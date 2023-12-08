«Спартак» против мороза, «быки» против ЦСКА, «Барса» против соседей

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Прогноз: победа «Ювентуса» и тотал меньше 3.5 за 3.15.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 15, 8.12.2023, 22:45 Ювентус - Наполи -

Второй тур подряд чемпион Италии, которому вряд ли удастся защитить титул, встречается с одним из кандидатов на скудетто-2024. И снова неаполитанцам будет очень тяжело. Даже на своем поле «Наполи» Вальтера Мадзарри без шансов влетел «Интеру» 0:3, а с «Ювентусом» в Турине справиться еще сложнее. «Ювентус» Макса Аллегри в этом сезоне критикуют за суховатый стиль, но очки «Старая синьора» набирает исправно. «Юве» выжимает максимум из того, что в этом сезоне не выступает в еврокубках в отличие от конкурентов, поэтому сил у «бьянконери» на ключевые встречи Серии А остается больше.

«Наполи», скорее всего, выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, но регулярно терпит неудачи на внутренней арене, и команда Хвичи и Осимхена лишь на 5-м месте в таблице. К тому же в данный момент неаполитанцам важнее встреча с «Брагой» во вторник, где надо будет оформить путевку в плей-офф ЛЧ. «Юве», как мы уже сказали, не радует ярким футболом, а скупо собирает свое, поэтому можно сконструировать ставку с прекрасным коэффициентом, предположив, что в игре с участием «Ювентуса», как в девяти предыдущих, окажется не более трех забитых мячей.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.24.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 18, 9.12.2023, 14:00 Спартак - Крылья Советов -

Российскому футболу предстоит очередное сражение с погодой. В Москве ожидается сильный мороз, и решение о проведении или переносе матча будет принято перед игрой. Встреча первого круга между «Спартаком» и «Крыльями» в Самаре запомнилась самым крупным поражением красно-белых в сезоне. Команда Осинькина была великолепна, но сейчас ситуация изменилась, и «Крылья», хотя в таблице по-прежнему идут выше «Спартака», уже выглядят не так страшно для соперников.

Силы кажутся равными, но не забудем фактор московских морозов, который может стать решающим. После 4:0 самарцы совершенно не боятся «Спартак» даже на выезде, а условия проведения игры вызывают больше беспокойства. Не замерзнет у гостей только бразильский защитник Костанца, получивший в Сочи четвертую желтую карточку. У «Спартака» после стычки в Грозном с Беришей в теплой вип-ложе будет греться главный тренер Гильермо Абаскаль, а также, как Костанца, пропустит игру Игнатов. Всем остальным придется тяжело. Ставка против большого числа голов в таких условиях выглядит разумно.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.00

Футбол Англия 2023/2024 Тур 16, 9.12.2023, 20:30 Астон Вилла - Арсенал -

Разделав по игре «Манчестер Сити», пусть и со скромным счетом 1:0, «Астон Вилла» вошла в число лучших английских клубов первой половины сезона. Неожиданно? Отчасти, все-таки бирмингемцев возглавляет легендарный испанский тренер Унаи Эмери. На очереди лидер АПЛ «Арсенал», и снова «Вилла» играет дома. После триумфа над Гвардиолой Бирмингему сам черт не страшен, но ведь и «Арсенал» выдал отличный отрезок, выиграв во всех турнирах 6 матчей подряд и забивая в среднем три гола за игру.

Форма соперников похожа. «Арсенал» считается фаворитом с небольшим преимуществом. «Вилланов» пока видят выскочками, у Эмери меньше возможностей для ротации состава, чем у Артеты, а отнявший много сил матч с «Сити» был только что. «Канониры», в свою очередь, помучились с «Лутоном», но одолели аутсайдера за счет игры в атаке (4:3). У «Астон Виллы» даже больше забитых голов в АПЛ, чем у «Арсенала» (на один мяч), поэтому в игре с равными шансами читается обмен голами и тотал больше — Уоткинс, Бэйли, Дуглас, Макгинн в ворота «Сити» должны были забить больше одного мяча.

