Анонс Лиги чемпионов. Парижская месть и шоу в Стамбуле

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Прогноз: победа «ПСЖ» и тотал больше 1.5 за 1.95.

ПСЖ — Ньюкасл Сделать ставку

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа F, 28.11.2023, 23:00 ПСЖ - Ньюкасл Юнайтед -

Группа F оправдала ожидания: здесь первое и последнее место разделяют 3 очка, и один тур может перевернуть таблицу вверх ногами. Париж начал сезон неважно, а «Ньюкасл» — хорошо, но за пару месяцев все изменилось. Мбаппе и компания по делу «сгорели» в Англии 1:4, но теперь готовы отомстить. «Ньюкаслу» мешают травмы, у «ПСЖ» тоже есть потери, но принципиальная разница в том, что состав чемпионов Франции гораздо глубже, и на данный момент они выглядят предпочтительнее. «Сорокам» хватает сил достойно выступать в чемпионате Англии, особенно на своем поле, разгром «Челси» тому подтверждение, но на два фронта с непривычки команде Эдди Хау играть тяжело.

В «ПСЖ» видят, что в нынешней ЛЧ пока домашние матчи им удаются гораздо лучше гостевых, и не намерены упускать шанс набрать максимум очков перед тяжелым выездом в Дортмунд в последнем туре. Команда Луиса Энрике набрала форму и снова разносит всех, как «Реймс» и «Монако» в последних турах Лиги 1, а «Ньюкасл» не узнать, когда он играет не на родном «Сент-Джеймс Парке». Из-за плохих результатов в гостях «сороки» и в Англии уже лишь на 7-м месте. Французский клуб должен отомстить за первый круг, даже если разница мячей на этот раз окажется скромнее.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.02.

Милан — Боруссия Дортмунд Сделать ставку

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа F, 28.11.2023, 23:00 Милан - Боруссия Д -

В другой встрече этой группы больше неопределенности. Дортмунд вырвался в лидеры благодаря двум подряд победам над «Ньюкаслом», но против «ПСЖ» и «Милана» немецкий клуб сыграл менее успешно. «Милан» Стефано Пиоли стал опытным еврокубковым бойцом и знает, что делать в, возможно, ключевом предпоследнем туре. Обе команды настроены максимально решительно: и Пиоли, и Терзич накануне выдали мощные мотивационные речи — не только для прессы, но и для своих футболистов, которым нельзя отступать.

Команды выглядят примерно равными, идут на похожих позициях в своих чемпионатах, «Боруссия» играет результативнее в атаке, зато и пропускает больше, а «Милану» помогают родные стены. Матч пойдет на три результата. Хоть «Милану» и отдают небольшее предпочтение в коэффициентах за счет «Сан-Сиро», но «шмели» уже забрали 3 очка в Ньюкасле, а там играть ничуть не проще. Скорее всего, команды, как и в очной встрече первого круга (0:0), помешают развернуться друг другу. Инициатива за «Миланом» как хозяином арены и отстающей в таблице командой, а для «россонери» в ответственные моменты характерны низовые матчи. Не будем трогать исход, лучше возьмем тотал меньше с неплохим коэффициентом.

Прогноз: 1Х (победа «Барселоны» или ничья) и тотал меньше 2.5 за 2.35.

Барселона — Порту Сделать ставку

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа H, 28.11.2023, 23:00 Барселона - Порту -

«Барселона» сенсационно уступила «Шахтеру» в Гамбурге, причем абсолютно по игре, что вдвойне шокирует, но сохранила лидерство в группе и может все исправить, если сумеет на Олимпийском стадионе в столице Каталонии вновь одолеть «Порту». Очная встреча первого круга вышла для «сине-гранатовых» успешной по счету (1:0), но крайне тяжелой, особенно в концовке, когда им чудом удалось удержать победу. «Порту» Сержиу Консейсау в еврокубках очень хорош и уверенно забрал остальные три матча группы, пусть и немного буксует в португальской лиге.

«Барса», вероятно, сыграет на победу, но возможная ничья, по большому счету, устроит обе стороны, так что ставить на победу явного фаворита в этом случае небезопасно. Перспективнее предсказать 1Х и не очень высокую результативность, ведь «Барсе» в последнее время тяжело даются забитые мячи, Роберт Левандовски пока не набрал кондиции после травмы, а оборона «Порту», ведомая нестареющим Пепе, выглядит неплохо в этом сезоне в отличие от атаки с приунывшим Тареми.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.82

Галатасарай — Манчестер Юнайтед Сделать ставку

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа A, 29.11.2023, 20:45 Галатасарай - Манчестер Юнайтед -

«Галатасарай» — один из главных аниматоров Лиги чемпионов. С командой Окана Бурука никогда не скучно. Она никого не боится, несется в атаку, забывает об обороне, но самое занятное, что «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне такой же. Встреча первого круга на «Олд Траффорд» (2:3) — один из лучших по сценарию матчей этой Лиги чемпионов, и ответная игра вряд ли подкачает, даже если голов будет поменьше. «МЮ» на последнем месте в группе. Если «Бавария» не устроит подлянку, подарив уже не нужные ей очки «Копенгагену», ситуация пока не критичная, но взять реванш в Стамбуле просто необходимо. Завязка для триллера идеальная, ведь у «Галатасарая» лучшие в группе шансы на второе место, но тоже только в случае победы. Кажется, это самый интересный матч недели.

«МЮ», безусловно, прибавил. У «красных дьяволов» теперь сразу несколько вариантов в атаке, и представить себе, что безбашенный «Галатасарай» не пропустит, почти невозможно. Но и хотя бы гол хозяев на домашней арене, которая традиционно устроит гостям ад, очень вероятен. Андре Онана перестал ошибаться и теперь по-настоящему спасает, но именно ненадежная защита обеспечивает ему столько работы. Ждем голы с обеих сторон, а дальше может произойти все что угодно.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.27.

Реал Мадрид — Наполи Сделать ставку

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа C, 29.11.2023, 23:00 Реал - Наполи -

«Реал» уже в плей-офф, а «Наполи» — почти в плей-офф. В этой группе пока все предсказуемо, и встреча в Мадриде должна пройти спокойнее, чем игра 1-го тура в Неаполе (2:3). Даже ничья обеспечит мадридцам первое место в группе, которое и так почти точно за ними. Мотивация «Наполи» выше: итальянцам надо победить на «Сантьяго Бернабеу», чтобы не откладывать все вопросы на последний тур, но там, вероятно, нужно будет просто не уступить дома «Браге», так что вот в этом матче, кажется, триллера не будет.

«Реал» потерял из-за очередной травмы Винисиуса. «Ну и что», — сказали Родриго с Беллингемом, убрав «Кадис» в предыдущем туре Примеры. Прагматичный Карло Анчелотти может на не самый значимый матч оставить кого-то из них (или обоих) в запасе, ведь борьба в Ла Лиге на данный момент идет острее. У «Наполи» новый старый тренер Вальтер Мадзарри, который начал с тяжелой победы в гостях над «Аталантой». Не факт, что даже если состав «Реала» окажется полурезервным, Хвиче и компании удастся победить на заказ. А вот не проиграть — вполне. Никто не будет слишком рьяно лететь вперед, а значит, мы вправе ожидать спокойной игры без множества голов. По большому счету, ничья тоже всех устроит.

Игорь Борунов