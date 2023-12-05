«Канониры» возьмут три очка на классе: прогноз на матч «Лутон» — «Арсенал»

«Арсенал» провел в субботу очередной хороший матч и по делу победил «Вулверхэмптон» 2:1. Счет мог быть и крупнее, но Троссард и Нкетиа не использовали несколько выходов один на один. «Канониры» продолжают лидировать в АПЛ, и им не мешает отсутствие забивного форварда (Жезус больше хорош в подыгрыше). Из плюсов — отличиться у «Арсенала» может любой в группе атаки: от Саки и Эдегора до Мартинелли и Троссарда. Главное, что у команды Артеты лучшая оборона в лиге: всего 11 пропущенных голов в 14 турах.

«Лутон» — интересный новичок АПЛ, по сравнению с коллегами по чемпионшипу «шляпники» не смотрятся безнадежно. Если они и проигрывают, то обычно не больше, чем в один мяч — настолько хорош вратарь Камински. Команда Эдвардса редко прессингует, предпочитая выстраивать глубокую оборону и убегать в контратаки. Видимо, для самого дешевого состава в лиге (по именам выделяется только полузащитник Баркли) это наиболее подходящая тактика. Что касается встреч с топ-клубами, дома «Лутон» уступил 0:1 «Тоттенхэму» и чуть не обыграл «Ливерпуль» (1:1).

«Арсеналу» просто не будет, но «канониры» научились вскрывать даже такие автобусы. Голы Саки и Эдегора «Вулверхэмптону» прямое тому доказательство. В победе «Арсенала» сомнений мало, команда Артеты набрала ход, и ей надо удерживать первое место. При этом «Лутон» давно уже не дает себя никому громить. В БК BetBoom можно поставить на победу «Арсенала» и тотал меньше 3,5 за 1,95. Также интересен вариант «наиболее результативный тайм — второй» за 2,01 в «Лиге Ставок». Он сработал в 5 последних матчах «Лутона».