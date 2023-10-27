«Спартак» в Воронеже, Эль-Класико и дерби Манчестера — все в эти выходные

erid: 2VtzqvKuDVk

Прогноз: «обе забьют — да» за 1.80

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 13, 28.10.2023, 14:00 Факел - Спартак -

Стоило «Спартаку» выиграть впервые за месяц, сразу заговорили об игровом прогрессе красно-белых, но победа над нижегородцами насколько заслужена, настолько и вымучена. О положительной динамике можно спорить, а вот то, что «Спартак» из пяти последних выездных матчей в РПЛ и Кубке проиграл четыре — факт. «Факел» после прихода на пост главного тренера Сергея Ташуева преобразился. Это другая команда, чем месяц назад — она держит мяч, смело атакует и уже не выглядит явным аутсайдером.

Возможно, «Спартаку» это и на руку, и как раз против нового «Факела» красно-белым действовать удобнее, чем против команды, которая строит игру от обороны и делает ставку на физическую борьбу. Это позволяет ждать более событийной игры и голевых моментов у тех и у других ворот. Совсем не факт, что фавориту из Москвы удастся победить на стадионе, который будет неистово гнать вперед своих любимцев, особенно если матч пропустит из-за травмы Квинси Промес, но и продлить серию без поражений «Факелу» еще надо постараться. Советуем взять голы, но без прогноза на верховой матч, ведь в Воронеже один из худших газонов в лиге, и это прямо сказывается на количестве забитых мячей.

Прогноз: победа «Реала» за 2.60.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 11, 28.10.2023, 17:15 Барселона - Реал -

От Эль-Класико всегда ждут космического футбола, но ожидания не всегда оправдывались. Сейчас матч вполне может получится лучшим со времен противостояния Месси и Роналду, но есть нюансы. У «Барселоны» серьезные проблемы с травмами. Есть они и у «Реала», но главный урон мадридцы понесли на старте сезона и уже адаптировались к новой жизни, причем так успешно, что идут на первом месте в таблице. Педри, Левандовски, Де Йонг, Кунде, Рафинья, Серхи Роберто, Араухо — игроки «Барсы», которые либо точно не сыграют против «Реала», либо выйдут в не самом оптимальном состоянии. Хави приходится полагаться на юнцов, лишь недавно вылупившихся из Ла Масии. Это помогло с «Атлетиком» и «Шахтером», но тут совсем другой соперник.

У «Реала» был лишний день на подготовку, «Реал» сыгрался в нынешнем составе, на скамейке опытнейший тренер, а на поле, пожалуй, лучший футболист мира на сегодня в свои 20 лет Джуд Беллингем, да и партнеры под стать. Снова включился на максимум Винисиус, монстры Кроос и Модрич с трудом конкурируют с молодыми Родриго, Камавинга и Тчуамени, и сдержать такую мощь еще и не на легендарном «Камп Ноу», который сейчас реконструируется, а на скучноватом Олимпийском стадионе, будет очень трудно.

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 1.5 за 1.99.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 10, 29.10.2023, 18:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити -

Всем понятно, насколько это принципиальное дерби, а также насколько на сегодня команды отличаются друг от друга по уровню игры. Даже на родном «Олд Траффорд» «МЮ» трудно мериться силами с чемпионской армадой Гвардиолы. Надо еще вспомнить, когда коэффициент на победу «Сити» в гостевом дерби бывал ниже нынешнего (1.69). Зато у «МЮ» три победы подряд, но за исключением одной из встреч с «Кристал Пэлас» (3:0), команда тен Хага в этом сезоне выигрывает только за счет колоссальных усилий, на характере и не без везения в отдельных случаях. У «Сити» тоже есть поражения, но их в два раза меньше, чем у соседей, в целом сезон идет по плану Гвардиолы, и провала в качестве игры у действующих победителей АПЛ и ЛЧ не видно.

В каждой игре у «Манчестер Юнайтед» трещит оборона. Достижения Магуайра и Онаны в игре с «Копенгагеном», судя по заголовкам в прессе, — величайшее событие в мире спорта, настолько это непривычно. «Сити» тоже порой пропускает необязательные мячи, но мощная атака «горожан» в принципиальной битве не ударит в грязь лицом: ожидание не менее двух забитых мячей оправдано, раз уж «Галатасарай» и «Брайтон» забили «красным дьяволам» три, а «Бавария» — четыре.

