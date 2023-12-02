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Сложный тест для фаворита: прогноз на матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон»

Лидер АПЛ встречается с командой, которая умеет обыгрывать топ-клубы.

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Источник: AP 2023
Футбол

Англия 2023/2024
Тур 14, 2.12.2023, 18:00

Арсенал-Вулверхэмптон-

В этом сезоне «Арсенал» не так ярок, как в прошлом. Команда Артеты меньше создает моментов и меньше забивает, зато оборона стала надежнее, так что шансов на титул стало больше. Первое место «канониров» после 13 туров не удивляет, хотя главным претендентом на победу в АПЛ по-прежнему остается «Ман Сити». Неделю назад «Арсенал» с трудом одолел «Брентфорд» 1:0 благодаря голу Хавертца, зато после этого раскатал «Ланс» в Лиге чемпионов (6:0). Но не все будут играть в такой открытый футбол, как французы, так что такие разгромы мы будем видеть нечасто.

«Вулверхэмптону» не везет с судейскими решениями и ВАР, команда потеряла из-за этого немало очков. В прошлом туре с «Фулхэмом» (2:3) в ворота «волков» поставили два пенальти, причем второй — на 94-й минуте. У тренера О'Нила симпатичная команда, тут хватает техничных футболистов, которые выходят из обороны в атаку через пас. Для середняка «Вулверхэмптон» нормально забивает, а вот пропускает многовато: 23 мяча в 13 турах. Интересно, что «волки» хорошо играют против топ-клубов. В этом сезоне они уже обыграли «Ман Сити» и «Тоттенхэм», дали бой «Ман Юнайтед» и отобрали очки у «Ньюкасла».

Все намекает на то, что «Арсеналу» легко не будет. В матче с «Лансом» залетало все, что только могло залететь, но больше двух голов «канониры» в этом сезоне забивают редко. Букмекеры не особо верят в «Вулверхэмптон», на этом можно сыграть. БК BetBoom предлагает коэффициент 2,29 на обе забьют. А в «Марафоне» можно взять победу «Вулверхэмптона» с форой +1,5 за 2,04.

Андрей Санталов

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