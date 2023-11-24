Головин покоряет Париж, ЦСКА и «Динамо» мерзнут в Москве, а «Спартаку» неуютно на Балтике

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Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.76

Футбол Франция 2023/2024 Тур 13, 24.11.2023, 23:00 ПСЖ - Монако -

Александр Головин въехал в Париж на красно-белом коне и сразится с Мбаппе уже в очной встрече, а не за звание лучшего игрока месяца во Франции. Équipe справедливо отмечает, что без травмированных Заира-Эмери и Маркиньоса «ПСЖ» придется выдержать экзамен на лидерство, еще и перед важнейшей встречей Лиги чемпионов с «Ньюкаслом». «Монако» отстает всего на три очка и считается конкурентом номер один для парижан за титул, если такие есть. При всем уважении к «Ницце». Теперь это нужно доказать. Дуэль Мбаппе и Головина интересна еще и тем, что они в похожей форме: в окне на матчи сборных Килиан, не напрягаясь, размялся на гибралтарцах, а Александр — на кубинцах.

В коэффициентах на исход наблюдается классический неприятный перекос: ставить на монегасков рискованно, еще и в гостях, пусть Париж и не может обыграть их уже три встречи подряд, а на успех «ПСЖ» коэффициент неоправданно занижен (1.51), хотя «Монако» совсем не подарок. Значит, выберем голы. «ПСЖ» и «Монако» забивают больше всех во Франции с огромным отрывом от всех (29 и 25 голов в 12 турах соответственно) — ожидание результативного матча оправдано. Правда, Доннарумма и компания заметно надежнее, но атакующего потенциала монегасков должно хватить хотя бы на один забитый мяч. Хорошо бы, Головина.

Прогноз: 1Х (победа «Крыльев» или ничья) и тотал больше 1.5 за 1.71.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 16, 25.11.2023, 13:00 Крылья Советов - Локомотив -

Второй круг чемпионата России откроется матчем в Самаре между прямыми конкурентами. После великолепного старта «Крылья» сбавили не столько в игре, сколько в результатах, но, судя по последней встрече с «Уралом», Осинькин знает, что делать, и, даже если это кризис, то контролируемый, просто борьба за топ-3 — слишком круто для 15-го клуба лиги по зарплатам. «Локомотив» значительно солиднее по бюджету и подбору игроков, но нестабилен. Потенциал заметен и велик, но управление «Локомотивом» дается Михаилу Галактионову нервно. Слухи о конфликте в раздевалке удалось спустить на тормозах, но вряд ли они родились на пустом месте. От взаимодействия экс-самарца Пиняева с Дзюбой на поле у «Локо» многое зависит.

«Крылья» здорово смотрятся дома, Гарре и Салтыков стали настоящими лидерами, а «Локомотив» в гостях чередует победы с поражениями. В Ростове была «баранка», значит, из Самары вроде бы должны увезти 3 очка, но легче сказать, чем сделать: в чемпионате «Крылья» на своей арене практически не проигрывают. Вряд ли на табло будут долго гореть нули, ведь оборона не отличается надежностью у обоих соперников, это как раз их главная проблема на дистанции.

Прогноз: 1Х (победа «Сити» или ничья) и тотал больше 2.5 за 1.81.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 13, 25.11.2023, 15:30 Манчестер Сити - Ливерпуль -

Какие могут быть прогнозы после того, что было в эпической битве «Сити» с «Челси» (4:4)? Тут в пору «закончить все» и насладиться прекрасным футболом великолепных соперников в борьбе за титул, которые на данный момент как раз занимают первое и второе места в таблице АПЛ. «Ливерпуль» вернулся в гонку, это понятно, но против армады «Сити» лучше бы играть дома, как «Челси».

