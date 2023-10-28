Звездный час Беллингема. Англичанин обязан блеснуть в Эль-Класико

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День одного из важнейших и самых медийных матчей мирового футбола пришел. «Барселона» принимает мадридский «Реал», от которого после 10 туров отстает на одно очко в таблице. Оба клуба в целом оправдали ожидания на старте нового сезона и, как обычно, именно они плюс теоретически «Атлетико» поведут борьбу за чемпионский титул — есть еще «Жирона», но пока ее равно воспринимать как конкурента. Завязка сюжета предельно крута. Немного жаль, что игра пройдет на на «Камп Ноу», который сейчас по сути строят заново, а на Олимпийском стадионе Барселоны. Здесь нет той волшебной атмосферы и просто меньше болельщиков. «Барселона» больше чем клуб именно на «Камп Ноу» — там так и написано.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 11, 28.10.2023, 17:15 Барселона - Реал -

Противостояние «Барсы» и «Реала» всегда было смотром суперзвезд — борьба Криштиану Роналду и Лионеля Месси останется в истории футбола и не только футбола на века — сейчас они тоже есть в составах, которые выставят Хави и Карло Анчелотти, но, возможно, не такие яркие. У «Барселоны» есть неувядающий польский бомбардир Роберт Левандовски, но проблема в том, что он восстанавливается от травмы. Ни в момент написания этого текста, ни даже перед стартовым свистком не будет понятно, насколько лучший нападающий нынешней «Барсы» готов к Класико. Это один из ключевых факторов в раскладе сил, и информацию о Левандовском каталонцы берегут как военную тайну. Самое ожидаемое развитие событий: Левандовски в заявке, но как джокер на второй тайм. В остальное время матча Жоау Феликсу, Феррану Торресу и Илкаю Гюндогану придется терзать мадридскую оборону без него.

С главным оружием «Реала» все очевидно: 20-летний англичанин Джуд Беллингем с ноги вышиб дверь в зал славы европейского футбола и постоянно удостаивается сравнений с Зиданом, Роналду и Месси. В первую очередь, с французской легендой «Реала» из-за позиции на поле и манеры игры. Мудрый Карло Анчелотти быстро понял, какой бриллиант ему достался, и не постеснялся перестроить тактическую схему конкретно под Беллингема. Поэтому восходящей звезде из Бирмингема так комфортно в Мадриде, и из 12 матчей за «Реал» он забил в девяти. Только закрыв Беллингема, «Барса» может добиться успеха в этой игре. Скорее всего, Хави поручит эту задачу Ориолю Ромеу, но ему нужна помощь всей команды, в одиночку с молодым гением «Реала» не справиться.

На что ставить

Обе команды заточены на игру в атаке, и у обеих если и есть уязвимые места, то в обороне, где и «Реалу» и «Барсе» регулярно приходится изыскивать внутренние резервы из-за травм. Так вышло, что у «Реала» эпидемия травм пришлась на конец лета, и королевский клуб давно адаптировался к тому, что играет без Куртуа и Милитао. У «Барсы» же она в самом разгаре. К Класико вместе с Левандовским готовились и Рафинья с Де Йонгом, но в каком они состоянии? Точно не будет Педри, Кунде и Сержи Роберто. Хави борется с кадровым дефицитом во всех линиях кроме вратарской (слава богу, тер Стеген жив-здоров), и в этом ему, как обычно, здорово помогает мегаталантливая молодежь из клубной академии. Гави уже опытный боец в свои 19, а вот имена Марка Гиу (17 лет) и Ламина Ямаля (16 лет) мы только узнали. Могут ли дети вытащить Класико? Вряд ли, это была бы совершенно новая страница в истории легендарного противостояния.

Мы до сих пор не упомянули Винисиуса. После ухода Карима Бензема, который прекрасно отвлекал на себя защитников, бразилец стал менее результативен, но по-прежнему очень опасен и хорош. Неплохо выглядит его соотечественник Родриго, когда нужно, всегда готов повести команду за собой блистательный, но, к сожалению, уже возрастной Лука Модрич. Ветеран отыграл 90 минут с «Брагой» во вторник, так что, похоже, Карло Анчелотти предполагал оставить его в резерве на Класико, но увидим. А вот выход другого опытного полузащитника Тони Крооса вероятнее. Смена поколений идет, и теперь на первых ролях в мадридской полузащите талантливейшие французы Тчуамени и Камавинга.

Прогноз: победа «Реала» за 2.80.

На сегодня возможности «Реала», особенно в том, что касается глубины состава, выглядят гораздо внушительнее. Конечно, Класико — это лишь один матч, в котором может случиться что угодно, но Мадрид выглядит мощнее и даже в гостях способен забирать сегодняшнюю игру. Winline дает на это прекрасный коэффициент. Он выше, чем на победу каталонцев, но мы объяснили, почему «Реал» смотрится предпочтительнее. Если бы был в форме Левандовски, все было бы иначе.

В качестве бонуса упомянем более осторожный вариант ставки. Он тоже заходит не всегда, но, как правило, особенно в чемпионате, очные встречи «Реала» и «Барсы» проходят обоюдоостро и результативно: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.84. Решать вам.

Игорь Борунов