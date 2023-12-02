«МЮ», «Зенит» и «Спартак» ждет горячий прием, а Пеп повеселится

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Прогноз: победа «Ньюкасла» за 2.09.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 14, 2.12.2023, 23:00 Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Юнайтед -

«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» на днях выдали яркие матчи в Лиге чемпионов, вели в счете, но упустили победы. «Ньюкасл» показал, что может биться с кем угодно, даже еле-еле набирая состав из-за травм, а в «МЮ» по-разному отметились индивидуальности: Гарначо, Бруну, Мактоминей, Онана.

Команды соседствуют в турнирной таблице АПЛ, у северян на очко меньше, и домашняя очная встреча — шанс обойти конкурента за еврокубковые места. У «МЮ» гораздо больше звезд, но в команде нервная обстановка, все озираются на Онану, да и в целом «Ньюкасл» выглядит более спаянным коллективом и не так зависит от мастерства отдельных исполнителей. В последнее время «МЮ» выдал хорошую серию результатов в чемпионате, но соперники в основном были из нижней части таблицы. Против дополнительно закалившегося Лигой чемпионов «Ньюкасла» на его поле подопечным Эрика тен Хага сложно рассчитывать на успех. Кстати, всего месяц назад «сороки» разнесли «красных дьяволов» и в Манчестере со счетом 3:0 в Кубке лиги.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.31.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 17, 3.12.2023, 16:30 Локомотив - Зенит -

«Локомотив» и «Зенит» сыграют в Москве в умеренный мороз и, вероятно, снегопад (может, пригодятся новые красные мячи после белого безумия в Калининграде), но на поле будет жарко. Соперники точат зубы друг на друга, масса интриг и пересечений, всем есть что доказывать. «Зенит» будет оборонять первую строчку таблицы, а «Локомотив» — догонять остальную Москву.

«Железнодорожники» потеряли в Самаре два очка, уйму нервов, а еще главного тренера и капитана. Если присутствие Михаила Галактионова на скамейке не так уж важно, то дисквалификация опорника Баринова — серьезная потеря для команды, которая и так по всем оборонительным метрикам в хвосте РПЛ. Потенциал «Зенита» сильно зависит от того, вернутся ли в старт Вендел и Кассьерра, и в какой они будут форме. Без них команда Семака не похожа впереди сама на себя, что показал кубковый матч с «Динамо». В столь важном матче, да еще в не лучших погодных условиях, оба соперника, зная силу друг в друга в атаке, постараются в первую очередь сыграть надежно в обороне. Игра точно не будет открытой, и голевых моментов будет меньше, чем обычно.

Прогноз: Х2 (ничья или победа «Спартака») и «обе забьют — да» за 2.05

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 17, 3.12.2023, 19:00 Ахмат - Спартак -

Пока «Локо» и «Зенит» будут ловить снежинки, «Спартак» может погреться — в Грозном +15. Дела у команды Мирослава Ромащенко совсем плохи. Даже странно, зная нрав руководителей «Ахмата», что тренера команды, которая не побеждала в чемпионате со 2 сентября и занимает 14-е место, до сих пор не уволили. Но против «Спартака» наличие Ромащенко на скамейке — козырь. Что бы он сам ни говорил, лично для него это принципиальнейший матч.

Победой над «Балтикой» «Спартак» прервал неудачную серию за пределами Москвы, проявив характер и способность адаптироваться к непростым условиям. Кубок — отдельная история, и «Спартак» давно решил задачу в группе. На этот раз снега не будет, но в Грозном всегда своя специфика. Уязвимым местом красно-белых остается оборона, моментов у их ворот многовато даже в сухих матчах, но впереди Промес, Соболев, Бонгонда обязательно что-то сообразят. «Ахмат» пропускает 9 туров подряд, но и без голов на своем поле практически никогда не остается. Ждем напряженный матч, обмен голевыми аргументами, и результат, скорее, в пользу «Спартака».

