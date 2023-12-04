Личка прервет серию казанцев без поражений: прогноз на матч «Динамо» — «Рубин»

«Динамо» ударно заканчивает 2023 год. Бело-голубые вплотную подобрались к лидерам РПЛ и только что обыграли «Зенит» в кубковом матче, причем сделали это в меньшинстве. Заработала атака, теперь динамовцы редко уходят с поля без двух мячей. Тюкавин преодолел спад и выдал недавно серию из 5 голевых матчей, полезен Смолов, очень хорош и Бителло. В обороне бело-голубые по-прежнему небезупречны, бывает, что ошибаются вратари, но для команд Лички это нормально. Чех умеет работать со сложными игроками, у него заиграл даже Карраскаль.

У «Рубина» тоже все хорошо. Если в начале сезона ходили слухи об отставке Рахимова, то теперь о них давно забыли. Казанцы уверенно себя чувствуют в первой десятке с 25 очками, можно сказать, что главную задачу на сезон — остаться в РПЛ — они уже решили. Рахимов дождался усиления в конце трансферного окна и создал организованную команду, играющую от обороны. В октябре-ноябре у «Рубина» ни одного поражения, более того, в последних 6 матчах РПЛ он ни разу не пропустил. По меркам чемпионата России это аномалия, в России сейчас много забивают. Но рука тренера тут чувствуется.

Серия «Рубина» впечатляет, однако мало кто верит, что в Москве она продлится. Пусть погода в столице и не особо футбольная, но против атаки «Динамо» Дюпину и Ко будет сложно устоять. Нападение же у гостей не самое сильное (16 голов в 16 турах). В «Фонбете» на победу «Динамо» можно поставить за 1,93. Можно взять и вариант с подстраховкой: «Динамо» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,79 в «Бетсити».