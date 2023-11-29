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Футбол. Кубок России. Все результаты
14:18 (мск)

Бело-голубые продлят серию без поражений: прогноз на матч «Динамо» — «Зенит»

Разбираем встречу в Кубке России.

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Источник: РИА "Новости"

«Динамо» в хорошем настроении подходит к кубковому матчу с «Зенитом». После перерыва в чемпионате в команду вернулись 7 сборников, и разное состояние футболистов не помешало обыграть ЦСКА (3:2). Поначалу план Лички на игру не сработал, и он дал много свободы сопернику на флангах, но через замены перевернул ход матча. Наконец проявил себя Карраскаль, а Бителло таким темпом скоро станет главной звездой «Динамо». Тюкавин тоже в порядке, его голевая серия достигла уже 5 матчей.

«Зенит» вернул себе лидерство в РПЛ, хотя матч с «Сочи» зрелищным не назовешь. У команды Семака были проблемы против плотной обороны соперника. Питерцы держали мяч у себя, но действовали слишком медленно. Однако гол с углового (редкость в этом сезоне) и две контратаки привели к разгромному счету. Теперь в чемпионате у «Зенита» важный выезд в гости к «Локомотиву», но и сегодня Семак намерен выставить всех сильнейших, если только не вмешаются травмы. Кассьерра и Мантуан еще не готовы сыграть, зато восстановились Сергеев и Караваев.

У «Динамо» мощная серия: команда не проигрывает уже 9 матчей. Бело-голубые вырвали победу у «Зенита» в чемпионате, а еще выбили его из Кубка в прошлом розыгрыше. Так что битва будет принципиальной. В обоих клубах атака — это сильнейшая линия, так что можно рассчитывать на голевой матч. В «Мелбете» поставить на тотал больше 2,5 можно за 1,82. Учитывая, что это двухматчевое противостояние, «Зенит» может отложить решение вопроса о победителе до весны, и в таком случае серия бело-голубых продлится. «Марафон» дает на то, что «Динамо» сегодня не проиграет, коэффициент 1,74.

Андрей Санталов

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