Прогноз: тотал больше 3.5 за 1.95.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 14, 3.12.2023, 19:30 Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур -

Начиная с августа, АПЛ аккуратно отправляла в «Тоттенхэм» почти все награды игроку и тренеру месяца, но понятно, что по итогам ноября такого не будет: «шпоры» поймали кризис, потерпев три поражения подряд. Сумасшедшая отвага с «Челси», когда они вдевятером ринулись сравнивать счет, вышла боком, и 8 пропущенных в трех матчах — многовато, когда забить получается не больше одного. У «Сити» не бывает кризиса, только разовые осечки, потому они и чемпионы. На этот раз осечка нежелательна, потому что «Арсенал» и «Ливерпуль» в порядке, и борьба за следующий титул только начинается.

Даже страдающий «Тоттенхэм» продолжает оставаться одной из самых интересных команд в Англии по игре. «Шпоры» никогда не сидят в обороне и ввязываются в любые авантюры — такова философия их тренера. Никто не верит, что это сработает против «Сити», зато точно будет интересно. Коэффициенты перекошены в сторону фаворита, хотя в теории «Тоттенхэм» может, особенно в атаке, доставить «горожанам» проблемы. Главный тренер «Ман Сити» обожает, когда соперник не закрывается в обороне, потому Пеп Гвардиола выдал отличный анонс: «Приходите на стадион, потому что мы повеселимся». Голов будет не много, а очень много.

Прогноз: Х2 (ничья или победа «Интера») и «обе забьют — да» за 2.16

Футбол Италия 2023/2024 Тур 14, 3.12.2023, 22:45 Наполи - Интер -

Действующий чемпион принимает главного претендента на скудетто в этом сезоне после событийного тура Лиги чемпионов. «Наполи» храбро ввязался в бой с «Реалом» на его поле, но вчистую его проиграл, а «Интер» устроил себе интересный квест в Лиссабоне, вторым составом отыгравшись с 0:3 за тайм. В Неаполе точно не будет такой тоски, как неделю назад после перерыва в туринской дуэли лидеров Серии А. Это совсем другое противостояние.

«Наполи» постоянно играет в давление и не прекратит искать пути к воротам Яна Зоммера до финального свистка. Но это очень энергозатратный футбол. Хвича и компания отдали много сил в Мадриде, пока Индзаги расчетливо сэкономил всю основу на выезд в Неаполь. Поэтому «Интер» постарается отконтролировать матч и добиться нужного исхода, особенно в концовке, когда лидеров «Наполи» начнут покидать силы. Голевые атаки наверняка получатся у обеих сторон, но шансы гостей выглядят лучше.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.06

Футбол Испания 2023/2024 Тур 15, 3.12.2023, 23:00 Барселона - Атлетико -

В Барселоне пройдет один из главных матчей Ла Лиги, который определит, есть ли в Мадриде и Каталонии еще претенденты на чемпионский титул кроме «Реала» и «Жироны». Гризманн сыграет против «Барселоны», Жоау Феликс — против «Атлетико», интриг масса. Немного удивляет, что «Барсу» по привычке считают явным фаворитом встречи. Каталонцы страдают от травм, вымучивают свои победы, в то время как Диего Симеоне построил новый веселый открытый «Атлетико» без привычной душной атмосферы, в которой задыхается соперник, забивает прекрасные голы и обыгрывает всех подряд кроме «Лас-Пальмаса».

Диего Симеоне никогда не побеждал «Барселону» в гостях. Нужна пауза, чтобы это осмыслить. Но если получится сейчас, можно не осмысливать. Форма «Атлетико» намного лучше «Барсы». Так уже бывало раньше и не раз, но видите — никогда. Поэтому воздержимся от смелой ставки на гостей в пользу более расчетливой на результативный обоюдоострый футбол. И снова скучать не даст, прежде всего, «Атлетико».

Игорь Борунов