UFC Сан-Паулу: Алмейда — Льюис

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Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис

Жаилтон Алмейда vs Деррик Льюис Сделать ставку

Жаилтон Алмейда (19 победы, 2 поражения; 7 КО/ТКО, 12 SUB) — Деррик Льюис (27 побед, 11 поражений, 1 NC; 22 КО/ТКО, 1 SUB)

Главный бой, тяжелый вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Алмейды 1.18, победа Льюиса 5.40

Прогноз редакции: победа Алмейды

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456254027&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Жаилтон Алмейда безоговорочно доминировал над бойцами полутяжелой весовой категории в UFC, эффективно используя арсенал техник бразильского джиу-джитсу и грэпплинга. Геймплан бразильца представлял собой охоту за тейкдауном, перевод в партер и сабмишен или добивание на настиле октагона. Алмейда подрался против Паркера Портера уже в рамках тяжелой весовой категории, но с прежним результатом и решил остаться в этом дивизионе. За этим последовал первый главный бой турнира UFC в карьере Жаилтона, в котором он в убедительной манере разобрался с грозным ударником Жаирзиньо Розенстрайком. Среди тяжеловесов конкуренцию Алмейде в борьбе может создать разве что Кертис Блейдс, но он травмировался и был заменен обладающим феерической ударной мощью Дерриком Льюисом.

«Черный зверь» лидирует по количеству нокаутов, добытых в боях под баннером UFC. Зрелищная победа над молодым претендентом способна вернуть Деррика в титульную гонку, пусть сейчас его карьера и находится на относительном спаде. Один из самых взрывных бойцов тяжелого веса завершил прошлый поединок за 33 секунды. Тогда Льюис бросился на Маркоса Рожерио де Лиму и выбросил удар коленом в прыжке, отправив соперника на канвас. Сумасшедшая атака «Черного зверя» будет иметь тяжелейшие последствия для любого оппонента в октагоне, поэтому Жаилтон постарается как можно быстрее опрокинуть Льюиса в партер и прикончить с помощью болевого/удушающего приема. Тем более Сергей Спивак однажды продемонстрировал, как нужно использовать броски и добивание, для того, чтобы разобраться с уроженцем штата Луизиана.

Родолфо Виейра — Армен Петросян

Родолфо Виейра vs Армен Петросян Сделать ставку

Родолфо Виейра (9 побед, 2 поражения; 1 КО/ТКО, 8 SUB) — Армен Петросян (9 побед, 2 поражения; 6 КО/ТКО)

Средний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Виейра 2.05, победа Петросяна 1.83

Прогноз редакции: победа Петросяна

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456254060&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Родолфо Виейра попал в UFC всего 4 года назад, за спиной бойца множество титулов мировых чемпионатов по бразильскому джиу-джитсу. В мире грэпплинга Родолфо называют «Охотник за черными поясами», эксперты выделяют его агрессивную манеру борьбы и прогресс по части навыков ударной техники, который бразилец демонстрирует от боя к бою. Виейра четырежды побеждал в октагоне и дважды проигрывал. Последнее поражение в бою с Крисом Кертисом наглядно показало, что Родолфо может отработать три раунда с разносторонним бойцом, умело применяющим ударную технику.

Армен Петросян пришел в смешанные боевые искусства из тайского бокса, где дважды завоевал статус чемпиона мира, поэтому «Супермен» максимально уверенно чувствует себя при работе в стойке. Кайо Борральо стал первым бойцом, сумевшим нанести поражение Петросяну в UFC. Причем бразилец завладел преимуществом за счет тейкдаунов, контроля в партере и попыток сабмишена, что является идеальным рисунком боя и для нынешнего противника Армена. Если Родолфо Виейра поверит в свою способность идти в размен ударами с Петросяном, боец представляющий Армению разобьет его с дистанции и, вероятно, сможет финишировать. Главное для «Супермена» при таком развитии событий не попасться в ловушку к Родолфо. Бразильцу, одержавшему восемь из девяти побед с помощью удушающих приемов, достаточно одного перевода в партер, чтобы закончить схватку досрочно.

Элизеу Дос Сантос — Ринат Фахретдинов

Элизеу Дос Сантос vs Ринат Фахретдинов Сделать ставку

Ринат Фахретдинов (21 победа, 1 поражение; 11 КО/ТКО, 6 SUB) — Элизеу Дос Сантос (24 победы, 7 поражений; 14 KO/TKO, 3 SUB)

Прогноз редакции: победа Фахретдинова

Полусредний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Фахретдинова 1.22, победа Элизеу 4.15

Этот поединок мог бы придать зрелищности любому из главных событий UFC. В июле Ринат Фахретдинов испортил Кевину Ли возвращение в промоушен и сделал это всего за 55 секунд, усыпив американца гильотиной. Среди достижений Элизеу Дос Сантоса — победа над нынешним чемпионом среднего дивизиона Шоном Стриклэндом. Боец по прозвищу «Капоэйра» последний раз побеждал нокаутом в 2018 году и в бою с Ринатом, который блестяще забирает пространство октагона за счет прессинга, ему будет непросто сохранить нужную для фирменных ударов ногами с разворота дистанцию.

Сергей Березовский