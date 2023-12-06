Снимет ли «Челси» проклятие «Олд Траффорд»

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Футбол Англия 2023/2024 Тур 15, 6.12.2023, 23:15 Манчестер Юнайтед - Челси -

В Англии еще не «Боксинг дэй», но дыхание праздников, когда все отдыхают, а футболисты работают практически без пауз, уже чувствуется благодаря туру в середине недели. Невозможно привыкнуть к тому, что матч «Манчестер Юнайтед» и «Челси» больше не битва за чемпионство. Теперь это встреча середняков, предел мечтаний которых — дотянуться до путевок в еврокубки. Почему так — никто не понимает, ведь в составах титулованнейших клубов достаточно звезд, а руководят ими тренеры с мировым именем. Беда «красных дьяволов» и «синих» в чудовищной нестабильности.

«Челси» перестал терять очки во всех матчах подряд и под руководством Маурисио Почеттино время от времени доказывает игрой, что это по-прежнему топ-клуб. Вот только прогресса нет. По итогам предыдущего худшего за многие годы сезона «Челси» стал в АПЛ 12-м, а сейчас идет на 10-й позиции. И это после очередных финансовых вливаний на трансферные расходы в сотни миллионов фунтов. Лондонцы бьются на равных с «Сити» и «Арсеналом», но проигрывают «Брентфорду». Как?

В «МЮ» вообще какая-то «Санта-Барбара», и хочется понять, что же на самом деле происходит в раздевалке великого клуба. У манкунианцев раздвоение командной личности: в Лиге чемпионов подопечные Тен Хага на грани вылета по итогам группового турнира, но хотя бы настреляли 12 голов в 5 турах. Для сравнения в АПЛ, где турнирное положение тоже оставляет желать лучшего (7-е место), но хотя бы есть время все исправить, за 14 матчей забито лишь 16 голов. Это примерно график одного Эрлинга Холанда из «Сити».

На что ставить

Прогноз: ничья за 3.65.

Волна инсайдов про внутренние конфликты и полная беспомощность на поле в Ньюкасле, где каким-то чудом «МЮ» избежал разгрома, уступив лишь 0:1, сделали свое дело: букмекеры считают, что шансы на победу «Челси» в гостях (2.55) даже выше, чем у хозяев (2.75). Их не смущает тот факт, что «синие» не побеждали на «Олд Траффорд» в чемпионате Англии больше 10 лет. Тогда единственный гол своему будущему клубу забил Хуан Мата, который потом 8 лет играл в красной футболке. Прошла целая эпоха, неужели новому молодому «Челси» удастся прервать серию?

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» 26 раз сыграли в АПЛ вничью. Это рекорд для всех противостояний лиги. Из 6 последних очных встреч ничейным исходом завершились пять. Команды постоянно оказываются или одинаковы сильны, или одинаково плохи — на ваш выбор. По очкам «МЮ» не так уж далек от лидеров, но впереди серия тяжелых матчей, а эмоциональная и разочаровывающая Лига чемпионов отнимает массу физических и моральных сил. «МЮ» прижат к стене и опасен в этом состоянии. Если Онана сыграет, как обычно в АПЛ, а не как обычно в ЛЧ, а Рэшфорд, Гарначо и Бруну поймают вдохновение — «Челси» будет трудно оправдать ожидания тех, кто считает лондонцев фаворитом.

Серьезной неприятностью для «Челси» в победном матче с «Брайтоном» (3:2) стало удаление Конора Галлахера — без него Маурисио Почеттино надо придумать что-то новое в центре поля. В защите и нападении вариантов больше. Аргентинский тренер предупредил, что опасается «МЮ» именно в нынешнем болезненном состоянии, и гости постараются, прежде всего, надежно сыграть в обороне. Учитывая ужасающие показатели результативности «МЮ» в этом чемпионате, здесь содержится намек на низовой характер матча. Winline предлагает на тотал меньше 2.5 коэффициент 2.29, это интересно, но совсем отчаянным игрокам предлагаем рискнуть и довериться традициям. Почему бы им в 27-й раз не сыграть вничью в АПЛ (3.65)?

Игорь Борунов