«Зенит» и «Краснодар» выявят сильнейшего в России, а Головин сыграет против Кузяева

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Прогноз: 1Х (победа «Факела» или ничья) и тотал меньше 2.5 за 2.47.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 15, 11.11.2023, 14:00 Факел - ЦСКА -

Благодаря волевой победе дома над «Пари НН» в матче, который оказался гораздо сложнее для армейцев, чем ожидалось, ЦСКА вырвался в главные преследователи оторвавшегося от всех дуэта лидеров РПЛ. «Факел» при новом тренере Сергее Ташуеве оттолкнулся от дна таблицы и в кратчайшие сроки взлетел аж на 10-е место. Есть и третий важный участник матча — воронежский газон, который обещали привести в порядок после жалоб уехавшего из Черноземья с «баранкой» «Спартака».

ЦСКА излечился от ничейной эпидемии, но красно-синие в этом сезоне неубедительны в гостях: лишь одна победа в семи матчах РПЛ, и одержана она была еще в июле в Грозном. Трудно сказать, чего именно не хватает ЦСКА, но набор очков дается команде Владимира Федотова тяжело. Как бы ни прекрасен был этой осенью Аббосбек Файзулаев, странно, что 19-летний новичок настолько выделяется на фоне партнеров. Это накладывается не прекрасную форму «Факела», который горит желанием попробовать на зуб еще одного фаворита, мощнейшую поддержку стадиона и проблемный, даже если повезет с погодой, газон, к которому хозяева априори лучше адаптированы, и который отвечает за тотал меньше 2.5, заходивший в семи предыдущих домашних матчах «Факела» в чемпионате и Кубке подряд.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.17.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 15, 11.11.2023, 19:30 Зенит - Краснодар -

Красиво, что первый круг чемпионата венчает очная встреча лидеров и главных претендентов на чемпионский титул. «Быки» на 2 очка впереди, но форма соперника на сегодня лучше, к тому же игра пройдет в Петербурге. Безусловно, это не приговор: раз «Зенит» на его поле обыграли «Динамо» и «Локомотив» — это по плечу «Краснодару». Расклад по коэффициентам на исход не радует: успех «Зенита» оценивается слишком низко для встречи с лидером (1.65), а ставить на «Краснодар» в Питере, где «быки» не побеждали с 2018 года, слишком смело.

В эпоху Сергея Семака «Зенит» для южан непобедим, хотя в мае этого года серия прервалась бы, если бы не гол Кассьерры на 96-й минуте. Но тот матч для «Зенита» был праздничным после завоевания очередного титула и ничего не значил с турнирной точки зрения. А нынешняя встреча куда важнее. Соперники знают сильные стороны друг друга и, прежде всего, постараются обойтись без ошибок. «Краснодар» сыграет на контратаках в расчете на суперспособности Кордобы и Сперцяна, но «Зенит» из-за них и не полетит вперед, очертя голову. Скорее всего, лидеры не дадут воли друг другу, а исход определит та самая ошибка. Или пара ошибок.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.14

Футбол Франция 2023/2024 Тур 12, 11.11.2023, 23:00 Гавр - Монако -

Обойти вниманием первое русское дерби во Франции имени Далера Кузяева и Александра Головина невозможно. Футболисты сборной России — полноправные лидеры своих клубов. Головин вытащил для «Монако» несколько матчей, точнее всех в Европе бьет из-за штрафной в этом сезоне и почти каждый тур попадает в символическую сборную Лиги 1. Кузяев, который долго не мог уехать в Европу, идеально угадал с клубом: уже ясно, что «Гавр» никакой не аутсайдер, а подбор игроков у сине-голубых такой, что многозадачный российский легионер сразу пришелся ко двору.

