«Локомотив» — «Зенит». Чемпион отыграется за первый круг

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Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 17, 3.12.2023, 16:30 Локомотив - Зенит -

Матч пройдет в зимних условиях, но на поле и около него точно будет жарко, потому что соперникам есть что делить и выяснять. В игре первого круга «Локо» шокировал «Зенит» благодаря позднему голу Наира Тикнизяна, и теперь чемпионы не прочь взять реванш. «Зенит» разогнался только по ходу чемпионата, впервые выйдя на привычную для себя первую строчку лишь в 16-м туре. Игра и результаты команды Семака очень зависят от лидеров. После ухода Малкома это, прежде всего, Вендел, Сантос, Барриос, Клаудиньо и лучший бомбардир чемпионата Кассьерра. Без него и Вендела «Зенит» только что неубедительно выглядел в кубковой игре с «Динамо», но, судя по официальной информации, оба вернулись в строй. «Зенит» был бы фаворитом, если оба готовы на 100%, но так ли это — мы не знаем.

«Локомотив» — едва ли не главная загадка чемпионата. Команда Галактионова вступила в сезон с большими амбициями, но тут же стала буксовать. Восьмое место — совершенно не то, к чему готовились. «Железнодорожникы», как и «Зенит», берут свое за счет класса исполнителей, таких как Глушенков, Тикнизян, Пиняев. Не так ярок, но неизменно полезен Дзюба, который обычно результативно играет со своими бывшими командами, и это одна из интриг встречи, особенно если вспомнить его странные поступки и заявления в отношении Сергея Семака. Визитная карточка сегодняшнего «Локо» — огненные концовки, в которых красно-зеленые вытаскивают или упускают результат. Последнее случилось в Самаре из-за рекордно позднего пенальти, что вызвало бурю эмоций и, как следствие, дисквалификации главного тренера Галактионова и капитана Баринова. Потеря основного опорника на игру с лидером — значимый фактор для прогноза, тем более, «Локомотив» и так слишком много позволяет у своих ворот.

На что ставить

Прогноз: победа «Зенита» и тотал больше 1.5 за 2.31.

Хотя «Локомотив» в целом удобный соперник для «Зенита», сине-бело-голубые неудачно играют с ним в столице: у петербуржцев лишь одна победа из шести последних попыток, правда, как раз в этом году. Именно с той игры начались бомбардирские подвиги Кассьерры, который послед перехода из «Сочи» долго не мог себя проявить. «Локо» не всегда доминировал на родном стадионе в этом сезоне, но уступил лишь раз — «Оренбургу». Красно-зеленые много забивают и пропускают, но «Зенит» еще результативнее в атаке, однако гораздо надежнее сзади, независимо от сочетания защитников.

Сергей Семак выберет более сильный состав, чем в Кубке, и вообще этот турнир, как показывает практика, никак не коррелирует с игрой клубов РПЛ в чемпионате. Если Вендел и Кассьерра, действительно, готовы выдать свой максимум, то стоит вспомнить не домашнее поражение «Зенита» в первом круге, а гостевую победу над «Локо» в апреле: тогда москвичи открыли счет из-за ошибки питерцев в обороне, но фаворит взял под контроль игру, Вендел был лучшим, а Кассьерра вообще забил через себя. Что-то похожее можем увидеть и на этот раз. У «Локо» проблемы перед своей штрафной без Баринова, а эмоции, бурлящие после неспреведливости, как им кажется, в Самаре, железнодорожникам только помешают. Шансы спокойного чемпиона немного выше, что подтверждает и вилка коэффициентов на исход (3.75 — 3.85 — 1.99). Высокая результативность соперников поможет усилить ставку.

Игорь Борунов