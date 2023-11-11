Матч года. «Зенит» и «Краснодар» не дадут друг другу разгуляться

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Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 15, 11.11.2023, 19:30 Зенит - Краснодар -

Этот день пришел. Логичным венцом первого круга чемпионата России станет очная разборка за первое место между осенним лидером и постоянным чемпионом последних лет. В случае домашней победы «Зенит» аккурат к середине первенства вернется на привычную позицию, а если «Краснодар» увезет с «Газпром-Арены» хотя бы ничью, то заслуженно останется впереди после 15 туров.

Интересно, что после прихода на пост главного тренера Сергея Семака «Зенит» ни разу не уступал «Краснодару», но в гостях победил во всех встречах, а вот дома дважды свел противостояние к ничьей, так что, возможно, краснодарцам даже сподручнее встречаться с гегемоном российского футбола на его стадионе. Совсем недавно, в мае, «быки» были буквально в минуте от победы, но гол Кассьерры на 6-й добавленной в матче, который был для «Зенита» чемпионским афтепати, зафиксировал на табло итоговый счет 2:2.

На что ставить

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.17.

Судя по коэффициентам, у букмекеров практически нет сомнений, что «Зенит» на классе заберет три очка. В этом есть логика, ведь у сине-бело-голубых шесть подряд побед в чемпионате и Кубке с начала октября, а «Краснодар» на том же отрезке проиграл ЦСКА и чуть не проиграл «Балтике», благодаря чему петербуржцы и подобрались на дистанцию атаки. Кстати, если размышлять о том, на что будет похожа сегодняшняя битва, как раз приходит на ум матч в Москве между ЦСКА и «Краснодаром»: равная игра, где обе команды лучше оборонялись, чем атаковали, а судьбу встречи решил один-единственный гол. Возможно, что-то похожее будет и в Питере.

Winline дает следующий расклад по коэффициентам на исход: победа «Зенита» — 1.67, ничья — 4.30, победа «Краснодара» — 5.00. Учитывая, что соперники практически равны, не советуем рассматривать эту линию в принципе: удачная ставка на «Зенит» не принесет большой выигрыш, а вера в «Краснодар» в гостях, в матче с самым неудобным для «быков» соперником, кажется опрометчивой.

Несмотря на то, что «Зенит» в последнее время перешел на игру в три центральных защитника, и в этой схеме большую роль в атаке приобретают фланговые игроки Сантос и Караваев, а Владимир Ивич предпочитает строгие 4−5−1 с парой центральных Алонсо-Тормена, в остальном составы выглядят очень похожими: мощный и равный центр поля и по колумбийцу на острие атаки. Соперники должны разменять козыри друг друга, и матч обещает быть не очень богатым на моменты.

«Зенит» будет больше владеть мячом, но опасаться острых контратак «Краснодара», которые способен разгонять передачами Эдуард Сперцян. Ни полузащитник сборной Армении, ни его зенитовский визави Вендел не получат свободы, за Кордобой будут следить втроем, а Сергееву с Кассьеррой придется пробивать самую надежную оборону в лиге (9 пропущенных в 14 турах). Ставка на низовой матч выглядит оправданной.

Игорь Борунов