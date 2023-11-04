UFC Сан-Паулу: Алмейда — Льюис
Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис, Родолфо Виейра — Армен Петросян, Элизеу Дос Сантос — Ринат Фахретдинов: прогнозы на UFC, ставки и коэффициенты.
Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис, Родолфо Виейра — Армен Петросян, Элизеу Дос Сантос — Ринат Фахретдинов: прогнозы на UFC, ставки и коэффициенты.
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Жаилтон Алмейда безоговорочно доминировал над бойцами полутяжелой весовой категории в UFC, эффективно используя арсенал техник бразильского джиу-джитсу и грэпплинга. Геймплан бразильца представлял собой охоту за тейкдауном, перевод в партер и сабмишен или добивание на настиле октагона. Алмейда подрался против Паркера Портера уже в рамках тяжелой весовой категории, но с прежним результатом и решил остаться в этом дивизионе. За этим последовал первый главный бой турнира UFC в карьере Жаилтона, в котором он в убедительной манере разобрался с грозным ударником Жаирзиньо Розенстрайком. Среди тяжеловесов конкуренцию Алмейде в борьбе может создать разве что Кертис Блейдс, но он травмировался и был заменен обладающим феерической ударной мощью Дерриком Льюисом.
«Черный зверь» лидирует по количеству нокаутов, добытых в боях под баннером UFC. Зрелищная победа над молодым претендентом способна вернуть Деррика в титульную гонку, пусть сейчас его карьера и находится на относительном спаде. Один из самых взрывных бойцов тяжелого веса завершил прошлый поединок за 33 секунды. Тогда Льюис бросился на Маркоса Рожерио де Лиму и выбросил удар коленом в прыжке, отправив соперника на канвас. Сумасшедшая атака «Черного зверя» будет иметь тяжелейшие последствия для любого оппонента в октагоне, поэтому Жаилтон постарается как можно быстрее опрокинуть Льюиса в партер и прикончить с помощью болевого/удушающего приема. Тем более Сергей Спивак однажды продемонстрировал, как нужно использовать броски и добивание, для того, чтобы разобраться с уроженцем штата Луизиана.
Родолфо Виейра попал в UFC всего 4 года назад, за спиной бойца множество титулов мировых чемпионатов по бразильскому джиу-джитсу. В мире грэпплинга Родолфо называют «Охотник за черными поясами», эксперты выделяют его агрессивную манеру борьбы и прогресс по части навыков ударной техники, который бразилец демонстрирует от боя к бою. Виейра четырежды побеждал в октагоне и дважды проигрывал. Последнее поражение в бою с Крисом Кертисом наглядно показало, что Родолфо может отработать три раунда с разносторонним бойцом, умело применяющим ударную технику.
Армен Петросян пришел в смешанные боевые искусства из тайского бокса, где дважды завоевал статус чемпиона мира, поэтому «Супермен» максимально уверенно чувствует себя при работе в стойке. Кайо Борральо стал первым бойцом, сумевшим нанести поражение Петросяну в UFC. Причем бразилец завладел преимуществом за счет тейкдаунов, контроля в партере и попыток сабмишена, что является идеальным рисунком боя и для нынешнего противника Армена. Если Родолфо Виейра поверит в свою способность идти в размен ударами с Петросяном, боец представляющий Армению разобьет его с дистанции и, вероятно, сможет финишировать. Главное для «Супермена» при таком развитии событий не попасться в ловушку к Родолфо. Бразильцу, одержавшему восемь из девяти побед с помощью удушающих приемов, достаточно одного перевода в партер, чтобы закончить схватку досрочно.
Этот поединок мог бы придать зрелищности любому из главных событий UFC. В июле Ринат Фахретдинов испортил Кевину Ли возвращение в промоушен и сделал это всего за 55 секунд, усыпив американца гильотиной. Среди достижений Элизеу Дос Сантоса — победа над нынешним чемпионом среднего дивизиона Шоном Стриклэндом. Боец по прозвищу «Капоэйра» последний раз побеждал нокаутом в 2018 году и в бою с Ринатом, который блестяще забирает пространство октагона за счет прессинга, ему будет непросто сохранить нужную для фирменных ударов ногами с разворота дистанцию.
Сергей Березовский
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