Прогноз: победа «Тоттенхэма» за 2.21.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 16, 10.12.2023, 19:30 Тоттенхэм Хотспур - Ньюкасл Юнайтед -

В обойме лучших клубов Англии «Астон Вилла» заняла место «Тоттенхэма», который успел полидировать, а теперь едет вниз на скоростном лифте. Что-то сломалось в механизме Энджа Постекоглу, или соперники приспособились к смелому стилю «шпор». С «сороками» тоже творится что-то странное. Как можно на классе разобраться с «Манчестер Юнайтед» и тут же провалить матч с «Эвертоном»? Объяснение есть: и у «Тоттенхэма», и у «Ньюкасла» огромное число травм. Клубы лишились более десятка игроков основы каждый. Полудубль «Тоттенхэма» постарается одолеть полудубль «Ньюкасла», поэтому бесполезно анализировать, как команды играли прежде.

Можно заметить, что «Тоттенхэм» ищет пути выхода из кризиса и, например, немало создал в атаке в проигранном матче с «Вест Хэмом», а для «Ньюкасла» сложный период только начинается. «Сороки» намного хуже выглядят в гостях, чем дома, и пока непонятно, как скажется травма прекрасно игравшего вратаря Ника Поупа. Поэтому рискнем положиться на мастерство Сон Хын Мина и компании.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.92.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 18, 10.12.2023, 19:45 Краснодар - ЦСКА -

В Краснодар тоже пришла зима, но, по крайней мере, температура будет на 5−6 градусов выше нуля, и проведению главного матча последнего тура перед перерывом ничто не угрожает. «Быки» будут знать результат матча «Зенита» и что им нужно, чтобы остаться на первом месте как минимум до марта. Столько же времени они будут обходиться без своего голеадора Джона Кордобы. «Оренбург» удалось обыграть без главного «быка» в атаке, но не без труда, а теперь на Кубань пожаловал соперник посильнее. Именно ЦСКА дома нанес «Краснодару» первое в сезоне поражение, после которого краснодарцы уже не так уверенно набирали очки.

Против «Оренбурга» «Краснодар» не создал множества моментов. Сколько бы ни называли Кокшарова «русским Холандом», заменить Кордобу он не в состоянии. ЦСКА активен в атаке дома, даже в сугробах против «Ростова», но в гостях команда Федотова идет вперед с оглядкой, понимая, что в этом сезоне самое уязвимое место команды — оборона. Давненько армейцы не пропускали так много, как в этом году. Ничья перед зимней паузой ни для кого не станет трагедией. Мы увидим осторожный позиционный футбол и, может быть, один-два гола.

Прогноз: победа «Барселоны» и тотал меньше 4.5 за 2.10.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 16, 10.12.2023, 23:00 Барселона - Жирона -

Каталонский клуб, ведущий борьбу за лидерство с «Реалом», встретится с «Барселоной». Что-то странное есть в этой фразе, да? После 15 туров «Жирона» на 4 очка опережает главный клуб Каталонии и на сегодняшний день именно она конкурент «королевского клуба», а не команда Хави. Очная встреча — отличный шанс для «Барсы» сократить отставание. Пока в Испании ждали, когда выскочки из «Жироны» вернутся на подобающее им место, пришла зима, а жиронцев так никто кроме «Реала» и не обыграл. Лишь баскам из «Реал Сосьедад» и «Атлетика» удалось добыть во встречах с главным открытием испанского сезона ничью.

Внимательные зрители, впрочем, уловили в игре «Жироны» определенный спад. На дистанции команде Мичела Санчеса не хватает глубины состава, и «Валенсии» в минувшем туре «Жирона» едва не проиграла. «Барса», напротив, провела очень солидный матч с «Атлетико» и готова возвращать лидерские позиции. Судя по коэффициентам, от каталонского дерби ожидают чего-то вроде повторения разгрома «Жироны» «Реалом» (0:3) или хуже, но в принципиальном противостоянии вряд ли будет много голов, да и нынешняя «Барса» с конца сентября не забивала никому больше двух, поэтому потолок тотала на отметке 4.5 выглядит надежно.

Игорь Борунов