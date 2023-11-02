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Битва за второе место в группе: прогноз на матч «Ростов» — «Урал»

Карпин против Гончаренко.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Кубок России 2023/2024
Группа B, 2.11.2023, 20:45

Ростов-Урал-

После победы «Локомотива» над «Рубином» ситуация в группе B упростилась: «Ростов» и «Урал», набравшие по 8 очков, разыграют сегодня второе место. Команда Карпина двумя победами поправила дела в чемпионате России и ушла из зоны вылета. Игровая модель «Ростова» работает: прессинг заставляет соперников ошибаться, навесы с флангов проходят. Голенков раскрылся в роли центрфорварда, усадив в запас Комличенко. Важно и то, что эти два матча ростовчане провели на ноль, раньше они слишком много пропускали. В Кубке Карпин в основном выпускает молодежь, интересно, как он поступит сегодня, когда на кону выход в верхнюю сетку плей-офф.

«Урал» же по-прежнему в кризисе. С конца августа команда Гончаренко одержала только одну победу — и ту в Кубке. В выходные уральцы уступили «Динамо» 1:2, голом-шедевром в самом конце отметился молодой Ишков. В гостях «Урал» выглядит слабее, чем дома, меньше забивает и чаще проигрывает. Исключением мог стать матч в Ростове месяц назад. Уральцы забили два быстрых гола, но не удержали преимущество. Да и с голами в какой-то степени повезло. Первый пришел после углового с рикошетом. второй после выноса вратаря. Новичок Шеттине пока не оправдывает надежд, на счету форварда всего один гол в 14 матчах.

При своих болельщиках «Ростов», казалось бы, должен быть фаворитом, но нет, котировки на успех обеих команд практически равные. Хозяева поля, в каком бы составе они не вышли, сыграют в свой агрессивный футбол, так что голов можно ждать в обе стороны, «Урал» умеет ловить на контратаках. «Фонбет» предлагает на тотал больше 2,5 коэффициент 1,78. В плане исхода больше шансов выиграть должно быть все же у «Ростова», на его победу с учетом пенальти в «Бетсити» можно поставить за 1,93.

Андрей Санталов

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