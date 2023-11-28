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Голов будет мало: прогноз на матч «Балтика» — «Локомотив»

Тяжелый выезд для «железнодорожников».

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Источник: РИА "Новости"

В Кубке России начинается плей-офф в Пути РПЛ. Команды, занявшие 1−2-е места в группах, сыграют между собой два матча. Причем ответные встречи пройдут в марте. «Балтика» только что принимала «Спартак», а теперь ждет в гости еще одну столичную команду. И главный вопрос — увидим ли мы в этот раз мяч на поле? В субботу стадион накрыл мощный снегопад, и разглядеть что-либо на экране было сложно. В целом, «Балтика» провела неплохой матч, сопротивлялась фавориту как могла, были моменты, чтобы забить. Но все же уступила 0:2 и откатилась на 15-е место в таблице. У калининградцев худшая атака в РПЛ, им не хватает забивного нападающего.

А вот в матче «Локомотива» с «Крыльями Советов» голов было через край. Команда Галактионова была хороша большую часть матча, вела 3:1, но в конце позволила сопернику сравнять счет. «Железнодорожники» разозлились на судей, однако им лучше обратить внимание на свою игру. У «Локо» нет запаса прочности, пара Фассон — Морозов далека от идеала в центре обороны. А Лантратов не волшебник и не может подчищать все ошибки до одной. Класса игроков хватает, чтобы создавать моменты впереди и успешно их завершать. Но 22 пропущенных мяча в 16 турах — это все-таки много для команды, претендующей на медали.

В Самаре у «Локо» хорошо вышел на замену Жемалетдинов, сегодня его можно ждать в старте. Наверняка Галактионов даст игровую практику и другим резервистам после тяжелого матча в Самаре. То есть спешить ставить на фаворита здесь не стоит. К тому же «Балтика» — домашняя команда, тут она успешно играла с «Краснодаром» и побеждала «Зенит» в Кубке. Кроме того, «Локомотиву» сложно действовать первым номером, особенно когда на поле нет Дзюбы. Поставить на то, что «Балтика» не проиграет и тотал будет меньше 3,5, можно в «Бетсити» за 1,95. Хорошо смотрится и просто тотал меньше 2,5 за 1,75 в «Фонбете».

Андрей Санталов

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