Снимет ли «Челси» проклятие «Олд Траффорд»
Момента лучше, чтобы обыграть «Манчестер Юнайтед» на его поле, не представлялось давно, но статистика неумолима.
Момента лучше, чтобы обыграть «Манчестер Юнайтед» на его поле, не представлялось давно, но статистика неумолима.
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В Англии еще не «Боксинг дэй», но дыхание праздников, когда все отдыхают, а футболисты работают практически без пауз, уже чувствуется благодаря туру в середине недели. Невозможно привыкнуть к тому, что матч «Манчестер Юнайтед» и «Челси» больше не битва за чемпионство. Теперь это встреча середняков, предел мечтаний которых — дотянуться до путевок в еврокубки. Почему так — никто не понимает, ведь в составах титулованнейших клубов достаточно звезд, а руководят ими тренеры с мировым именем. Беда «красных дьяволов» и «синих» в чудовищной нестабильности.
«Челси» перестал терять очки во всех матчах подряд и под руководством Маурисио Почеттино время от времени доказывает игрой, что это по-прежнему топ-клуб. Вот только прогресса нет. По итогам предыдущего худшего за многие годы сезона «Челси» стал в АПЛ 12-м, а сейчас идет на 10-й позиции. И это после очередных финансовых вливаний на трансферные расходы в сотни миллионов фунтов. Лондонцы бьются на равных с «Сити» и «Арсеналом», но проигрывают «Брентфорду». Как?
В «МЮ» вообще какая-то «Санта-Барбара», и хочется понять, что же на самом деле происходит в раздевалке великого клуба. У манкунианцев раздвоение командной личности: в Лиге чемпионов подопечные Тен Хага на грани вылета по итогам группового турнира, но хотя бы настреляли 12 голов в 5 турах. Для сравнения в АПЛ, где турнирное положение тоже оставляет желать лучшего (7-е место), но хотя бы есть время все исправить, за 14 матчей забито лишь 16 голов. Это примерно график одного Эрлинга Холанда из «Сити».
Прогноз: ничья за 3.65.
Волна инсайдов про внутренние конфликты и полная беспомощность на поле в Ньюкасле, где каким-то чудом «МЮ» избежал разгрома, уступив лишь 0:1, сделали свое дело: букмекеры считают, что шансы на победу «Челси» в гостях (2.55) даже выше, чем у хозяев (2.75). Их не смущает тот факт, что «синие» не побеждали на «Олд Траффорд» в чемпионате Англии больше 10 лет. Тогда единственный гол своему будущему клубу забил Хуан Мата, который потом 8 лет играл в красной футболке. Прошла целая эпоха, неужели новому молодому «Челси» удастся прервать серию?
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» 26 раз сыграли в АПЛ вничью. Это рекорд для всех противостояний лиги. Из 6 последних очных встреч ничейным исходом завершились пять. Команды постоянно оказываются или одинаковы сильны, или одинаково плохи — на ваш выбор. По очкам «МЮ» не так уж далек от лидеров, но впереди серия тяжелых матчей, а эмоциональная и разочаровывающая Лига чемпионов отнимает массу физических и моральных сил. «МЮ» прижат к стене и опасен в этом состоянии. Если Онана сыграет, как обычно в АПЛ, а не как обычно в ЛЧ, а Рэшфорд, Гарначо и Бруну поймают вдохновение — «Челси» будет трудно оправдать ожидания тех, кто считает лондонцев фаворитом.
Серьезной неприятностью для «Челси» в победном матче с «Брайтоном» (3:2) стало удаление Конора Галлахера — без него Маурисио Почеттино надо придумать что-то новое в центре поля. В защите и нападении вариантов больше. Аргентинский тренер предупредил, что опасается «МЮ» именно в нынешнем болезненном состоянии, и гости постараются, прежде всего, надежно сыграть в обороне. Учитывая ужасающие показатели результативности «МЮ» в этом чемпионате, здесь содержится намек на низовой характер матча. Winline предлагает на тотал меньше 2.5 коэффициент 2.29, это интересно, но совсем отчаянным игрокам предлагаем рискнуть и довериться традициям. Почему бы им в 27-й раз не сыграть вничью в АПЛ (3.65)?
Игорь Борунов
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