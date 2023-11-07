«Милану» нечем крыть карты Парижа, а в Лондоне и Мюнхене будут голы

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Прогноз: победа «Барселоны» и «обе забьют — нет» за 2.26

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа H, 7.11.2023, 20:45 Шахтер - Барселона -

Матч в Гамбурге, вероятно, пройдет по тому же сценарию, что в первом круге. Тогда победа фаворита вышла скромной по счету, но с запасом по игре. «Барса» должна была забить больше двух голов, однако и этого хватило для достижения результата. У команды Хави не лучшее настроение после досадного поражения в Класико, но следующим соперникам от этого только сложнее, тем более, в строй потихоньку возвращаются травмированные, и «блауграна» готова выходить на проектную мощность.

«Горняки» — молодцы, что забили гол в гостях, но повторить успех трудно. Каталонцы постараются заранее обеспечить себе выход из группы, чтобы сфокусироваться на борьбе в Ла Лиге. Судаков и Сикан, на которых уже засматриваются европейские клубы, попробуют напрячь соперника, но ключевые матчи «Шахтера» в этой группе — с «Антверпеном», важно выдать максимум там. Продвинутого прессинга в исполнении «Реал Сосьедад» три дня назад не хватило, чтобы распечатать ворота тер Стегена, вот и «Шахтеру» проблематично это сделать.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.11.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа F, 7.11.2023, 20:45 Боруссия Д - Ньюкасл Юнайтед -

Самая интересная группа ЛЧ оправдала ожидания — интрига максимальна. И для Дортмунда, и для «Ньюкасла» европоход может закончиться как триумфом, так и провалом. Даже после неожиданной победы в гостях туром ранее коэффициент на повторение «шмелями» успеха на родном «Вестфаллене» чуть выше, чем на гостевую победу «Ньюкасла». Видимо, на оценку формы влияет провал «Боруссии» против «Баварии» (0:4), в то время как «Ньюкасл» одолел «Арсенал» (1:0).

«Боруссия» Терзича хороша в игре на котратаках и, как ни странно, очень уязвима с мячом на чужой половине поля, вот «Бавария» и разорила улей, забив ранний гол и заставив хозяев отказаться от комфортного для них стиля. С «Ньюкаслом» Терзич постарается исключить повторения событий и ни в коем случае не пропустить первым, тем более, у Дортмунда есть моральное право сыграть с упором на оборону после победы в гостях. «Ньюкасл» Хау крайне прагматичен и тоже не станет раскрываться и рисковать. Отсюда заявка на низовой матч, хотя букмекеры его и не ждут.

Прогноз: победа «ПСЖ» за 2.37.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа F, 7.11.2023, 23:00 Милан - ПСЖ -

«Милан» без побед и без голов в Лиге чемпионов, и отступать некуда даже против грозного Мбаппе и его товарищей. Вроде сезон начался недавно, а в чемпионате Италии все поменялось несколько раз. Сначала «Милан» был на коне, а теперь в кризисе. Во Франции тоже интересно, ведь лидирует кто угодно, но только не «ПСЖ», правда, единственный французский топ-клуб уже подкрался к привычной позиции.

У «Милана», если коротко, все плохо. Команда Пиоли по делу уступила аутсайдеру «Удинезе», не побеждает уже месяц, и даже домашние стены больше не помогают. Забеги Леау перестали быть секретным оружием, все к ним готовятся, травмировался лучший защитник Калюлю, а форвардов подводит реализация моментов. Многие думают, что Париж теперь в одиночку тащит Мбаппе, а это вообще не так. Дембеле, Хакими, Заир-Эмери, Коло Муани хороши, а тут еще появился корейский гений Ли Кан Ин. Группа сложная, каждое очко на счету, и «ПСЖ» не позволит себе расслабиться.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.78

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа A, 8.11.2023, 23:00 Бавария - Галатасарай -

Две недели назад «Галатасарай» напугал «Баварию» в Стамбуле. По первому тайму было ощущение, что, несмотря на ранний гол Комана, турки если не разгромят, то уверенно обыграют фаворита, но после перерыва команда Окана Бурука провалилась, не выдержав своего же темпа. «Баварию» удивительно много критикуют с учетом результатов, но у Тухеля всегда конфликты с прессой, с игроками — для него это нормальная творческая обстановка. Переломить ход игры в Стамбуле надо было суметь. Как и взломать игру дортмундской «Боруссии», уничтожив «шмелей» их же оружием. К тому же у «Баварии» есть супергерой — Харри Кейн.

На матч в Мюнхене нереальный перекос коэффициентов, и ставить на «Баварию» ради копеечного выигрыша бессмысленно. У «Галатасарая» свой супергерой — Мауро Икарди. С учетом квалификации ЛЧ он среди лучших бомбардиров турнира, уже забил «Баварии», правда, с пенальти, а с «МЮ» пенальти не забил, но забил с игры. Ждем продолжения подвигов. Очки гостям взять сложно из-за проблем с обороной, но можно, а голы наверняка будут с обеих сторон, потому что этот «Галатасарай» никого не боится.

Прогноз: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 за 1.82.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа B, 8.11.2023, 23:00 Арсенал - Севилья -

«Лас-Пальмас», «Альмерия», «Кинтанар» — это все клубы, которые «Севилья» смогла обыграть в этом сезоне, проведя 16 матчей, в каждом из которых андалусийцы бились за победу и не выглядели явно хуже соперников, в том числе и в проигранной домашней встрече с «Арсеналом».

«Канониры» в этом сезоне так же хороши, как в предыдущем, но у них два поражения подряд и они очень злы после того, что случилось в Ньюкасле. Ситуация в группе неопределенная, «Севилья» приперта к стенке, но и «Арсеналу» необходимо укрепить позиции лидера. На «Эмирейтс» в этом сезоне команда Артеты не проигрывает, а «Севилья» в еврокубках всегда забивает и пропускает, но никак не может победить. Фаворит матча понятен, обмен голами вероятен, но на всякий случай вместо «обе забьют — да» надежнее взять ТБ 2.5.

Игорь Борунов