Зима, холода и мало голов: прогноз на матч «Локомотив» — «Урал»

Матч «Локомотив» — «Урал» был в группе риска из-за морозной погоды в Москве, но, похоже, что он состоится. Неделю назад «железнодорожники» уже играли при минусовой температуре, и это не помешало им обыграть «Зенит». Хотя без везения там не обошлось, два гола были забиты со стандартов. А вот дальше Миранчук, Дзюба и Тикнизян сотворили шедевр. Это не первая громкая победа «Локо», но команде Галактионова не хватает стабильности. Против середняков и аутсайдеров она уже потеряла много очков, поэтому все никак не может войти в группу лидеров.

«Урал» провел хороший матч в Нижнем Новгороде и наиграл как минимум на ничью в прошлом туре. Однако «Пари НН» все-таки вырвал победу в концовке, и уральцы остались на 12-м месте в таблице. Внешне надежная схема с 5 защитниками не особо помогает команде Гончаренко, пропускает она много (26 голов в 17 турах). Сам тренер признает, что недавняя длительная серия без побед из 10 матчей пошатнула уверенность игроков. Не хватает и бомбардира в атаке. Лидером тут считается Бикфалви, но у него всего два гола в этом чемпионате.

В этом матче у «Локомотива» вернется Баринов, все остальные футболисты тоже в строю кроме Карпукаса, но его в центре поля может заменить Митай. Миранчук показал с «Зенитом» свой класс, и в этот раз должен выйти в основе. У «Урала» с составом проблем тоже нет, все на месте. Это последний тур в РПЛ перед перерывом, и на игроках уже будет сказываться «чемоданное настроение». Плюс, температура ниже −10 градусов тоже не будет способствовать зрелищному футболу. БК Pari дает на тотал меньше 2,5 коэффициент 1,95. А в «Марафоне» на победу «Локомотива» или ничью + тотал меньше 3,5 можно поставить за 1,72.