У монегасков больше амбиций, лучше состав, и они пока держатся в чемпионской гонке, лишь на очко отставая от «ПСЖ», но «Гавр» не подарок: команда Кузяева на той неделе разобралась в гостях с «Тулузой», которая вчера изрешетила ворота «Ливерпуля» в Лиге Европы, причем к обеим голевым комбинациям приложил ногу воспитанник петербургского футбола. «Монако» на высоком третьем месте в таблице, но сказался хороший календарь на старте. По-настоящему сильных соперников было не так много, и как раз им монегаски уступили — «Ницце» и «Лиллю». «Гавр» как новичка лиги по-прежнему недооценивают. Все эксперты прочат гостевую победу «Монако», но вряд ли она будет простой. Представители княжества здорово смотрятся в атаке, но и пропускают многовато для топ-3 лиги — на этом и сыграем. И уже никого не удивит, если Головин и Кузяев будут в этой встрече на первых ролях.

Прогноз: «обе забьют — да» за 1.73

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 15, 12.11.2023, 19:30 Спартак - Ростов -

Валерий Карпин против «Спартака» — это гарантия огня. У красно-белых опять три матча без побед в РПЛ и Кубке, но ничья с «Локо» вдесятером почти равносильна победе. Есть десятки причин критиковать «Спартак» Абаскаля, но в отсутствии бойцовских качеств и смелости его не упрекнуть. Занятно, что-то же самое можно сказать про «Ростов» Карпина, так что в отличие от встреч в Воронеже и Питере здесь ждем максимально открытый матч и неистовый обмен ударами.

Карпин требует от команды высокий прессинг, который обычно эффективен против валидольной обороны «Спартака» с постоянными обрезами на своей половине поля, но это чревато встречными выпадами, а это хлеб Промеса, Бонгонда и Зиньковского. Непонятен только статус Соболева в нынешнем «Спартаке». В любом случае, голевых моментов должно быть много, и мы вправе ожидать результативный футбол с обеих сторон, хотя у Песьякова и Максименко могут найтись контраргументы. Предлагаемая ставка заходила в пяти последних встречах этих соперников в РПЛ, а вот чем шоу закончится, предсказать трудно.

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 за 2.65.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 12, 12.11.2023, 19:30 Челси - Манчестер Сити -

«Челси» все еще десятый в АПЛ, но приглашение Почеттино дало положительный эффект. «Синие» снова побеждают, а сумасшедший матч с «Тоттенхэмом» вообще, возможно, признают самой зредищной игрой сезона в Англии. А теперь на «Стэмфорд Бридж» едет фаворит номер один всех турниров «Манчестер Сити», который после осечки с «Арсеналом» снова выносит всех подряд без шансов.

«Сити» по-прежнему выглядит машиной. Были опасения за здоровье Эрлинга Холанда, но матч с «Янг Бойз» показал, что норвежец в порядке. Если у «Манчестер Сити» не будет удалений, как у «Тоттенхэма», фаворит докажет свою силу. Статистика очных встреч вызывает благоговение: шесть подряд побед «Сити» и ни одного пропущенного от «Челси» мяча в шести матчах. Но у «синих» симпатичная атака с талантливыми английскими игроками и сенегальцем Джексоном, поэтому как раз «сухую» серию хозяева вполне могут прервать. Для перспективной комбинированной ставки вместо «обе забьют — нет» на всякий случай выберем ТБ 2.5.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.60.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 12, 12.11.2023, 20:00 Лацио - Рома -

Римское дерби — всегда особая история, какие бы места ни занимали вечные враги в таблице Серии А. Сейчас «бьянкочелести» и «джалоросси» рядом, но, называя вещи своими именами, коллективы Жозе Моуринью и Маурицио Сарри пока скорее середняки с претензий на попадание в Лигу Европы, но не более. Кстати, два маститых тренера перед дерби успели разругаться друг с другом через прессу — классика.

В прошлом сезоне «Лацио» дважды обидел «Рому» с одинаковым счетом 1:0, так что «волки» горят желанием отомстить, тем более они выглядят лучше в чемпионате. У «лациале» проблемы с результативностью, выбор нападающих «Ромы» выглядит интереснее, но главное другое: дерби Рима не про голы, а про борьбу, и красных карточек, особенно с учетом возможных удалений кого-то со скамейки, в нем может оказаться больше, чем забитых мячей. Гадание на исход дерби вечного города почти всегда не имеет смысла, а то, что голов будет мало, — верная ставка, потому и коэффициент невелик.

Игорь Борунов