У «красных» традиционные проблемы с составом — Юрген Клопп привык к тому, что выпустить на поле всех сильнейших в группе обороны просто не судьба. В матчах с соперниками вроде «Брентфорда» ротация идет успешно, но против «Сити» нет приема, и Холанд с товарищами безжалостно этим воспользуются. С поправкой на сумасшедший чемпионат Англии в этом году (сколько непредсказуемых сценариев уже было), не станем исключать, что экс-чемпионы найдут, чем удивить действующих чемпионов, а сомнений в высокой результативности двух суператак нет ни малейших.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.10.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 16, 25.11.2023, 17:30 ЦСКА - Динамо -

Дружеское московское дерби теперь представлено межсезонным турниром «Братский кубок», но в чемпионате не до братаний, нужно делить очки, необходимые для борьбы за место в тройке. После первого круга ЦСКА и «Динамо» стали лучшими столичными клубами, но «Спартак» и «Локомотив» дышат в спину. Коллективы Владимира Федотова и Марцела Лички выглядят практически равными и по большинству статистических показателей, и по игре. Это не значит, что будет ничья, хотя соперники как раз лидируют в РПЛ по их числу, а говорит нам о том, что не самый лучший момент делать ставку на исход.

Непонятно, как делать предпочтение в пользу одной из команд, если из факторов можно выделить только домашнюю обстановку для ЦСКА и то, что армейцы немного лучше выглядят в атаке, нежели динамовцы. Зато «Динамо» в российские времена крайне неудобный для ЦСКА соперник, и этот тренд многократно подтверждался. Игра наверняка будет равной, коса найдет на камень с обеих сторон, а зимние условия проведения игры (-5 градусов и снег) тоже скажутся. Прогнозируем «низовой» матч.

Прогноз: «обе забьют — да» за 1.80.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 16, 25.11.2023, 19:45 Балтика - Спартак -

«Спартак» едет в гости к новичку и аутсайдеру чемпионата «Балтике», но не зря Winline выбрал именно встречу в Калининграде матчем тура. Вероятно, матч подарит закрученную интригу. «Спартак» критикуют за нестабильность, а «Балтика», робкая на выезде (1 ничья и 7 поражений), преображается дома, и только «Зенит» не испытал в Калининграде явных сложностей. К тому же «Спартак» за пределами Москвы проиграл четыре матча РПЛ подряд («Уралу», «Краснодару», «Крыльям» и «Факелу»), а победить смог только в Казани аж 5 августа.

Вернувшийся после травмы Квинси Промес сразу сделал результат с «Ростовом» (2:1). От голландца многое зависит и на этот раз. Он главный козырь команды Гильермо Абаскаля, которой нужно творить историю. Даже в успешные 90-е, когда «Балтика» выступала в высшей лиге, а «Спартак» почти все время был чемпионом, красно-белые за три попытки ни разу не победили в Калининграде. На «Спартак» ставить рискованно — события сезона говорят, что не стоит этого делать, но и «Балтика» может спасовать, если Квинси окажется в ударе, как это было в очной встрече соперников в Москве. Лучше взять забитые мячи в те и другие ворота, ведь обе команды небезгрешны в обороне.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.76.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 13, 26.11.2023, 22:45 Ювентус - Интер -

Для «Дерби д'Италия», как называют битвы «Ювентуса» и «Интера», вроде бы удачный момент: оба клуба оторвались от преследователей и ведут борьбу за лидерство, являясь главными претендентами на скудетто в этом сезоне. «Юве» отстает на два очка, зато играет дома. Фаворитом, с небольшим перевесом, считается «Интер», который на сегодня более убедителен по игре и составу, в то время как «Ювентус» Макса Аллегри вопреки говорящей фамилии тренера играет совсем не быстро и не оживленно. «Старая синьора» вернулась к итальянским традициям и исповедует на поле самый «махровый» «катеначчо», какой только можно себе представить. Редкая птица долетит до середины «Альянц Стэдиум» — она заснет где-то к центральному кругу.

«Ювентус» убивает футбол, но делает это в полном соответствии с правилами игры. С самым сильным из возможных в Италии соперников туринцы выйдут играть еще строже, чем обычно, можно в этом не сомневаться. У «Интера» великолепная серия побед, а еще больше впечатляет, что миланский клуб ни разу в этом сезоне не ушел с поля без гола. Просто он пока не встречался с «Юве». Встреча на три результата, а по ставке и думать нечего — уверенный тотал меньше.

Игорь Борунов