в Кубке они смогли сделать это на арене «Спартака» четырежды.

Прогноз: тотал больше 3.5 за 2.63.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 12, 22.10.2023, 16:30 Зенит - Крылья Советов -

Пусть «Крылья» и опережают «Зенит» на одно очко в таблице, от действующих чемпионов тем более ждут убедительной победы, но все может оказаться для команды Сергея Семака совсем не так просто. 11 туров — достаточно большой промежуток, чтобы понять, что чемпионат перестал быть для «Зенита» ковровой дорожкой к золотым медалям: теперь за титул придется бороться с максимальным напряжением сил. Самарцы, в свою очередь, доказали, что могут справиться с кем угодно, правда, их тоже, как другой волжский коллектив, можно назвать домашней командой — в предыдущем туре они как раз неудачно съездили в Нижний Новгород, а выезд к «Зениту» еще тяжелее.

Тем не менее, после осечек «Зенита» в Петербурге с «Динамо» и «Локомотивом» уже нет уверенности в том, что такое не повторится. Для выбора ставки пойдем совершенно другим путем: в воскресенье в Питере сойдутся две лучшие атаки чемпионата. «Зенит» в среднем забивает ровно два гола за игру, а «Крылья» — больше двух. Конечно, это не значит, что матч непременно завершится со счетом 2:2, 3:2 или 2:3, но рискнуть и заказать «верх» в такой ситуации увлекательно. Решать вам, это лишь интересный тренд.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.71.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 9, 22.10.2023, 21:45 Милан - Ювентус -

Италия не может без скандалов. Новая история со ставками на футбол (такое уже было в 1980-м и 1986 году), которые итальянским игрокам (в отличие от вас) запрещено делать, затмила все. В атмосфере полнейшего хаоса и неопределенности чемпионат надо продолжать. «Ювентус» потерял из-за дисквалификации молодого таланта Фаджоли. «Милан» успел продать в «Ньюкасл» другого фигуранта скандала Сандро Тонали, и пока у «россонери» другая проблема: команда Стефано Пиоли внезапно осталась без вратарей. С «Юве» в рамку встанет 40-летний Антонио Миранте, который не играл больше двух лет, но поможет ли это гостям прервать неприятную серию из трех подряд встреч с «Миланом» без забитых мячей, или защитная линия хозяев, которая пока является их главным козырем и поставщиком очков, мобилизуется еще больше?

«Милан» остается фаворитом, потому что играет дома и лучше начал сезон, возглавляя таблицу Серии А несмотря на недавний разгром от «Интера». «Ювентус» идет третьим с отставанием в 4 очка, и в гостях успел проиграть «Сассуоло» а также сыграть вничью с «Аталантой». Туринцы пока не встречались ни с кем из прямых конкурентов за скудетто, и это затрудняет прогноз на исход. В четырех подряд последних очных встречах «Милана» и «Ювентуса» заходила ставка ТМ 2.5, и предпосылок к всплеску результативности не видно, поэтому оттолкнемся от этого.

Прогноз: победа «Барселоны» и тотал больше 1.5 за 1.97.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 10, 22.10.2023, 22:00 Барселона - Атлетик -

Матч третьей и пятой команды таблицы Ла Лиги можно считать центральным в туре, пока «Севилья», встречающаяся с «Реалом», переживает кризис. Пятое место «Атлетика» — обычная ситуация, баски всегда крепки, а вот только третье место действующего чемпиона связано с дерзкой «Жироной» и тем, что «Барса» вдруг стала испытывать проблемы с соперниками уровня «Мальорки» и «Гранады», чего давно не было. Однако стоит обратить внимание на то, что все потери были в выездных матчах, а дома каталонцы пока безупречны, выиграли во всех встречах, причем почти все всухую, пропустив лишь два мяча от «Сельты».