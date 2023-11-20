Италия и Хорватия не останутся без Евро-2024

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Прогноз: Х2 (ничья или победа Италии) и «обе забьют — да» за 2.14

Украина — Италия Сделать ставку

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа C, 20.11.2023, 22:45 Украина - Италия -

Украина и Италия в очной встрече разыграют прямую путевку на Евро-2024 там же, где он пройдет, — в Германии. Драматизм битвы немного снижает тот факт, что неудачник получит второй шанс благодаря Лиге наций, но откладывать вопрос на весну никому не хочется. Во встрече первого круга, которая состоялась недавно, в сентябре, итальянцы с запасом по игре, но не по счету победили 2:1, поэтому сегодня Италию устроит ничья, а Украину — только победа.

С приходом на пост главного тренера Лучано Спаллетти Италия прибавила, прежде всего, в уверенности и балансе, но продолжает действовать на нервы своим болельщикам. С Северной Македонией на днях итальянцы могли сделать что-то похожее на издевательство Франции над Гибралтаром, но в какой-то момент встречи на табло были невероятные 3:2, оставлявшие интригу на концовку. Украина не опускается ниже определенного уровня за счет класса ряда игроков из топ-лиг, но этот уровень заметно ниже нынешней Италии. Однако, раз македонцы смогли забить два гола в Риме, вряд ли небезупречная итальянская защита полностью закроет Довбика и Цыганкова из «Жироны», разрывающих чемпионат Испании.

Прогноз: победа Франции и тотал больше 1.5 за 1.99.

Греция — Франция Сделать ставку

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа B, 21.11.2023, 22:45 Греция - Франция -

Даже если очень постараться, в последнем туре группы B не найти спортивной интриги: Франция — первая, Голландия — вторая, греки останутся на третьем месте, но получат шанс в плей-офф. Однако одна цель у экс-чемпионов мира все-таки есть. Дидье Дешам уже озвучил желание остаться непобежденными по итогам отборочного турнира, хотя, наверное, имел в виду немножко другое: повторить чистый проход квалификации, которого добились вчера португальцы — победы во всех матчах.

Французы оттянулись на несчастном Гибралтаре (14:0), но вряд ли им надоело забивать голы, наоборот — «трехцветные» вошли во вкус. У них прекрасный выбор игроков, наверное, лучший среди всех топ-сборных Европы, и даже если Дешам проведет масштабную ротацию, забивать в ворота греков есть кому, и гости не уйдут с поля в Афинах без пары забитых мячей минимум несмотря на де-факто товарищеский статус матча.

Прогноз: «обе забьют — да» за 1.71

Уэльс — Турция Сделать ставку

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа D, 21.11.2023, 22:45 Уэльс - Турция -

Ремейк матча Евро-2020 в Баку, в котором Уэльс добился единственной победы, которая позволила ему выйти в плей-офф. Турки успели отомстить, обыграв валлийцев дома со счетом 2:0, и решили задачу выйти на Евро-2024, а для валлийцев все еще продолжается: «драконам» нужна только победа, и тогда они будут узнавать исход параллельной встречи в Загребе, о которой речь ниже. Шансы на благоприятное развитие событий невелики, но Уэльс будет сражаться до конца. У Турции тоже есть мотивация, но не такая большая, как у соперника: ничья гарантирует ей первое место в группе, что дает некоторую выгоду при жеребьевке финального турнира.

Матчи Уэльса в Кардиффе не поддаются прогнозам. Мало кто предвидел поражение британской команды на своем поле от Армении, но затем она смогла обыграть Хорватию. Турки пробились на Евро именно за счет гостевых матчей, одержав три победы в трех играх. Не очень понятно, за что зацепиться в этой встрече кроме голов: Уэльс всегда забивает дома, а Турция — в гостях, причем за весь отборочный цикл командам лишь по разу не удалось поразить ворота соперников.

Прогноз: победа Хорватии и тотал меньше 3.5 за 1.99.

Хорватия — Армения Сделать ставку

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа D, 21.11.2023, 22:45 Хорватия - Армения -

Бронзовые призеры чемпионата мира в Катаре неровно идут по квалификации Евро-2024. У хорватов по-прежнему очень сильный состав, но «шашечные» осложнили себе жизнь, не справившись с Уэльсом (1:1, 1:2) и уступив дома Турции. Впрочем, все в их руках, и в случае победы над Арменией можно даже финишировать на первом месте в группе D, а вот рисковать и ограничиваться ничьей не стоит — Уэльс может оказаться выше по личным встречам.

Армения — одновременно открытие и разочарование отборочного цикла. Матч в Кардиффе вышел прекрасным. До сенсационной победы в Эскишехире над Турцией не хватило пары минут. Все решило дурацкое поражение в Риге от Латвии. Если бы не оно, у Армении были бы такие же шансы попасть на Евро, как у Уэльса. К сожалению для Эдуарда Сперцяна и компании, Хорватия не может позволить себе терять очки, а именно в важнейших матчах опытнейшая команда Златко Далича превращается в одну из лучших в мире. Даже в Бразилии теперь знают об этом. Но легкой прогулки у хорватов против гордой сборной Армении не выйдет, поэтому тут без крупного счета.

Прогноз: 1Х (победа Румынии или ничья) за 1.81.

Румыния — Швейцария Сделать ставку

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа I, 21.11.2023, 22:45 Румыния - Швейцария -

Румыния и Швейцария синхронно гарантировали себе выход на Евро-2024 в минувшем туре, а теперь разыграют первое место в группе I. Если для Швейцарии это рутинное событие, то успехов сборной Румынии не видели давненько. Наследники Георге Хаджи 25 лет не могут отобраться на чемпионат мира, а на Евро с 2000 года попадают строго через раз, поэтому даже на Евро-2020 в Бухаресте команда не выступала. В квалификации Евро-2024 жребий определил Румынию в такую простую группу, что теперь команда Эдварда Иорданеску близка к тому, чтобы ее выиграть, для чего нужно не уступить дома Швейцарии.

Швейцарцы прошли отборочный турнир без поражений, но не могут занести себе его в актив из-за большого числа необязательных ничьих. Потерю очков с Румынией еще можно понять, но ничейные исходы с Белоруссией и дважды с дружественной сборной Косово — это слишком для сборной такого уровня. Даже Андорру швейцарцы оба раза обыграли с большим трудом. В завтрашней игре они фавориты, но с учетом результатов на дистанции румынам вполне по силам удержать первое место в группе.

Игорь Борунов