Прогноз: ничья за 3.55.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 13, 29.10.2023, 19:30 ЦСКА - Краснодар -

Привычный претендент на титулы и медали проэкзаменует сенсационного лидера чемпионата России. Или наоборот. У ЦСКА обострение ничейной болезни. Если не учитывать регламентные серии пенальти в Кубке, получится, что в последних 10 официальных матчах у армейцев 9 ничьих и лишь одна победа над скромной «Балтикой» со счетом 1:0. Той самой, которая могла нанести «Краснодару» первое поражение в сезоне, если бы у калининградских латиноамериканцев не закончились силы. Теперь такую попытку сделает более крепкий ЦСКА.

Если взглянуть на статистику, выйдет, что «Краснодар» — фаворит матча. Однако всегда консервативные букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу армейцев, как будто на дворе не 2023 год. Самое смешное, что напрашивается продолжение эпической «мирной» серии ЦСКА. Ставка на ничью — смелое решение в любом матче. Подопечные Ивича и Федотова выйдут побеждать, обладают потенциалом сдержать друг друга, и это тот случай, когда коса найдет на камень.

Прогноз: победа «Интера» и тотал больше 1.5 за 2.01.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 10, 29.10.2023, 20:00 Интер - Рома -

Завершим футбольный пир блюдами итальянской кухни. Монструозные 5:1 с «Миланом» — главное впечатление от «Интера» в этом сезоне, но команда Симоне Индзаги не опускает планку, лидируя в чемпионате, и набрав гроссмейстерские 7 очков в трех турах Лиги чемпионов. И все же есть ощущение, что черно-синие стали слабее, чем на финише минувшего сезона, когда они едва не стащили у «Манчестер Сити» титул в стамбульском финале. То же самое касается «Ромы» Моуринью, у которой было свое разочарование в финале — с «Севильей». Римляне на привычном седьмом месте в Серии А и снова намерены пойти далеко в Лиге Европы.

На этот раз сделать ставку просто: «Интер» явно сильнее, играет дома, миланцы больше всех в лиге забивают и меньше всех пропускают, но и у «Ромы» лучшие силы собраны в атаке. Против «Интера» впервые после скандального ухода сыграет Ромелу Лукаку, и это сулит вероятный гол гостей. На всякий случай лучше просто взять ТБ 1.5 и не гадать, справится ли бельгиец с давлением трибун, которые будут освистывать его весь матч. На два гола команды точно наиграют.

Прогноз: «обе забьют — да» за 1.78

Футбол Италия 2023/2024 Тур 10, 29.10.2023, 22:45 Наполи - Милан -

«Наполи» и «Милан» участвуют в борьбе за скудетто, но действующий чемпион пока среди отстающих, а команда Стефано Пиоли вплотную преследует «Интер», и исход встречи серьезно повлияет на расклад. «Милан» отправляется на юг в грустном настроении после поражений от «Ювентуса» и «ПСЖ», а «Наполи» под руководством Руди Гарсии напротив прибодрился, победив в чемпионате «Верону», а в Лиге чемпионов «Унион». И это без травмированного Виктора Осимхена. Поэтому «Наполи» выглядит фаворитом встречи и сгорает от желания отомстить за прошлый сезон, когда «Милан» хоть и передал «Наполи» скудетто, но разгромил команду тогда еще Спаллетти 4:0 на ее поле в чемпионате, а затем выбил из Лиги чемпионов.

Без Осимхена за «Наполи» принялись забивать Политано, Распадори и, разумеется, Хвича Кварацхелия, который в сложный момент взял на себя функции лидера. Атака «Наполи» стала более непредсказуемой, и она должна найти бреши в обороне «Милана»: Париж показал, что это совсем не сложно сделать. «Россонери» уже два матча вообще без голов, что странно, потому что Пулишич, Жиру и особенно Рафаэл Леау, который хорошо знает, как забивать в Неаполе, стараются изо всех сил, и наконец-то трио должно прорвать. В сложном для прогноза матче наиболее вероятным видится обмен голами.

Игорь Борунов