UFC 294: Махачев — Волкановски 2

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Итоговый состав участников главных боев турнира UFC 294 отличается от запланированного, так как Чарльз Оливейра и Пауло Коста снялись с поединков из-за проблем со здоровьем. Двум из самых именитых бойцов своей эры — Александру Волкановски и Камару Усману выпала возможность выйти на замену в последний момент и спасти событие.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456253874&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ислам Махачев — Александр Волкановски

Ислам Махачев vs Александр Волкановски 2 Сделать ставку

Ислам Махачев (24 победы, 1 поражение; 4 КО/ТКО, 11 SUB) — Алекс Волкановски (26 побед, 2 поражения; 13 КО/ТКО, 3 SUB)

Главный бой, легкий вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Махачева 1.37, победа Волкановски 3.50

Прогноз редакции: победа Махачева

В результате того, что Ислам Махачев получил нового соперника, у болельщиков появился шанс увидеть другой реванш за титул в легком дивизионе. Причем, если чемпион буквально переехал Оливейру в первом бою, то февральская схватка с Волкановски в Австралии оставила некоторых зрителей недовольными судейским решением. Ислам находился в доминирующем положении, когда ему удавалось перевести оппонента на настил октагона, однако «Волк» демонстрировал отличные комбинации в стойке и даже нанес урон действующему чемпиону в легком дивизионе в 5 раунде.

После поражения от Махачева Александр упустил возможность завладеть двумя поясами одновременно, но успешно защитил чемпионский титул в полулегкой категории, разбив Яира Родригеса. Австралиец выходит на второй бой против россиянина без полноценного тренировочного лагеря, подписав контракт за 12 дней до боя. В прошлый раз Волкановски успешно защищался от попыток сабмишенов, в том числе за счет функциональной подготовки. Боец уже сказал журналистам в преддверии реванша, что сейчас его кардио не находится на 100% возможностей, поэтому он будет стремится завершить поединок досрочно. Александр умеет перестраиваться в стойку левши, создавая неудобства для Махачева при работе на ногах с дистанции.

Несмотря на то, что статистика первого боя говорит о преимуществе «Александра Великого» по части ударной техники, Махачев не уступал ему в стойке с точки зрения контроля октагона, используя комбинацию из ударов и переводов. С учетом обстоятельств, в результате которых бойцы выйдут на поединок в Абу-Даби, большинство экспертов видят в Исламе Махачеве явного фаворита. Например, 8 из 11 представителей редакции портала MMAjunkie выбрали его в качестве победителя сегодняшнего боя.

Камару Усман — Хамзат Чимаев

Камару Усман vs Хамзат Чимаев Сделать ставку

Хамзат Чимаев (12 побед; 6 КО/ТКО, 5 SUB) — Камару Усман (20 побед, 3 поражения; 9 КО/ТКО, 1 SUB)

Средний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Чимаева 1.32, победа Усмана 3.70

Прогноз редакции: победа Чимаева

Бывший чемпион в полусреднем дивизионе Камару Усман поднимается в весе, чтобы сразиться с Чимаевым. На протяжении всей карьеры в UFC Хамзат Чимаев сносил в октагоне полусредневесов и средневесов, как будто бы без особенного сопротивления. Первым, кто смог навязать уроженцу Чечни зрелищную рубку стал Гилберт Бернс. Этот бой показал, что и у Чимаева есть прорехи в обороне. Боец, представлявший тогда шведский клуб Allstars MMA проявил характер и забрал победу. «Борз» полностью израсходовал бензин, но продолжал идти вперед на соперника с ударами. Хамзат работает в обоих стойках, где опирается на силовой джеб, которым может даже пошатнуть оппонента, как было в бою с Бернсом. При этом молниеносные тейкдауны в исполнении Чимаева заканчиваются жесточайшим контролем и охотой за сабмишенами.

В области грэпплинга Хамзату предстоит серьезный вызов, так как Камару Усман обладает рекордным для UFC показателем защиты от переводов в партер — 97,3%. Бойцу нигерийского происхождения впервые с 2018 года предстоит трехраундовый поединок, предыдущие 10 были рассчитаны на 5 раундов. С учетом того, что Камару согласился выйти на схватку с Хамзатом менее чем за две недели до старта, Чимаеву отдают предпочтение многие эксперты. Среди 11 представителей редакции MMAjunkie — 10 проголосовали за победу Хамзата.

Магомед Анкалаев — Джонни Уокер

Магомед Анкалаев vs Джонни Уокер Сделать ставку

Магомед Анкалаев (17 побед, 1 поражение, 1 ничья; 9 КО/ТКО) — Джонни Анкалаев (21 победа, 7 поражений; 16 КО/ТКО, 3 SUB)

Полутяжелый вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Анкалаева 1.23, победа Анкалаева 4.50

Прогноз редакции: победа Анкалаева

Джонни Уокер вновь вышел на победную серию из трех поединков, для этого бразильцу пришлось изменить хаотичную манеру ведения боя на прицельный набор очков. Такой подход раскритиковал глава промоушена Дэйна Уайт. Уокер до этого был способен вымахаться за один раунд, так как постоянно угрожал соперникам ударами коленом в прыжке и амплитудными хай-киками. Джонни в режиме экономии энергии чаще выбрасывает лоу-кики и не рискует лезть в рубку. Его нынешний соперник Магомед Анкалаев закончил предыдущий поединок вничью против Яна Блаховича, не завоевав таким образом титул в полутяжелом весе. Причем 23 из 25 экспертов ресурса MMADecisions посчитали, что россиянин сделал достаточно для того, чтобы забрать пояс. В случае зрелищной победы над Уокером Анкалаев наверняка будет снова претендовать на золото в дивизионе до 93 кг.

Сергей Березовский